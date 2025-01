Caricabatterie vs. Takeaway texani: CJ Stroud dà una possibilità al kicker di Houston

Eric Williams Reporter della NFL

Nella prima partita della postseason della NFL, gli Houston Texans sono diventati la prima squadra ad avanzare con una vittoria wild card per 32-12 sui Los Angeles Chargers in visita all’NRG Stadium sabato.

Con la vittoria, i texani avanzarono all’AFC Divisional Round per la seconda stagione consecutiva, mentre i Chargers continuarono a perdere nella postseason.

Ecco uno sguardo ai risultati più popolari per ciascuna squadra.

texani: Per la prima volta dall’inizio della stagione regolare, CJ Stroud ha giocato nei panni di un quarterback che può portare i texani ad una profonda corsa ai playoff. Stroud aveva sofferto un crollo nel secondo anno dopo aver vinto l’Offensive Rookie of the Year la scorsa stagione. La sicurezza era parte del problema. Stroud è stato esonerato 52 volte nel 2024, rispetto ai soli 38 licenziamenti della scorsa stagione. Ha anche lottato per proteggere il calcio, chiudendo con 12 intercettazioni in questa stagione dopo aver fatto solo cinque scelte nel suo anno da rookie.

Dopo una vittoria combattuta sabato contro i Chargers, tuttavia, Stroud sembrava equilibrato e in controllo dell’attacco di Houston. Ha terminato 22 su 33 per 282 yard con un touchdown e un intercetto. Con la vittoria, Stroud divenne il sesto quarterback nella storia della NFL a vincere una partita di playoff in ciascuna delle sue prime due stagioni.

Stroud è stato più efficace quando ha preso di mira il centro del campo. Secondo Next Generation Stats, ha concluso 13 su 16 per 223 yard e un punteggio sui percorsi di punt. Il passaggio da 13 yard di Stroud a Nico Collins è stato il nono touchdown del ricevitore in una partita di playoff dal 2023 e si è classificato al quarto posto nella serie.

Stroud e i texani trovarono l’equilibrio in attacco mentre il running back Joe Mixon finì con 119 yard di corsa e un punteggio. E in difesa, i texani hanno forzato quattro palle perse, hanno respinto un punt, hanno bloccato un punto extra restituito da D’Angelo Ross per due gol, hanno avuto quattro licenziamenti e nove valide quarterback.

È stata una prestazione imponente per la squadra di DeMeco Ryans, e dovrebbe essere molto soddisfatto della prestazione del suo quarterback. In una conferenza che vede protagonisti i candidati MVP Josh Allen e Lamar Jackson – e l’MVP e MVP in carica del Super Bowl Patrick Mahomes – lo scintillante sforzo di Stroud contro i Chargers mostra che i texani hanno una possibilità contro le migliori squadre della regione. AFC. Cioè, se il prodotto dell’Ohio State può duplicare le sue prestazioni su strada in probabili condizioni gelide.

“Il nostro miglior giocatore si è fatto avanti e ha fatto alcune grandi giocate quando avevamo bisogno di vincere questa partita”, ha detto Ryans. “Nient’altro che CJ, voglio solo assicurarmi che riceva l’amore che merita.”

Caricabatterie: Non c’è niente di edulcorato: Justin Herbert ha realizzato una delle peggiori prestazioni della sua carriera nella NFL nel momento peggiore in assoluto, mandando in malora i Chargers in un’altra partita di playoff. Herbert ha concluso 14 su 32 per 242 yard con un touchdown e quattro intercettazioni, una delle quali è stata restituita per un punteggio. Le quattro intercettazioni di Herbert sono state più di tre in 16 partite della stagione regolare.

Herbert, considerato uno dei lanciatori più talentuosi della NFL, è ora sullo 0-2 nella postseason. Sebbene il nuovo allenatore Jim Harbaugh abbia portato i Chargers a un record di 11-6 nella stagione regolare, non è stato in grado di superare la loro triste storia post-stagionale. Sì, Herbert ha giocato male, ma non è tutta colpa sua. Prima dell’inizio della stagione, i Chargers abbandonarono le scelte migliori del draft Keenan Allen e Mike Williams e non furono in grado di sostituirli con talenti comparabili. Invece, Harbaugh si è concentrato sul miglioramento delle linee offensive e difensive nel suo primo anno con la squadra.

In questa offseason, deve rivolgere la sua attenzione ad assicurarsi più registi sul perimetro per aiutare Herbert a spingere la palla bassa.

Eric D. Williams si occupa di reportage e copertura della NFL da oltre un decennio Los Angeles Rams per la squadra Sports Illustrated Caricabatterie di Los Angeles per ESPN e Seattle Seahawks Per il Tacoma News Tribune. Seguitelo su Twitter all’indirizzo @eric_d_williams .

