Candidati per l’allenatore dei Cowboys: Deion Sanders, Ben Johnson tra 7 opzioni

Ralph Vacchiano Reporter della NFL

Jerry Jones si è appena sbarazzato di un allenatore che aveva segnato un record di 36-15 nel 2021-23 prima di subire un’ultima stagione piena di infortuni. Lo ha fatto anche se hanno giocato duro per lui. Lo ha fatto per settimane dopo averlo elogiato perché non riuscivano a mettersi d’accordo su un nuovo contratto.

E a peggiorare le cose, lasciò che Mike McCarthy camminasse per un’intera settimana nel carosello degli allenatori offseason quando uno dei migliori candidati – Mike Vrabel – era già stato tolto dal tabellone quando fu ingaggiato dai New England Patriots.

Forse tutto questo ha senso per Jones. Forse ha un grande piano. Forse sta giocando a una partita a scacchi che è difficile da vedere per tutti gli altri in questo momento. Ma dopo aver lasciato McCarthy in giro per mesi e poi aver aspettato una settimana in più del necessario per prendere questa decisione definitiva, è comprensibile che tutti nella NFL si chiedano improvvisamente: quale sarà il prossimo?

Con Jerry Jones tutto è possibile. Ma almeno ha ancora molte opzioni, alcune delle quali possono sembrare pazze, ma certamente non possono essere escluse. Quindi ecco un elenco di sette potenziali candidati per riempire i vecchi panni di McCarthy come prossimo allenatore dei Dallas Cowboys:

Ben Johnson, Leoni di Detroit coordinatore offensivo: È stato il candidato più ambito in ciascuno degli ultimi due cicli di reclutamento, e non c’è modo che Jones non stia cercando di entrare nella sua lista. Ha inviato un messaggio durante la offseason dicendo che questa volta sarà molto selettivo, ma ha già avuto interviste preliminari con Patriots, Bears, Raiders e Jaguars. Davvero, cos’è uno in più? Non è ancora chiaro se Jones vorrebbe un terzo allenatore consecutivo dalla mentalità offensiva, ma nessuno dubita delle credenziali di Johnson dopo aver eseguito uno degli attacchi più creativi della NFL e aver trasformato il quarterback Jared Goff in una stella a Detroit.

Deion Sanders, Università di Colorado capo allenatore: Anche se non si comporta sempre così nelle sue decisioni aziendali, Jones è in fondo uno showman. Capisce come attirare l’attenzione e come vendere un prodotto. E chi ne sa più di “Coach Prime” su queste cose? Tuttavia, Sanders ha dimostrato che in lui c’è di più oltre allo sfarzo e alla pubblicità. È anche un allenatore davvero bravo. Ha trasformato Jackson State in una potenza FCS e poi Colorado in una squadra di bowl. È anche un esperto reclutatore che potrebbe aiutare almeno in qualche modo nel libero arbitrio. La sua mancanza di esperienza come allenatore nella NFL non ha importanza perché porta credibilità immediata come giocatore della Hall of Fame della NFL. Chiedeva rispetto e avrebbe fatto giocare duro i Cowboys. Il Prime Time sarebbe pronto per il Prime Time man mano che si avvicinano anche i playoff.

Prime Time sarebbe un successo in un’altra Dallas, questa volta come allenatore?

Cliff Kingsbury comandanti di Washington coordinatore offensivo: Non escludere il fascino di questo nativo texano. Ha iniziato la sua carriera da allenatore come assistente presso l’Università di Houston per poi trasferirsi alla Texas A&M prima di diventare capo allenatore della Texas Tech. Ha esperienza come capo allenatore della NFL in quattro stagioni mediocri con l’Arizona (2019-22), che includevano un posto per i playoff. È conosciuto come una mente offensiva innovativa e apparentemente ha fatto miracoli con il quarterback esordiente Jayden Daniels a Washington. Probabilmente sarebbe un impiegato popolare ed entusiasmante, anche se non è chiaro se a Jones importi molto di questo.

