Canelo Alvarez incontra William Scull 3. Maggio in Arabia Saudita

Canelo Alvarez, la più alta stella della boxe, incontra William Scull al campionato indiscutibile nel super medio Vista 3.

Alalashikh, presidente dell’ufficio generale per l’intrattenimento in Arabia Saudita, ha firmato Alvarez giovedì per un accordo stagionale su quattro combattimenti. La prima lotta di questo accordo-Katera si svolgerà domenica mattina, 4 maggio per rimanere sabato sera trasmessa negli Stati Uniti a Cinco de Mayo-Suvidi, mentre Alvarez guarda il titolo IBF, che è stato privato di lui l’anno scorso dopo, Ciò che ha rifiutato di affrontare il cranio.

Scull (23-0, 9 KOS) era a quel tempo il suo sfidante obbligatorio e proseguì in outoppoint Vladimir Shiskin per il titolo IBF non occupato.

Messicano Alvarez, 34 anni, detiene titoli WBC, WBBA e WBO per 168 sterline. Con la vittoria prevista sul cranio, in quello che è una messa a punto per il 13 settembre con Terence Crawford, questo superflight sarà attaccato per il campionato indiscusso.

Il nuovo accordo di combattimento di Alvarez con la stagione di Riyadh è stato uno straordinario sviluppo che ha trasformato il panorama della boxe poche ore dopo che ESPN ha annunciato di aver completato l’accordo contro la stella di YouTube Jake Paul 3.

Editori birichini 2 correlati

“Sto solo combattendo i veri combattenti, non sono in giro con Canelo”, ha detto Alvarez venerdì sulla rivista Video Ring.

Alvarez a settembre si basa sulla vittoria dominante su Edgar Berlanga. Ora rivolge la sua attenzione a SCULL, una sfida imbattuta ma relativamente sconosciuta da Cuba, che è salita silenziosamente a 168 sterline.

Scull, 31 anni, ha un record di 23-0 con 9 knockout, anche se devono ancora affrontare la competizione a livello mondiale d’élite. Combatte dalla Germania ed è un guerriero pulito e spiacevole che sarà un grande perdente contro il grande Canelo. SCULL è ESPN valutato da 8 a 168 sterline.

Alvarez è pronto a combattere con l’accordo almeno tre volte sotto lo stendardo della stagione di Riyadh. Il 13 settembre a Las Vegas sta per combattere Crawford con i piani per due combattimenti il ​​prossimo anno a Riyadh a febbraio e ottobre.

La lotta di febbraio, ha detto fonti ESPN, ha attualmente tre opzioni sul tavolo: una partita con Dmiric Bivol Venge una delle due sconfitte della carriera (la seconda è arrivata contro Floyd Mayweather nel 2023); Hamzah Sheeraz, che sfida Carlos Adames per il titolo di peso medio WBC il 22 febbraio; e Chris Eubank Jr., un secondo candidato di peso che è il figlio di un pugile di stelle britannico.

Alvarez (62-2-2, 39 KOS) non ha mai gareggiato al di fuori del Nord America.