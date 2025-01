Carlo Ancelotti del Real Madrid difende Vinícius Jr dopo la squalifica

Carlo Ancelotti ha sostenuto Vinicio il Giovane dopo le due giornate di squalifica dell’attaccante del Real Madrid dopo l’espulsione contro il Valencia la scorsa settimana.

Il nazionale brasiliano ha ricevuto un cartellino rosso per aver interferito con il portiere Ha rubato Dimitrievskij al 79′ della partita di venerdì al Mestalla, con il Real Madrid in svantaggio per 1-0, anche se i campioni della Liga si sono ripresi vincendo 2-1 ai supplementari.

Consigli dell’editore 2 Correlati

Questa settimana Vinícius ha ricevuto una squalifica per due giornate dal comitato disciplinare della Federcalcio spagnola.

Ha evitato una sospensione più grave fino a quattro partite perché le sue azioni non erano considerate “aggressione”.

La sanzione verrà imposta in campionato piuttosto che nella Supercopa spagnola di questa settimana – con il Real che affronterà il Maiorca a Jeddah, in Arabia Saudita giovedì – poiché il reato non è stato ritenuto grave.

“Siamo molto contenti di lui”, ha detto Ancelotti nella conferenza stampa pre-partita di mercoledì a Jeddah quando gli è stato chiesto del comportamento di Vinicius in campo.

Vinícius Júnior è stato espulso per un intervento sul portiere del Valencia. Immagini sportive di qualità/Immagini Getty

“Quando la gente parla di Vinici che provoca (avversari), si distrae dagli insulti che riceve. Tutti sentiamo cosa succede in campo. Per Vinicius è difficile. La squalifica non è giusta… Siamo contenti di Vinicius in ogni modo .”

Vinícius ha vinto il premio FIFA The Best come miglior giocatore del mondo il mese scorso ed è arrivato secondo nel Pallone d’Oro maschile 2024 dopo aver aiutato il Real Madrid a vincere la Liga e la Champions League la scorsa stagione.

Si è scontrato spesso anche con gli avversari, anche se da giocatore del Real Madrid è stato espulso solo due volte, entrambe contro il Valencia – la prima nel maggio 2023 dopo aver subito insulti razzisti da parte di un gruppo di tifosi tra il pubblico. .

La vincitrice della semifinale tra Madrid e Maiorca affronterà il Barcellona o l’Athletic Club nella finale di Supercopa di domenica.

Il Real Madrid è stato collegato a una mossa per Trento Alexander-Arnold in questa finestra di mercato di gennaio, quando il Liverpool ha rifiutato un approccio per un terzino.

“Non è un giocatore del Real Madrid”, il capitano Luca Vázquezche sostituisce il terzino destro – ha risposto a una domanda sul nazionale inglese. “Non posso rispondere. Siamo concentrati sulla partita di domani”.