Bill Belichick, capo allenatore dell’Università della Carolina del Nord: Non ridere. Anche se Belichick insiste di essere seriamente intenzionato a scalare i ranghi del college, c’è una ragione per cui l’acquisizione del suo contratto è così relativamente piccola ($ 10 milioni ora, $ 1 milione a partire da giugno). È già stato riferito che è interessato al lavoro dei Raiders e, prima di diventare un Tar Heel, ha chiamato diverse squadre della NFL per vedere se sarebbero interessate a lui. Chi lo conosce giura che i Cowboys sono una delle squadre che segue da diversi anni. E non c’è dubbio che anche Jones, una volta allenato dal vecchio capo di Belichick, Bill Parcells, sarebbe interessato. È passato un po’ di tempo dall’ultima volta che Jones ha fatto una mossa di potere grande e audace come questa, ma se qualcuno riesce a convincere Belichick a mollare la Carolina del Nord in un mese, Jones potrebbe essere il proprietario più probabile.

Kellen Moore, Filadelfia Eagles coordinatore offensivo: È stato un popolare coordinatore offensivo a Dallas dal 2019 al 22, dove il suo attacco si è classificato al primo posto nella NFL due volte e all’11° e al 14° nelle altre due stagioni. Le cose non sono finite bene quando McCarthy ha voluto iniziare a recitare le proprie opere, ma Moore ha ancora molti amici nell’organizzazione. Nel suo primo anno a Filadelfia, ha anche rivitalizzato completamente un attacco degli Eagles che era stato un disastro nel 2023, finendo ottavo in questa stagione con uno schema costruito attorno al running back Saquon Barkley e una potente corsa ai passaggi. Sembra qualcosa che i Cowboys potrebbero usare.

Il familiare Kellen Moore potrebbe essere adatto a sostituire Mike McCarthy?

Pete Carroll, es Seattle Seahawks capo allenatore: Il giocatore 73enne desidera moltissimo tornare nella NFL. E anche se alcuni potrebbero pensare che sia troppo vecchio, ha solo sette mesi più di Belichick. È comunque improbabile che l’82enne Jones consideri l’età come una barriera. Inoltre, l’energia giovanile di Carroll è sempre stata considerata un punto di forza. È anche un vincitore provato. Infatti, è uno dei tre allenatori ad aver vinto sia un Super Bowl che un campionato nazionale (va notato che gli altri due sono ex allenatori dei Cowboys: Jimmy Johnson e Barry Switzer). Oh, e una volta era assistente laureato presso l’amata alma mater di Jones, l’Università dell’Arkansas.

Jason Witten, allenatore capo della Liberty Christian (Tex.) High School: In superficie, può sembrare assurdo pensare che qualcuno possa passare direttamente dall’allenatore del liceo all’allenatore della NFL. Forse lo è. Ma Witten è uno dei preferiti di Jones, che ha trascorso 16 stagioni giocando in modo tight end per i Cowboys. E non dimenticare che molte squadre stanno cercando di emulare ciò che ha fatto Dan Campbell a Detroit. Non importa che Campbell avesse molta esperienza come allenatore della NFL. Per alcuni, quello che fa è più di questo. Ecco perché Jones ha detto questo su Witten a novembre: “C’è qualcosa in lui che non puoi pianificare. Mi ricorda molto l’altro nostro tight end, che è l’allenatore capo a Detroit in questo momento. Jason è molto sofisticato e capisce il calcio e tutte le sue sfumature, ma più di ogni altra cosa, capisce davvero il suo essere fisico e quella parte di esso, senza dubbio, che può diventare (un allenatore della NFL). A proposito, Witten ha anche portato Liberty Christian a vincere titoli statali consecutivi del Texas, proprio nel cortile di Jones.

Ralph Vacchiano è un reporter della NFL per FOX Sports. Ha trascorso i sei anni precedenti ricoprendo Giganti E Getti per SNYTV New Yorke prima ancora 16 anni coprendo i Giants e la NFL al New York Daily News. Seguitelo su Twitter all’indirizzo @RalphVacchiano.