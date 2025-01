Campionati della serie NASCAR Cup 2025: Kyle Larson, Christopher Bell popolare

Mentre i conducenti si stanno preparando ad avviare il loro motore Bowman Gray con Fox, gli scommettitori si stanno preparando a mettere la loro partecipazione in un’altra entusiasmante stagione della NASCAR Cup.

Oltre al coefficiente di Daytona 500, i bookmaker hanno pubblicato i futuri del campionato Cup Series.

Ci immerciamo nelle probabilità di DraftKings Sportsbook dal 29 gennaio.

Championship 2025 della Nascar Cup Series

Kyle Larson : +550 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 65)

Christopher Bell : +550 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 65)

William Byron : +600 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 70)

Ryan Blany : +650 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 75)

Denny Hamlin : +750 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 85)

Joey Logano : +850 (scommessa $ 10 per vincere $ 95)

Tyler Reddick : +850 (scommessa $ 10 per vincere $ 95)

Chase Elliott : +1100 (scommettendo $ 10 per vincere un totale di $ 120)

Chase Briscoe : +1800 (scommessa $ 10 per vincere $ 190)

Kyle Busch : +2200 (scommessa $ 10 per vincere $ 230)

Tu Gibbs : +2200 (scommessa $ 10 per vincere $ 230)

Brad Keselowski : +2800 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 290)

Ross Chastain : +3000 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 310)

Alex Bowman : +3500 (BET $ 10 vince un totale di $ 360)

Chris Bulescher : +4000 (scommettendo $ 10 per vincere un totale di $ 410)

Shane Van Gisbergen : +6500 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 660)

Bubba Wallace : +6500 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 660)

Austin Cindric : +10000 (scommessa $ 10 per vincere $ 1,010)

Daniel Suarez : +12000 (scommessa $ 10 per vincere $ 1 210)

Carson Hocevar : +13000 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 1,310)

Noah Gragson : +15000 (scommessa $ 10 per vincere $ 1,510)

Austin Dillon : +15000 (scommessa $ 10 per vincere $ 1,510)

Michael McDowell : +15000 (scommessa $ 10 per vincere $ 1,510)

Josh Berry: +17000 (scommessa $ 10 per vincere $ 1,710)

Zane Smith: +17000 (scommessa $ 10 per vincere $ 1,710)

Ricky Stenhouse Jr. : +20000 (scommessa $ 10 per vincere $ 2 010)

Erik Jones : +20000 (scommessa $ 10 per vincere $ 2 010)

AJ Generale : +20000 (scommessa $ 10 per vincere $ 2 010)

Todd Gilliland : +25000 (scommessa $ 10 per vincere $ 2.510)

Justin Haley : +25000 (scommessa $ 10 per vincere $ 2.510)

Cole Custer: +25000 (scommessa $ 10 per vincere $ 2,510)

John Hunter Nemecek : +40000 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 4 010)

Ty Dillon : +50000 (scommessa $ 10 per vincere un totale di $ 5 010)

2025 gara totale della stagione

AJ Generale

Più di 0,5: +110

Meno di 0,5: -140

Carson Hocevar

Più di 0,5: +135

Meno di 0,5: -175

Chase Elliott

Oltre 1,5: -135

Meno di 1,5: -105

Christopher Bell

Oltre 3,5: -110

Meno di 3,5: -125

Denny Hamlin

Oltre 3,5: +110

Meno di 3,5: -125

Kyle Busch

Oltre 1,5: +110

Meno di 1,5: -140

Kyle Larson

Oltre 5,5: +100

Meno di 5,5: -135

Michael McDowell

Più di 0,5: +120

Meno di 0,5: -155

Ryan Blany

Oltre 2,5: -175

Meno di 2,5: +135

Shane Van Gisbergen

Oltre 1,5: -160

Meno di 1,5: +125

Tu Gibbs

Più di 0,5: -140

Meno di 0,5: +110

Tyler Reddick

Oltre 3,5: +125

Meno di 3,5: -165

William Byron

Oltre 3,5: -115

Meno di 3,5: -115

Dai un’occhiata a Fox Sports Motorsports Insider Pre -Aview Expert Bob Pockrass29 gennaio.

Previsioni del campionato:

Le migliori scommesse vincono il titolo della serie 2025 Cup? Se l’esperienza e la storia significano qualcosa, Kyle Larson e Ryan Blany sono piloti che hanno colpito le finali di Phoenix Raceway.

Blaney vinse il titolo nel 2023 e aveva senza dubbio l’auto più veloce nel campionato del 2024, ma era un po ‘un traffico con un riavvio in ritardo e non era in grado di risolvere il suo compagno di squadra Joey Logano. Il team Penske ha vinto tre titoli consecutivi (Logano nel 2022 e 2024 e Blany nel 2023) e sembra aver trovato il bordo nel fare velocità a Phoenix. Inoltre, con il fatto che probabilmente lo scorso anno, per il campionato di Phoenix, Blany intende trarre vantaggio dal corso che apparentemente vince.

Larson vinse il titolo del 2021 e ottenne una serie di sei vittorie nel 2024. Ammette che il Penske ha un vantaggio nella finale di Phoenix, ma Hendrick Motorsports ha ancora l’intera stagione per vincere in un breve programma di canzoni. E una potenziale gomma più morbida per una competizione di campionato che potrebbe eventualmente rompere il divario tra l’arbusto e il resto del campo.

La competizione vince previsioni complessive:

Busch è arrivato a un pollice di vincere due gare l’anno scorso. Restringere il loro pollice sembra così vicino e ancora così lontano. Era facilmente in grado di vincere tre gare come non poteva competere.

Nella sua prima stagione, Van Gisbergen vince la Coppa sul percorso stradale. Dovrebbe vincere due, ma il programma a 38 gare e non solo la necessità della sua squadra, ma la sua squadra potrebbe impedirgli di vincere diverse vittorie nel 2025.

Gibbs è stato sul punto della vittoria più volte nei primi tre anni. Più probabile che riceverà la prima vittoria della Coppa in questa stagione.

Reddick batte il suo primo ministro come autista di coppa. Ma non ha mai avuto più di tre vittorie in una stagione, e mentre tre sembrano di nuovo raggiungibili, il quarto è inutile.

