Os franceses marcaram um Hattrick contra o Man City na Liga dos Campeões.

O gerente do Real Madrid, Carlo Ancelotti, declarou que Kylian Mbappé tem a capacidade de alcançar a lenda do clube cristão Ronaldo. O MBAPPE HAT-TORK na vitória de quarta-feira por 3-1 contra o Manchester City ajudou a avançar os vencedores da Liga dos Campeões para a 16ª rodada.

Com 451 gols em 438 jogos pelos 15 vezes campeões da Liga dos Campeões, Ronaldo é o maior goleador de Madri.

“Ele tem a qualidade de alcançar seus números, mas tem que trabalhar, porque Cristiano colocou o bar muito alto, mas está muito empolgado em tocar aqui, ele pode atingir o nível de cristão”. Ancelotti disse em uma entrevista coletiva.

“Todo mundo esperou por esse chapéu de seu chapéu e finalmente chegou. Mas o MBAppé não é o único, temos muitos jogadores que fazem a diferença. E eles fazem a diferença com seu trabalho coletivo acima de sua qualidade individual, o que é notável.

Klyian Mbappé disse que não se importava de ser o maior goleador se não resultasse em troféus. Mbappé marcou 256 gols em 308 jogos durante seus seis anos em Paris Saint-Germain.

Kylian Mbappé realmente olhou para Josko Gvardiol e apontou enquanto estava deitado no chão depois que Mbappé deixou cair o zagueiro e marcou 🥶 🥶 🥶 pic.twitter.com/nilpqqd8se – ESPN FC (@ESPNFC) 19 de fevereiro de 2025

No entanto, desde que o Real Madrid ingressou, Kylian Mbappe lutou para causar uma impressão e recebeu críticas constantes da mídia. Mas o atacante agora solidificou -se no clube desde a mudança do ano.

As manchetes interpretarão o Bayer Leverkusen ou os rivais da cidade, Atlético de Madrid, que serão determinados no sorteio de sexta -feira, pois apontam para um título número 16 que estendeu os registros. Ancelotti lamentou que sua equipe tivesse que suportar a agonia dos playoffs, mas disse que eles foram responsáveis ​​após um início lento da temporada que os levou a terminar dos oito primeiros na classificação da fase da liga.

“Não é positivo ter que passar pelo nocaute, porque tivemos que jogar 10 jogos para alcançar os últimos 16”. Ancelotti disse.

“Não estamos deixando um período difícil, estamos entrando em um porque é quando a estação real começa. Não há como parar, para descansar. Mas, em um nível emocional, é claro, esse empate tem sido bom para nós. Vamos continuar rolando.

