Capo dei Socceroos: la MLS diventa il “trampolino di lancio” per gli australiani

L’allenatore dei Socceroos Tony Popovic ha detto che la MLS fornisce ai suoi giocatori un “buon trampolino di lancio” per la loro carriera successiva Kye Rowles è diventato l’ultimo australiano a sbarcare nella massima serie degli Stati Uniti.

Rowles, 26 anni, ha completato il suo trasferimento in Nord America la scorsa settimana, firmando un contratto biennale con il DC United con un’opzione per un’altra stagione dopo aver lasciato la squadra scozzese degli Hearts.

Il difensore centrale si unisce al Nashville SC Patrick Yazbek come gli attuali Socceroos che esercitano il loro mestiere in MLS con i nazionali under 23 australiani Jake Girdwood-Reich (Città di St. Louis), Torrente Lachlan (Vero Lago Salato) e Giuseppe Bovalina (Vancouver Whitecaps) anche negli Stati Uniti.

Le franchigie della MLS, nel frattempo, stanno mostrando sempre più la volontà di investire nei talenti australiani: la mossa di Rowles è valsa a Hearts la cifra di £ 600.000, mentre il trasferimento di Girdwood-Reich ha fruttato al Sydney FC una cifra record. Secondo quanto riferito, anche Ariath Piol del Macarthur FC è sul punto di trasferirsi al Real Salt Lake con un accordo del valore di almeno 500.000 dollari.

Classificato nono miglior campionato di calcio da Classifiche di potenza Opta Rilasciato lo scorso ottobre, Popovic ha affermato che il livello di professionalità nella massima serie americana è di buon auspicio per gli australiani che desiderano migliorare.

“È un buon campionato, è un buon campionato solido”, ha detto Popovich. “Ci sono molti investimenti in questo campionato, le risorse che hanno, il pubblico, gli stadi. Sono molto professionali fuori dal campo, che è quello che ti aspetteresti dagli americani nello sport”.

“Credo che sia un buon trampolino di lancio per i giocatori che andranno lì.

“Kye è un esempio, ha giocato in Scozia, ha giocato dalle 25 alle 30 partite praticamente in sei mesi, è molto resistente e ora è arrivato negli Stati Uniti.

“È un passo avanti? Si può sostenere che dal campionato scozzese o da dove si trova all’Hearts, forse ci sono più risorse (nella MLS) in termini di campionato, in termini di (DC United); quali sono le loro aspettative o quali sono i loro obiettivi.

“Siamo contenti per lui, è molto contento del trasferimento, è molto contento di questo. Sarà interessante vedere che livello mostrerà subito, quando partirà”.

Kye Rowles si è unito al DC United dagli Hearts, squadra della Premiership scozzese. Craig Foy/Gruppo SNS tramite Getty Images

L’importanza che Rowles ritrovi la forma nella sua nuova casa è aumentata per l’Australia alla fine del mese scorso Harry Souttar ha subito un infortunio al tendine d’Achille che lo escluderà per un anno e lascerà un buco nel mezzo della linea di fondo dei Socceroos.

Dopo il congelamento al Leicester City, deve ancora ritrovare la forma e i minuti regolari in prestito allo Sheffield United, l’infortunio di Souttar e la continua assenza del Parma. Alessandro Circati con uno strappo al legamento crociato anteriore metterà a dura prova la profondità difensiva dei Socceroos, con le principali partite di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2026 contro l’Indonesia a Sydney e poi in trasferta Cina in arrivo a marzo

“Come per come, non puoi sostituire Harry”, ha detto Popovic. “Le sue caratteristiche sarebbero uniche rispetto a quelle che abbiamo in questo momento. Non abbiamo molti giocatori o giocatori come Harry. Forse Cam (Burgess) è simile a Harry. Quindi dobbiamo trovare un giocatore che ci dia quella stabilità. La metà dei tre posteriori può fare quello che ha fatto Harry.

“Potrebbe essere più un giocatore tecnico, potrebbe essere un giocatore fisico. Quindi dipende solo dai punti di forza che abbiamo intorno a quel giocatore in termini di cosa possiamo aggiungere in quella posizione. Abbiamo una mentalità un po’ aperta”. su chi potrebbe essere o come sembra.”

Nel frattempo, un altro dei pilastri difensivi dei Socceroos Matteo Ryan Sembra destinato a trovare i minuti tanto necessari in questa finestra di mercato di gennaio Squadra riportando che il 32enne portiere era sul punto di trasferirsi dall’AS Roma al Lens, squadra di Ligue 1, in sostituzione di Brice Sambo.

“Penso che sia ancora un bel lavoro in corso ed è successo tutto negli ultimi tre o quattro giorni”, ha detto Popovich del trasferimento di Ryan. “Ma ovviamente andrà lì con l’obiettivo di guadagnare più minuti. Questa è la sua convinzione.”