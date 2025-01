Campionato della conferenza NFL Big Betts Riepilogo: Bettotor Banks con un milione di dollari vincono

Patrick Everson Fox Sports Betting Analyst

Le partite del titolo della conferenza NFL hanno dato solo i fattori di massa per due giochi separati.

Tuttavia, gli Bettori hanno certamente trovato un menu sufficiente, in particolare gli scommettitori.

Le scommesse a sei cifre sporcano lo scenario nelle partite della domenica, insieme a una partita di sette cifre che costava una grande.

Per ulteriori informazioni su tale quota, di più con altri parlamenti importanti, vincite uniche e altre grandi scommesse – vincitori e perdenti – quando raccogliamo playoff della NFL.

Un milione di dollari

Il 20 gennaio, Caesars Palace ha lasciato cadere il nastro di Las Vegas del cliente sportivo di Caesars. Le scommesse erano ben attrezzate per andare a tutti i maestri di Kansas City nel campionato AFC contro Buffalo Bills.

Invece di preoccuparsi dei capi -1,5 punti, il cliente ha appena preso la linea di denaro dei Chiefs -130, il che significa che Patrick Mahomes & Co. Aveva solo bisogno di vincere la partita, indipendentemente dal marginale.

Cuore: $ 1,3 milioni.

In un’altra fattura classica vs. Chiefs Showdown, Kansas City ha vinto 32-29.

Quindi lo scommettitore ha anche guadagnato una commissione totale di $ 1,3 milioni.

Craig Mucklow, vicepresidente esecutivo, Caesars Sports, ha ottenuto una grande vittoria.

“Prima della partita, eravamo fan di Bills, sia per il Super Bowl che per la partita stessa”, ha detto Mucklow osservando il lato positivo della vittoria dei Chiefs. “L’unico momento clou per noi è che possiamo trovare un oggetto di scena Taylor Swift più divertenti per il Super Bowl quest’anno.”

Parlay Par-Tay

Un paio di quattro appartamenti a quattro piedi di quattro piedi hanno colpito domenica a Caesars Sports. Il primo è stato un gioco da $ 500 che ha mescolato NFL, Football University, MLB e Golf:

Xander Schauffele +300 per vincere gli British Open

Los Angeles Dodgers +320 Wins World Series

Ohio State +360 per vincere il College Football Playoff

Philadelphia Eagles +525 Wins NFC

Aggiungi tutto e hai le probabilità +48200 o 482/1.

Le scommesse hanno ottenuto un pesante $ 241.000.

Allo stesso modo, il cliente Cesars ha impostato $ 750:

Jhonattan Vegas +165 per vincere 3m aperto

Dodgers +320 per vincere World Series

Ohio State +360 vince la CFP

Eagles +525 per vincere la NFC

Questo successo ha guadagnato il vincitore di $ 239.240,63 di un scommettitore grazie alle probabilità di +31899 (circa 319/1). Entrambe le scommesse sono arrivate dalla scorsa estate e valevano sicuramente la pena aspettare.

Risultati bassi

Chiunque abbia investito sotto i comandanti di Washington contro la resa dei conti di Philadelphia Eagles non ha certamente dovuto sudare fino alla fine. Questo gioco aveva scritto per più della metà, quando Philly ha guidato il 27-15 e un totale di 47,5 nel gioco di guida NFC.

Sei minuti nel terzo trimestre, la sopravvalutazione di Jalen fa male a nove piste da yard, il che dà a Eagles un vantaggio di 34-15.

Filadelfia è stata saldata da Washington 55-23.

Questo risultato è stato particolarmente difficile per il cliente Sportsbook di Draftkings, che è sceso di $ 17,5 per circa due ore prima della partita.

Caesars Sports ha preso sei cifre tre volte le scommesse comandanti-eagle:

$ 220.000 in meno di $ 47,5

$ 110.000 in meno di $ 48

$ 110.000 in meno di $ 47,5

Nel gioco di Bills-Chiefs, un colpo extra, anche se non altrettanto facile. Il totale è stato chiuso a 49,5, che ha impiegato alcuni minuti al quarto trimestre di pochi minuti di 32-29.

