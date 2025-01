Campionato nazionale CFP: Ohio State vs. Notre Dame in numeri

Il campionato nazionale College Football Playoff di quest’anno sarà probabilmente uno dei libri da ricordare poiché la potente Big Ten dell’Ohio State affronta uno dei programmi più leggendari nella storia di questo sport a Notre Dame.

Questa è la prima apparizione dei Buckeyes nella partita del campionato nazionale dalla stagione 2020 e la prima apparizione dei Fighting Irish dal 2012.

Il quarterback Will Howard e il fenomeno matricola Jeremiah Smith guidano la squadra di Ryan Day, che sta superando gli avversari con un margine medio di 19,7 punti nel CFP.

D’altra parte, Riley Leonard e Jeremiah Love guidano la squadra di Marcus Freeman che cerca di diventare il decimo perdente a vincere un campionato nazionale nell’era CFP/BCS e il primo dopo Clemson nel 2018.

Ecco i numeri da conoscere in vista della partita di campionato di lunedì:

(8) Stato dell’Ohio contro. (7) Notre Dame (19:30 ET)

0:00: L’Ohio State non è rimasto sotto per un secondo nel CFP, andando solo 76-35 per tutta la stagione, secondo solo a Ole Miss (56-25) nell’FBS.

2: Dalla divisione FBS-FCS nel 1978, Ohio State è solo la seconda squadra con quattro vittorie contro i primi cinque avversari in classifica AP (Indiana, Penn State, Oregon, Texas). Con una vittoria contro Notre Dame, diventerebbe il primo ad ottenere cinque vittorie del genere in una stagione.

3: Leonard è uno dei tre quarterback dell’intera FBS in questa stagione con 2.600 yard di passaggio e 800 yard di corsa, unendosi a John Mateer e Devon Dampier.

4: Notre Dame è uno dei quattro programmi Power 4 o Independent con almeno otto vittorie in ciascuna delle ultime cinque stagioni, insieme ad Alabama, Clemson e Georgia.

6 Buckeyes dello stato dell’Ohio COLPO -8,5

-368

O 46.5

5 Notre Dame combatte irlandese ND +8,5

+289

U46.5



5: Cinque ex giocatori dell’Ohio State diventati allenatori hanno affrontato la loro alma mater e sono 5-18-1 in quelle partite. L’elenco include Freeman (0-2 a Notre Dame), Luke Fickell (0-1 a Cincinnati e 0-1 al Wisconsin), Glen Mason (1-7 al Minnesota), Gary Moeller (0-3 all’Illinois, 3- 1-1 per il Michigan) e Bo Pelini (1-3 per il Nebraska).

7-4: Il record della giornata nelle partite post-stagionali all’Ohio State (2-0 nelle partite per il titolo Big Ten, 5-4 nelle partite CFP). Si è anche unito a Urban Meyer come unico allenatore dell’Ohio State con due stagioni di almeno 13 vittorie.

8: Notre Dame è sfavorita di 8,5 punti. Nelle epoche BCS e CFP messe insieme (dal 1998), ci sono stati solo otto sfavoriti con più di 8 punti nella partita per il titolo nazionale – e l’ultimo di questi arriverà nel 2022 (TCU era sfavorito di 13,5 punti).

9: Questo sarà il nono incontro tra le due scuole, con Ohio State che vince le ultime sei partite (1995-96, 2006, 2016, 2022-23) e Notre Dame che vince le prime due (1935-36). Questo è il sesto gioco consecutivo (dal 1996) in cui entrambe le scuole sono state classificate tra le prime 10 del sondaggio AP.

12.2: Gli avversari dell’Ohio State hanno segnato a partita, il miglior punteggio di qualsiasi squadra nell’FBS in questa stagione. Notre Dame è seconda con 14,3 punti a partita.

13: La sicurezza di Notre Dame Xavier Watts ha 13 intercettazioni dall’inizio della stagione 2023, il massimo per qualsiasi giocatore di FBS in quell’arco di tempo. È anche l’unico giocatore a superare la doppia cifra nella categoria.

14: Freeman ha 14 vittorie in carriera contro avversari di livello AP, per la maggior parte a pari merito con la Georgia dal 2022. Sono anche più vittorie di qualsiasi altro allenatore del Notre Dame nei primi tre anni del suo mandato.

18: Love ha bisogno di un touchdown veloce per il suo 18esimo touchdown della stagione, che eguaglierebbe il record di una sola stagione di Notre Dame detenuto da Audric Estimé (18 la scorsa stagione).

19: A Leonard servono solo 19 yard per battere il record di Notre Dame in una sola stagione di yard corse da un quarterback; il record è di 884 yard, stabilito da Tony Rice nel 1989. A Leonard bastano anche solo due touchdown veloci per eguagliare il record di Notre Dame in una sola stagione (18 di Estimé nel 2023).

21: Ohio State e Notre Dame hanno un totale di 21 titoli nazionali riconosciuti dalla NCAA. Notre Dame è al quarto posto con 13, mentre gli otto dell’Ohio State sono il settimo.

32: Geremia Smith ha bisogno di 32 yard in ricezione per battere il record di corsa di una sola stagione dei Big Ten attualmente detenuto da Rondale Moore (1.258 nel 2018). Detiene già il record di matricola dell’Ohio State per catture, yard ricevute e touchdown, e il record di matricola Big Ten per catture di touchdown in una stagione.

50: TreVeyon Henderson ha bisogno di altri due touchdown per diventare il terzo giocatore nella storia dell’Ohio State a raggiungere 50 scrimmage touchdown, unendosi a Keith Byars (50) e Pete Johnson (58).

95: Emeka Egbuka ha bisogno di 95 yard per battere il record della carriera scolastica detenuto da Michael Jenkins (2.898). Inoltre gli bastano solo tre catture per battere il record di ricezione di tutti i tempi dell’Ohio State detenuto da KJ Hill (201).

555: Il record di gol di Notre Dame quest’anno, il massimo in una sola stagione nella storia del programma. È anche la seconda volta nella storia del programma che gli irlandesi segnano più di 500 punti in una stagione (509 l’anno scorso).

1.000: L’Ohio State potrebbe avere quattro artisti da 1.000 yard in una stagione, che sarebbe la prima volta che accade nella storia del programma; Smith ha già superato 1.000 yard, Egbuka ne ha bisogno di 53 per arrivarci, Henderson ne ha bisogno di 33 e Quinshon Judkins 40.

13.167: L’ultimo campionato di football universitario di Notre Dame si è svolto contro il West Virginia al Fiesta Bowl il 2 gennaio 1989. Il 20 gennaio sono trascorsi ben 13.167 giorni da quel campionato.

(Vuoi storie fantastiche direttamente nella tua casella di posta? Crea o accedi al tuo account FOX Sports, segui campionati, squadre e giocatori per ricevere quotidianamente una newsletter personalizzata.)

SEGUIRE Segui i tuoi preferiti per personalizzare la tua esperienza FOX Sports Calcio universitario Buckeyes dello stato dell’Ohio Notre Dame combatte irlandese