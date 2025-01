Campeonatos da liga ao vivo Fase da fase da fase ao vivo Fase desenhe televisão ao vivo: quando e onde assistir

Rodada da Liga dos Campeões 16 vidas ao vivo: A fase de fase dos playoffs da Liga dos Campeões da UEFA ocorrerá em Nyon, na Suíça, na sexta -feira. Após um final emocionante da cena do grupo reformado, concentrando -se no jogo -ff com um nocaute com vários duelos interessantes. Depois que não foi possível garantir entradas diretas na rodada de 16, 15 vezes campeão do Real Madrid e os vencedores do 2023 Manchester City, eles esperam empates favoráveis, sabendo que podem terminar na fase do playoff.

Havia mestres como Bayern de Munique, Juventus, AC Milan e o segundo lugar na última temporada Borussia Dortmund, fazem parte do empate.

Quanto ao formato de empate, as bandas que terminaram de nove a 24 na tabela fazem parte desta rodada de eliminadores, nas quais 16 páginas serão emparelhadas em relacionamentos de duas pernas para determinar as últimas oito polegadas da rodada 16.

Quando a liga dos playoffs da Liga dos Campeões da UEFA acontecerá?

O empate na Liga dos Campeões da UEFA ocorrerá na sexta -feira, 31 de janeiro.

Onde o empate no playoff da UEFA Champions League acontecerá?

O empate na Liga dos Campeões da UEFA ocorrerá em Nyon, na Suíça.

A que horas o empate da UEFA Champions League?

O empate na Liga dos Campeões da UEFA começará às 16:30 IST.

Quais canais de TV desejam na Liga dos Campeões da UEFA?

O empate na Liga dos Campeões da UEFA será televisão na Sony Sports Network.

Onde seguir a transmissão ao vivo dos playoffs da UEFA Champions League?

O documento dos playoffs da UEFA Champions League será enviado ao vivo para Sonyliv.

(Todos os detalhes estão em conformidade com as informações fornecidas pelo remetente)