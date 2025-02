Carlo Ancelotti del Real Madrid è sconvolto da Var Call in Atlético

Carlo Ancelotti ha detto che “le persone del calcio non capiscono” multe, come quella che era sabato nel sorteggio del derby di 1-1 Derby.

Julian Álvarez convertito un calcio di 35 ° minuto – un determinato var Aurelien the Father -in -law è stato condannato per essere stato sporco Samuel Lino – Dai visitatori all’Atlético davanti a Bernabéu.

Kylian Mbappé Equilibrato nella seconda metà, con conseguente lasciare il leader Madrid solo di fronte ai loro rivali locali in cima al tavolo di Laliga.

Ancelotti inizialmente ha detto: “Passo” quando chiede i suoi pensieri di punizione, dopo una settimana che ha visto che Madrid ha presentato una denuncia formale sull’arbitro nella loro sconfitta a Espanyol lo scorso fine settimana e ha suscitato una risposta arrabbiata da Atlético che lo ha accusato di lui Chi lo ha accusato ha accusato loro di averli accusati di esercitare pressioni sui funzionari.

Girona (oggi). Le persone di calcio non lo capiscono. “

Madrid è stata una critica regolare dell’arbitro a Lalize, e la loro lettera aperta ha invitato questa settimana a “riforma strutturale” chiamata il sistema attuale “completamente screditato”.

“Penso che ci meritassimo di più”, ha detto Ancelotti. “Avevamo il controllo completo, abbiamo segnato, siamo entrati nella scatola, abbiamo giocato molto bene nella seconda metà.”

“La prima metà era completamente diversa, molto più lenta e meno aggressiva. Penso che partiremo con quello che abbiamo fatto nella seconda metà con una bella sensazione. La punizione ovviamente ha influenzato la squadra.

“Penso che l’arbitro abbia fatto di più con le sue decisioni”, ha detto Diego Simeone alla sua conferenza stampa, citando la decisione del primo tempo per mostrare un vero centrocampista Dani Ceballos cartellino giallo per sfida Pablo Barrios. “Per alcune persone, la sfida Ceballos era rossa e non era per gli altri. Pensavo che l’arbitro fosse ok.