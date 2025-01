Card da partida, notícias, programações, detalhes da transmissão e muito mais

Episódio 22/01 de Dynamite apresenta um confronto de título de duplas

A promoção baseada em Jacksonville irá para Knoxville para o episódio 1/22 do AEW Dynamite que contará com um cartão ‘embalado’. O episódio de 22 de janeiro será transmitido ao vivo no Knoxville Civic Auditorium and Coliseum em Knoxville, Tennessee.

All Elite Wrestling anunciou várias lutas e segmentos para o episódio de Dynamite em Knoxville, incluindo uma luta pelo título de tag team e uma revanche entre Julia Hart e Jamie Hayter. Samoa Joe também estará em ação contra Nick Wayne.

Antes do evento de quarta-feira à noite, vamos dar uma olhada no card e no segmento do próximo episódio de 22/01 do AEW Dynamite.

Carta e segmentos de jogo AEW Dynamite

Samoa Joe x Nick Wayne

Jamie Hayter x Julia Hart 2

Festa privada (c) vs The Hurt Syndicate – AEW World Tag Team Championship Match

Will Ospreay e Kenny Omega se encontrarão cara a cara

Cope ‘Rated R Superstar’ vs. Pac ‘AEW Trios Champion’

Will Ospreay e Kenny Omega ficarão cara a cara dentro do ringue quadrado no card de quarta-feira em Knoxville. No episódio da semana passada do AEW Collision Maximum Carnage, Ospreay revelou que queria falar com Omega.

Enfrentar Pac

‘Rated R Superstar’ Cope enfrentará AEW Trios Champion Pac em uma partida individual no episódio de 22/01. Cope está travando uma rivalidade feroz contra Jon Moxley e sua facção The Death Riders, composta por Claudio Castagnoli, Wheeler Yuta, Marina Shafir e Pac.

Horários e detalhes da transmissão do AEW Dynamite

Nos Estados Unidos, Alasca, Havaí e Porto Rico, o programa pode ser visto ao vivo às 20h ET, 19h CT e 17h PT todas as quartas-feiras no TBS.

No Canadá, o AEW Dynamite será transmitido ao vivo todas as quartas-feiras às 20h (horário do leste dos EUA) na TNT via Sling TV e FuboTV.

No Reino Unido e na Irlanda, o programa irá ao ar à 1h de quinta-feira na ITV4.

Na Índia, o AEW Dynamite será transmitido ao vivo às 6h30 IST todas as quintas-feiras no Eurosport e no Discovery + OTT.

Na Arábia Saudita, o programa será transmitido ao vivo às 4h EDT todas as quintas-feiras no Shahid.

Na Austrália, o programa irá ao ar às 12h AEST todas as quintas-feiras na ESPN2.

Na França, o programa será transmitido na quinta-feira às 2h no Toonami.

Os fãs da AEW em todo o mundo também podem assistir ao programa globalmente na FITE TV e na AEW Plus fora dos Estados Unidos e Canadá.

Você está animado para assistir ao episódio desta semana do AEW Wednesday Night Dynamite? Compartilhe seus pensamentos e opiniões nas seções de comentários.

