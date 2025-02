Candidatos ao Treinador de Indiana: Dusty May, de Michigan, Buzz Williams, de Michigan, opções para substituir Mike Woodson

Com o técnico de Indiana, Mike Woodson, ele renunciará após a temporada de 2024-25, o diretor da IU Scott Dolsson, é responsável por fazer uma contratação crítica para o futuro de um programa orgulhoso. Indiana não está além de Dulce 16 desde 2002 e nem está tão longe desde 2016.

Para um programa com cinco títulos nacionais, as últimas duas décadas foram preenchidas com uma sucessão sem fim de frustração. Quando Bob Knight se aposentou, Indiana se voltou para o assistente da IU Mike Davis, que levou os Hoosiers a uma aparição no jogo do título nacional de 2002 durante sua segunda temporada. Mas ele lutou para manter esse sucesso e foi demitido após seis temporadas. Então, eles contrataram Kelvin Sampson de Oklahoma, que inicialmente parecia ser uma decisão frutífera. No entanto, Sampson renunciou durante sua segunda temporada em meio a acusações de violações da NCAA.

Então Tom Crean de Marquette. Como Sampson, ele fez uma aparição na Final Four em seu currículo ao aceitar o emprego. Mas Crean levou Hoosiers não além de um trio de 16 aparições por nove temporadas no trabalho e foi destruído depois de não conseguir fazer a grande dança em 2017.

A IU recorreu a uma estrela promissora em Archie Miller, de Dayton. Mas mesmo depois de levar os Flyers a três ofertas consecutivas do torneio da NCAA, Miller nunca poderia levar os Hoosiers ao torneio da NCAA em quatro temporadas.

Finalmente, mais de duas décadas retiradas do lendário mandato de Knight, os Hoosiers se tornaram uma lenda do programa em Woodson. A ex -estrela de Indiana e por muito tempo NBA O treinador levou os Hoosiers ao torneio da NCAA em suas duas primeiras temporadas antes de bater em um muro nos últimos dois.

Então, onde está Indiana daqui? Existe alguma contratação feita na família de basquete da IU? Ou os Hoosiers devem raspar a conexão anterior com o estado e/ou o programa enquanto embarcam em outra pesquisa de treinamento?

Grand Slam Monshots

Se Kentucky não movesse a agulha para esses caras, não está claro por que Indiana faria. Mas, levando em consideração que Drew e Stevens têm laços com o estado, os pneus devem ser chutados pela devida diligência.

Brad Stevens (Gerente Geral, Boston Celtics) – Embora ele não tivesse jogado em Indiana e nunca esteve no programa da IU, as conexões de Stevens com o Estado Crazy by Basketball são profundas. Ele jogou na Divisão III DePauw a apenas uma hora do campus da IU e teve uma carreira histórica como treinador de Butler de 2007-13. Ele é o atual executivo do ano da NBA da melhor franquia profissional de basquete. Isso parece o mais próximo possível de 0% sem ele reiterar novamente, mas você deve garantir que ele não esteja interessado em voltar para casa.

Scott Drew (Baylor) – Drew construiu Baylor a partir do total de restos em um vencedor do título nacional. Agora, no ano 22, com os Bears, é uma lenda do programa com recursos e insights para continuar competindo no nível superior do basquete universitário no futuro previsível. A menos que haja um desejo nostálgico de retornar a um estado em que ele tocou (Butler) e treinado anteriormente (Valparaíso), é difícil imaginar deixar algo de bom em Waco, Texas, mas não é impensável.

Billy Donovan (treinador, Chicago Bulls) – O ex -técnico de 59 anos -campeão nacional da Flórida é treinador da NBA há uma década, mas ele passou os últimos cinco anos na água com o Chicago Bulls. É outro tiro no escuro, mas vale a pena ligar.

Homer … mas difícil de acertar

Os três treinadores estiveram na Final Four, e dois deles têm histórias de basquete no estado. No entanto, a dura realidade é que os três estão atualmente obtendo sucesso em ótimos empregos, o que os torna improváveis ​​de contratação.

