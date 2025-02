Capitano Liverpool Virgil Van Dijk: Make Anfield “Orribile”

Capitano Liverpool Virgil Van Dijk Ha esortato i sostenitori a rendere Anfield “terribile” per i rivali nei prossimi mesi, perché la sua squadra sta cercando di vincere la loro sfida in Premier League sulla linea.

Obiettivi da Muhammad ha torto E Dominico Ha aiutato il Liverpool a battere i campioni al potere per 2-0 di Manchester City in Etihad domenica e ha spostato Arne Slot a 11 punti in cima al tavolo.

Mentre al secondo posto l’Arsenal ha una partita in mano, Liverpool è ora sorprendente i favoriti per mettere le mani su un trofeo in questa stagione e avere un altro vantaggio che sette delle ultime 11 partite di campionato sono in casa.

Van Dijk ha parlato con i giornalisti dopo la vittoria di Liverpool a Manchester e ha detto: “Dopo questa partita (lupo) ho detto che era ovviamente normale essere (nervosi) così”, ha detto. “È una persona (reazione) che potrebbero esserci dei sentimenti ansiosi che potrebbero scavare e che potrebbero essere ancora.

Virgil van Dijk era per Liverpool in forma imperiale perché si sono affermati come titoli popolari. Catherine Ivill – Ama/Getty Images

“Ma penso che ci aiuti solo e anche (sostenitori) a spaventare Anfield per gli avversari. Il più delle volte l’abbiamo fatto, e apparentemente il modo in cui suoniamo sta aiutando anche.

“Quanti giochi casalinghi ci sono? Sette su 11. Quindi assicurati che i sette siano incredibili il più forte possibile. Non credo che dobbiamo parlarne, perché di solito è il caso.

“Quindi divertirci, concentrarci mercoledì, e poi vediamo cosa succede in seguito.”

La vittoria di Liverpool contro la città ha significato la prima vittoria della Premier League in Etihad in dieci anni. È stata la quarta partita in una prova di cinque partite in 15 giorni per i leader della lega che hanno ospitato il Newcastle United ad Anfield mercoledì sera.

“È stata una grande vittoria”, ha detto Van Dijk. “Ho detto ai ragazzi,” non dare per scontate queste vincite, ma quando torni a casa, riprendi e ti prepara a prepararti per il Newcastle. “

“Questa è l’unica cosa che dobbiamo fare. Visione del tunnel. In effetti, nient’altro è importante. E abbiamo bisogno che i nostri fan siano in ottima forma mercoledì.

Van Dijk ha finora giocato ogni minuto della stagione in Premier League a Liverpool e gioca insieme a Ibrahima, Joe Gomez E Jarell QuansahDi cui tutti hanno affrontato lesioni.

Tuttavia, la sua situazione contrattuale con il Merseyside Club rimane irrisolta, ma con il suo accordo esistente scade alla fine della stagione.