Caotic Daytona 500: Ryan Preece frustrato, vincitore William Byron Confuso

Bob Pockrass Fox Nascar Insider

Daytona Beach, Fla. – Di solito negli sport, quando qualcuno usa la parola “risate” per descrivere la competizione, significa che una squadra ha governato.

Per la Daytona 500 del 2025, ebbe un significato diverso mentre William Byron si spostava dal settimo alle prime due miglia quando i leader caddero di fronte a lui e scivolarono dall’esterno.

Byron ha iniziato il round finale al nono.

“Questa vittoria, mi ha fatto ridere”, ha detto il direttore dell’equipaggio di Byron Rudy Fugle. “Perché stavo guardando e ci preparando a vincere, ed è stato semplicemente incredibile.”

Byron, che ha vinto la più grande competizione della NASCAR per il secondo anno consecutivo, è venuto dalla sua auto ed è stato onestamente un po ‘confuso.

“Crazy”, ha detto Byron. “Non posso onestamente crederci. Ma siamo qui.”

C’erano molti altri nella competizione che non potevano credere a ciò che vedevano o sapevano. E non aveva nulla a che fare con la risata.

In cima a questo elenco c’era Ryan Preece.

Ha girato la seconda volta nelle ultime quattro competizioni di Daytona dopo che Christopher Bell si è scivolato sul lato prete, iniziandolo in aria. È stato il peggior disastro un giorno pieno di massacro, perché le auto spesso fisarmoniche quando i conducenti non sono pieni di gas perché cercano di risparmiare carburante o quindi devono guidare l’un l’altro per ottenere posti nel progetto aerodinamico.

“Continueremo alla porta che spera in un risultato diverso”, ha detto Prece del turno. “E penso che sappiamo dove c’è un problema con i superspeedways. Non voglio essere un esempio di quando finalmente ottiene qualcuno, non voglio che sia io.

“Ho una figlia di due anni, e proprio come molti di noi, abbiamo famiglie. Quindi qualcosa deve essere fatto perché le auto ne sollevano una da terra. Sembrava peggio di Daytona nel ’23.”

Preece non riteneva che tale contatto avrebbe dovuto sollevare la sua auto.

“Con un tale successo, non credo che avrebbe dovuto andare in aria”, ha detto. “Non sono molto felice. Avevamo un’auto molto veloce, ma puoi fare così tanto solo quando tutti si accumulano.”

Bell sembrava trasformarsi in contatto con Cole Custer.

“Nessuno ha fatto nulla di male”, ha detto Bell. “Devi spingere se vuoi avere successo, e questo è il nome del gioco. È così.

“Sto bene (fisicamente). Sono colpito come ogni volta che sei una Daytona davanti a 500 in cinque round.”

Quel relitto è arrivato in quattro round rimasti. È stato prenotato da Ricky Stenhouse Jr.-Joey Logano ha scatenato una caduta che ha raccolto 14 driver.

C’era abbastanza ragioni per spostarsi e Jeff Gordon lo mise direttamente in Logano. Quando gli è stato chiesto da Byron se ci fosse un guidatore di stupidi movimenti, Gordon interruppe dicendo: “Joey lo”.

Logano: “È più facile dire” Non fare solo un business “, ma il cambiamento non vincerà neanche la gara. In ritardo e in ritardo ci ha messo tutti nei guai.”

Stenhouse: “Mi sentivo come se stesse cercando di colmare il divario. E poi lui e qualcun altro si sono radunati e poi mi hanno colpito sulla schiena sinistra.”

E poi nel round finale c’è stato un incidente che ha preso Denny Hamlin – incluso il contatto con Custer – con Byron nel settimo.

Serie NASCAR Cup: 2025 Daytona 500 Highlights

Hamlin non ha commesso Custer, che è tornato alla serie Cup due anni dopo Xfinity, cercando di muoversi, anche se pensava che fosse sbagliato.

“C’è esperienza. Non incolpo Cole per entrare”, ha detto Hamlin. “È tornato alla serie di Coppa. Ha una grande opportunità di venire qui e chiudersi nei playoff. … Intende fare di tutto per fare un movimento che è il vincitore della competizione.

“Gli ho detto dalla mia esperienza, devi prima uscire (girare) 4 prima.”

Custer ha detto che dovrebbe guardare le ripetizioni per sapere cosa è successo.

“Questa è la più grande competizione nella nostra vita, in prima linea nel nostro sport ed è una razza che cambia la vita”, ha detto Custer. “Sei solo per tutto.”

Può essere una scusa? E in tal caso, è probabile che Byron meriti un riconoscimento di essere uno dei sei piloti (41 in una gara) che non sono coinvolti nell’incidente.

“Queste auto non spingono e ricevono molto facilmente”, ha detto Byron. “Sembra che sia sotto controllo, ma l’auto ha un sacco di tiri. Quindi quando vieni dall’angolo, è facile salire su un buffer. Ma le auto non lo spingono facilmente. Hai le mani piene di tutto subito.

“Sento ciò che ha creato la fine … c’è stato un sacco di cambio di corsia (cercando di prevenire o far funzionare). E in qualsiasi momento hai avuto questa quantità di cambio di corsia, hai avuto molte corse dietro.”

Allora cosa ha sentito Byron?

Ha detto che i conducenti di coppa hanno così talentuosi che non gli piace nulla che vinco.

“Non sapevo come sentirmi quando siamo scesi allo schermo”, ha detto Byron. “L’anno scorso è stato un po ‘ – è stato sicuramente più facile capire le emozioni. Ma quest’anno è stato diverso.”

Bob Pockrass copre NASCAR per FOX Sports. Ha trascorso decenni che coprono le corse automobilistiche, tra cui più di 30 daynos 500, presso STT ESPN, Sporting News, NASCAR Scene e (Daytona Beach). Seguila su Twitter @Bobpockrass.