Dusty May (Michigan) – May trabalhou como gerente de estudantes com Bob Knight. Ele pulou para FAU, guiando as corujas para a Final Four de 2023 e outra aparição no torneio da NCAA na última temporada. Se os Hoosiers tivessem se separado com Woodson após a temporada passada, talvez May tivesse aproveitado a oportunidade para treinar sua alma mater. Ainda poderia ser interessante para ele, mas ele teve um ótimo começo com os Wolverines, e Michigan é uma instituição com os recursos para fazer outro trabalho ser uma proposta difícil. Uma possibilidade remota de que isso poderia ser alcançado, se o dinheiro fosse escandalosamente grande.

Bruce Pearl (Auburn): Pearl pode ser o favorito para o treinador nacional do ano, considerando que sua equipe de Auburn está invicta em uma SEC brutal e vive no topo da pesquisa da AP. Mas ele levou o sul de Indiana a um título nacional da Divisão II em 1995, durante uma posse de nove anos acentuadamente bem -sucedida lá. Auburn está em casa para Pearl agora e quer que seu filho, Steven, aconteça lá. Por causa disso, é extremamente improvável que se mova em seus 60 anos.

NATE OATS (Alabama): Oats guiou o Alabama à sua primeira aparição nas quatro finais na última temporada. Como natural de Michigan, ele tem raízes no Big Ten Country. Ele também tem uma compra de US $ 18 milhões, que de acordo com relatos é o Maior em basquete universitário. Eu simplesmente não consigo ver.

TJ Otzelberger (Estado de Iowa) – Otzelberger cuidou de um programa estadual de Iowa que era 2-22 em 2020-21 e o guiou três aparições consecutivas no NCAAT, incluindo alguns 16 anos. Sua equipe de 2024-25 está lutando nesse momento, mas é claramente destinada a outra aparição na grande dança. O emparelhamento do insight da construção de programas de Otzelberger com os recursos e a tradição de basquete de Indiana provavelmente faria com que a IU competisse no topo dos dez grandes em pouco tempo. A compra é enorme e seu desejo de treinar em um aquário não é forte. É difícil ver que isso acontece.

Opções sólidas com registros vencedores

Cronin é o único no grupo que esteve em quatro quatro. Mas cada um desses treinadores possui registros bem -sucedidos que lideram programas de alto nível para o torneio da NCAA.

Mick Cronin (UCLA) – A compra é de cerca de US $ 16 milhões, então provavelmente não é um começo. Cronin não se inscreveu no treinador no Big Ten quando aceitou o trabalho da UCLA, e a viagem regular pelo país exigida como membro do quarteirão da costa oeste da liga parece incomodá -lo. Na última temporada, foi um ano negativo para os Bruins, mas ele os guiou além do primeiro fim de semana da grande dança três vezes, incluindo uma aparição na Final Four de 2021, e tem outro time de torneios da NCAA nesta temporada. Levando em consideração que ele é de Ohio e, uma vez que levou Cincinnati a nove torneios consecutivos da NCAA, o currículo é bom o suficiente. No entanto, seu pódio frequente segue nas duas últimas temporadas pode funcionar contra ele.

Buzz Williams (Texas A&M) – Isso pode eventualmente ter pernas. Williams é natural do Texas que dirige um forte programa em seu estado nativo, mas não houve indicações desse ponto que busca treinar mais 10 anos lá. Exceto por uma mudança repentina nas regras de elegibilidade da NCAA, ele perderá oito de seus 10 melhores jogadores da equipe deste ano. Se for da opinião de que levar o trabalho de Indiana tornaria mais provável competir por um título nacional, talvez ouça.

