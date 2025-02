Campo de futebol de fantasia Ranking mariscal da dinastia: Anthony Richardson e Justin Fields são difíceis de valorizar

As classificações da dinastia são sempre um instantâneo ao longo do tempo, mas talvez nunca mais do que neste momento. Do final de Super Bowl No início da agência gratuita, parece um momento estável em que muito pouco deve mudar. Não se deixe enganar, isso é calmo antes da tempestade. Nos três meses seguintes, o caos reinará nessas classificações e em outros. A melhor coisa que podemos fazer é saber para onde a volatilidade está indo.

Na posição de zagueiro, seria difícil encontrar valores mais voláteis do que Anthony Richardson e Justin Fields. Ambos têm o potencial de produzir como marechais dos cinco melhores em Futebol de fantasia. Ambos podem ser backups no meio desta temporada, ou antes.

Fields é quem se sente mais arriscado neste momento, porque ele tem motivos para esperar que Anthony Richardson seja o abridor da semana 1 para o Colts. Os campos serão um agente livre e devem encontrar uma equipe para pagar e aceitar para iniciá -lo. A boa notícia é que existem muitos trabalhos iniciais disponíveis. A má notícia é que pode haver nenhum deles que queira campos como manchete.

Fields foi 4-2 como titular para o Steelers nesta temporada, após um recorde de 10-28 como manchete em Chicago. Embora ele tenha completado 65% de seus passes em 2024, seus quintais para tentativa (6,9) e a taxa de touchdown (3,1%) estavam ao mesmo tempo ou abaixo das médias de carreira. E essas médias profissionais estão abaixo da média para um NFL Marechal do campo de campo.

Por outro lado, a Fields durou 651 jardas e oito touchdowns em suas últimas 13 aberturas. Ele teve uma média de 19,8 pontos de fantasia por jogo nessa seção. Se alguém lhe der a oportunidade de começar este ano, há uma possibilidade muito boa de que seja um limite de QB do top 12 no futebol de fantasia.

Nas classificações abaixo, você verá Anthony Richardson classificado como QB14, com campos abaixo aos 25 anos. Essa diferença é quase completamente porque é provável que Richardson tenha pelo menos mais uma oportunidade, pois o começo e o futuro dos campos são desconhecidos. Se você quiser apostar que os campos conseguirão um emprego inicial na agência gratuita, agora é hora de fazer essa aposta. Se isso acontecer, ele saltará para a faixa de Richardson no ranking com pressa.

Aqui estão minhas classificações atualizadas do Campo de La Dinastía Mariscal: