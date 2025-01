Candidatos a treinador principal do Patriots em 2025: Mike Vrabel lidera possíveis substitutos para Jerod Mayo

O New England Patriots não perdeu tempo em responder ao resultado de 4 a 13 no domingo, demitindo o técnico Jerod Mayo horas depois de completar sua primeira temporada no cargo. Foi uma mudança chocante para uma equipe que contratou seu técnico anterior, Bill Belichick, por 24 temporadas consecutivas, e há muito planejava que Mayo seguisse os passos de Belichick. Mas a desilusão de 2024 foi notável e agora um novo começo nos espera.

Para onde, exatamente, os Patriots poderiam ir a seguir? Aqui estão seis candidatos potenciais para assumir:

6. Brian Flores

Seria um pouco estranho para o proprietário Robert Kraft procurar outro treinador defensivo orientado por Belichick depois de rebater e errar contra Mayo, mas Flores reviveu sua imagem como o mentor sensato por trás da defesa oportunista do Minnesota Vikings, e ele está em desvantagem experiência como treinador principal, guiando o rival Miami Dolphins a duas temporadas de vitórias em três anos nessa posição.

5. Pete Carroll

Kraft prometeu inaugurar uma nova era depois de se separar de Belichick antes da campanha de 2024, mas esse plano claramente não funcionou. E daí se ele voltar para o futuro? Carroll supostamente quer retornar à linha lateral aos 73 anos, depois de um ano longe do Seattle Seahawks, passou três temporadas liderando os Patriots antes de Belichick na década de 1990 e seria um motivador comprovado de curto prazo.

4. Kliff Kingsbury

Muitas pessoas ainda estão ressentidas com Kingsbury como um dos principais candidatos a treinador por causa de sua carreira inconstante como chefe do Arizona Cardinals de 2019 a 2022, quando ele tinha apenas 28-37-1. Mas ele ajudou a maximizar o quarterback novato Jayden Daniels como coordenador ofensivo do Washington Commanders, e foi originalmente convocado pelos Patriots da Kraft como sinalizador em 2003.

3.Liam Cohen

O coordenador ofensivo do Tampa Bay Buccaneers, de 39 anos, não tem laços evidentes com os chefes dos Patriots, mas ajudou a levar Baker Mayfield a novos patamares em 2024, dois anos depois de receber elogios internos como braço direito de Sean no Los Angeles Rams. . Ele está lá em cima em termos de perspectivas ofensivas e também tem laços locais, idolatrando Tom Brady enquanto jogava beisebol universitário na UMass.

Se o alardeado coordenador ofensivo do Detroit Lions hesitou em deixar seu ambiente aconchegante na Motown, quem pode dizer que ele finalmente será liberado para um time dos Patriots quase totalmente desprovido de talento ofensivo? Por outro lado, Drake Maye oferece muitas vantagens no centro e, do lado da Nova Inglaterra, depois de décadas operando sob o comando de um líder defensivo, agora pode ser o momento perfeito para girar. A propriedade é estável em Foxborough, o que pode ser outro atrativo para Johnson, cuja jogada ousada pode ajudar a reinventar a identidade dos Patriots.

1. Mike Vrabel

Por que deixar um discípulo de Bill Belichick ir apenas para adicionar outro? Na verdade, Vrabel obteve sucesso no grande palco, liderando três playoffs, incluindo uma aparição no Campeonato AFC, como ex-técnico do Tennessee Titans. Melhor ainda, ele tem ainda mais patrimônio na Nova Inglaterra, sendo titular em 110 jogos, três vezes Super Bowl linebacker campeão durante a dinastia Patriots nos anos 2000. Tudo indica que ele é. muito interessado em aceitar o empregoaté mesmo usando o rival New York Jets como alavanca.