Greg McDermott (Creighton) – Vale a pena dar uma olhada. McDermott ocupa apenas 56º em salário, de acordo com o Use hoje treina o banco de dados salarial. Isso é um pouco surpreendente para um treinador que venceu jogos de torneios da NCAA em cada uma das últimas quatro temporadas e esteve no segundo fim de semana do Big Dance nos últimos dois anos. Dizer adeus ao Blues após 15 temporadas não seria o movimento mais natural. Mas a IU certamente poderia se dar ao luxo de aumentar, e teria que estar interessado. Creighton vai para a NCAA novamente nesta temporada.

Curinga

Os três anexaram bandeiras de cautela aos seus nomes devido às circunstâncias que levaram ao final de suas participações em posições anteriores (use a Wikipedia se você realmente quiser saber mais). Mas os três parecem ter colocado esses problemas no passado e revitalizaram suas carreiras, prosperando em empregos historicamente difíceis.

Will Wade (McNese) – Uma vez que ele se livrou da LSU no meio de uma investigação do FBI, Wade ressurgiu McNese e transformou os Cowboys em um dos melhores trajes dos principais principais do país. Wade ainda tem 42 anos e foi vencedor em quatro programas diferentes da Divisão I. Ele terá uma aparência de alta moça nesta temporada, mas talvez a IU seja muito alta.

Chris Beard (Ole Miss) – Beard é um vencedor absoluto que tem uma falta no caminho para fazer o torneio da NCAA pela primeira vez desde 2019. Certamente há uma atração na idéia de permanecer para criar a maior era de basquete na história dos rebeldes. Mas não há dúvida de que o trabalho de Indiana seria uma atualização. Não está claro nesta fase se o Brass de Indiana se sentir confortável trazê -lo, dado seu tiro para o Texas.

Chris Jans (estado do Mississippi) – O estado do Mississippi provavelmente tem como objetivo uma terceira aparição consecutiva no torneio NCAA Bajo Jan. Ele é o melhor moedor, depois de subir nas fileiras da Universidade Júnior e por alguns trabalhos irracionais. Sua história vencedora e os recursos de Indiana podem produzir ótimos resultados.

Contratação de humildade

Os fãs de Louisville imaginaram contratar um treinador da CAA para substituir Kenny Payne? Os fãs do Kentucky imaginaram contratar um treinador que nunca ganhou um jogo de torneio da NCAA? Não, mas foi o que aconteceu. Como Indiana, ambos são programas historicamente orgulhosos com vários títulos nacionais. Os cartões terminaram com o treinador de Charleston Pat Kelsey e Kentucky contratou Mark Pope da BYU. Na maioria das vezes, veremos se o Kentucky pode sair de um funk, está funcionando.

Ben McCollum (Drake) – Provavelmente vou ver bem se o IU não conseguir um de seus três ou quatro nomes principais. McCollum guiou o estado do Missouri para quatro campeonatos nacionais da Divisão II e tem 21-2 em sua primeira temporada em Drake. Tem excelentes costeletas de treinamento. Aos 43 anos, ele é uma estrela em ascensão com três vitórias contra os inimigos do prefeito de Alto em seu primeiro ano no nível da Divisão I.

Micah Shrewsberry (Notre Dame) – Improvável. O Shrewsberry pode ser difícil de vender, pois está abaixo de 0,500 em sua segunda temporada em Notre Dame, depois de seguir uma lenda do programa em Mike Brey. Mas ele é natural de Indiana e ex -assistente de Butler e Purdue, que pode claramente treinar bola. Ele guiou a Penn State para a segunda rodada do torneio da NCAA em sua segunda temporada lá em 2023. Ele é considerado um mágico XS Y OS, que poderia fazer uma ótima opção para um programa como a IU que poderia ajudá -lo a atrair talentos para o que é grande.

Jerrod Calhoun (Estado de Utah) Um nome adormecido que imediatamente se saiu bem no estado de Utah, mas tem boas conexões de treinamento e provavelmente obterá maiores ofertas de emprego neste ciclo ou em seguida. Os Aggies têm 20-3 na Montanha Oeste, sem ter pulado um ritmo depois de perder Danny Sprinkle para Washington.