Borgata Sports, proprietà BetMGM ad Atlantic City, aveva fissato $ 215.000 per meno di $ 49,5. Quindi è stata un’altra grande donazione per la casa.

C’erano alcune scommesse sul retro che si sono rivelate ben giocate:

Bills da $ 200.000 oltre 47,5 (BetMGM). Le scommesse hanno vinto $ 181.818,18 (un totale di $ 381.818,18).

$ 110.000 di bollette oltre 48 (Cesars). Scommessa netto $ 100.000 profitti (tassa totale di $ 210.000).

Qui speriamo che tu l’abbia fatto

Non si tratta solo della partecipazione del parlamento selvaggio o di futuri preziosi per migliaia o decine di migliaia di dollari. Quando dici a tutte le posta in gioco fino a 10 o 15 – o in questo caso 24 – e che il palo arriva, ingrassa bene il tuo portafoglio.

Gli sport di Caesars avevano Patrick Mahomes +2400 per due o più contatti. Mahomes ha ottenuto la prima corsa di un yard nel secondo trimestre e ha aggiunto 10 yard TD per 10:14.

Se ho appena lanciato 10 dollari a Mahomes, hai cambiato una bella vittoria per $ 240.

Il terzo negativo di Eagles a Running Will Shipley è stato un tiro lungo +2100 per ottenere un tocco domenica contro i comandanti. Ma quando Philly ha fatto esplodere Washington, tutti hanno avuto un tempo di gioco.

Quindi Shipley ha colpito Paydirt in due yard TD corre alla fine dell’ultimo trimestre, risultando nella rotta 55-23 di Philly.

La scommessa da $ 10 su Shipley ha vinto $ 210 a Cesars.

Mi piacciono le grandi scommesse e non posso mentire

Oltre a mostrare sopra, i grandi soldi sono volati dai coefficienti del campionato della conferenza NFL. Di seguito sono riportati numerosi grandi spettacoli:

$ 269 931,80 Eagles +170 NFC (Caesars). Le scommesse hanno vinto $ 458.884,06 $ 782.815,86.

$ 165.000 aquile -6 vs. comandanti (Caesars). La vittoria di non älkki perché lo scommettitore ha vinto $ 150.000 (totale $ 315.000 in totale).

$ 160.000 Comandante Moneyline +228 vs. Eagles (Caesars). Washington scompare con un’esplosione.

$ 150.000 aquile -5,5 vs. comandanti (Cesars). Ancora una volta no-hweat vince $ 136.363,65 (totale $ 286.363,65).

$ 144 118 Bills Moneyline +110 vs. Mains (Caesars). È una donazione significativa a sei cifre alla casa.

$ 100.000 per superare +200 AFC (Caesars). Una bella vittoria da $ 200.000 per il cliente (tassa totale di $ 300.000).

$ 80.000 fatture moneyline money +105 vs. maesters (Caesars). Un’altra donazione alla casa.

$ 63.750 Eagles Moneyline -255 vs. Comandanti (Pippermill Reno). Giocatore popolare Las Vegas Matt Fatto e vinto la scommessa e ottenuto $ 25.000 (tassa totale di $ 88.750).

$ 50.000 Eagles +325 vince l’NFC (Borgata). Quindi tasche di scommesse di $ 162.500 profitti (totale $ 212.500 in totale).

Questo elenco potrebbe continuare e continuare. Vagiamo con un palo più leggero di loro, ma abbiamo cambiato una vittoria molto bella. E in un ordine relativamente breve.

I clienti di Caesars Sports hanno fissato $ 5.000 per Kareem Hunt +1000 per ottenere il primo tocco nel gioco delle fatture di domenica. Sei minuti dopo il primo trimestre che è tornato indietro di 12 yard, dando a KC un vantaggio di 7-0.

Quindi lo scommettitore ha cambiato $ 5.000 a $ 50.000 (tassa totale di $ 55.000). Non puoi vincere il ritorno sul capitale investito, soprattutto per alcuni minuti di gioco.

Patrick Everson è una Fox Sports Sports Betting e il più vecchio editore di Vegasinsider.com. È un giornalista rispettato in una modalità di scommesse sportive nazionali. Si trova a Las Vegas, dove ama il golf a 110 gradi Celsius. Seguila su Twitter: @patricke_vegas.

