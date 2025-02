Capitano Canada Sidney Crosby “Good” per 4 nazioni

La star di Pittsburgh Penguins Sidney Crosby suonerà per il Canada nelle prossime 4 nazioni.

Il capitano della squadra, la cui disponibilità per il torneo era a rischio di infortunio al braccio sinistro che ha subito la scorsa settimana, ha viaggiato a Montreal domenica con la speranza di essere disponibile mercoledì per la prima partita del Canada contro la Svezia. Lunedì Crosby ha pattinato nella prima pratica canadese e ha confermato che sarebbe stato “bello andare” per l’apri.

“Era impegnato”, ha detto Crosby ai giornalisti di questa sezione dall’infortunio. “Sto solo cercando di vedere dove ero e di trattare e parlare con tutti. È stata una settimana impegnativa, ma sono contento di essere qui e sono entusiasta di andare.”

Crosby si è seduto dalle ultime due commedie di Pittsburgh portando a una pausa per 4 nazioni, ma pattinando da solo. Si è consultato con i medici pinguini prima di andare a Montreal e ha incontrato i medici canadesi quando è arrivato. Crosby ricevette il permesso di esercitarsi e non appena non interferì, il veterano scivolò immediatamente sulla linea superiore canadese con Mark Stone e Nathan Mackinnon e Crosby fu posto sulla prima unità con Mackinnon, Crosby, Mackinnon, Connor McDavidid, Sam Reinhart e Cale Makar.

Questa è una combinazione mortale con i cinque attacchi NHL più efficaci. Crosby è entusiasta quando ha visto che sarebbe diventato realtà.

“È eccitante”, ha detto della connessione con altri giocatori di stelle canadesi. “Tonno talento, tonnellata di abilità. (Devi) pensare e muoverti rapidamente, essere istintivo e rispondere anche ad alcuni giochi che fanno. Penso che sia divertente.

Avere Crosby non solo aumenta la potenza di fuoco canadese nella linea, ma aggiunge anche leadership critica e pedigree del campionato. Crosby ha rappresentato il Canada a livello internazionale – a differenza di molti dei suoi compagni di squadra – e può vantarsi di due medaglie d’oro olimpiche (dal 2010 e 2014) e la medaglia d’oro della Coppa del Mondo 2016.

Durante gli ultimi due giochi invernali, i giocatori della NHL non hanno potuto partecipare alle Olimpiadi, così tante coorti più giovani del torneo non sono mai apparse al miglior evento migliore come questo. L’esperienza di Crosby lì aumenta solo la sua presenza più importante per il Canada.

“È il ragazzo (che) sembra”, ha detto Reinhart. “Soprattutto in un’esperienza in cui è per così tante persone … (Crosby), dà il tono in tutte le direzioni.”

Quindi è una piccola sorpresa che l’allenatore canadese Jon Cooper abbia assicurato che Crosby – recentemente ferito o no – fosse il centro dell’attenzione in pratica con sufficiente responsabilità. Dove va Crosby, così come il Canada.

“Il ragazzo porta così tanto peso”, ha detto Cooper. “Ci sono così tante umiltà che sanguina attraverso di essa, quindi le persone la guardano. È solo una straordinaria passione per la quale ha (suonare per il suo paese), ed è probabilmente il motivo per cui ha molte vittorie e non molte perdite quando si gioca per questi eventi. “