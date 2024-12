Carlo Ancelotti se comprometeu com o Real Madrid em meio a rumores sobre a AS Roma

O treinador italiano falou sobre a sua relação com o clube da Série A.

Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, abordou notícias recentes de que estava a considerar assumir o cargo de treinador principal na sua antiga equipa, a AS Roma.

Embora o contrato do treinador do Real Madrid com a equipa expire em 2026, relatórios italianos recentes ligam-no a uma transferência de verão para a Roma.

Em 1982-83, Ancelotti venceu o campeonato da Série A enquanto jogava futebol na cidade. Em discussão na Rádio Rai 1 durante a transmissão da “Rádio Anch’io Sport”:

“Roma? Fala-se muito sobre isso, mas estou muito feliz no Real Madrid e trabalho para estar aqui o maior tempo possível.” disse. “Ranieri é um amigo e está muito bem, estou muito feliz por ele.” contínuo.

🚨 Carlo Ancelotti: “Trabalho na AS Roma? Estou muito feliz no Real Madrid. “Quero ficar aqui o maior tempo possível.” “Meu contrato? Você nunca sabe quanto tempo vai ficar… os contratos podem ser quebrados, mas também podem ser prorrogados!”, disse ele à Rádio Anch’io Lo Sport. pic.twitter.com/enZToWEF34 —Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 30 de dezembro de 2024

“É claro que tenho muito apego à Roma, de onde guardo sempre boas recordações, mas há uma grande diferença entre dizer e fazer.”

“Por enquanto estou feliz aqui e não penso no meu futuro. “Ainda tenho um contrato de dois anos aqui, mas os contratos podem ser rescindidos ou prorrogados.”

Ancelotti ficou sob grande pressão quando o Los Blancos não conseguiu vencer os jogos. Começaram até a surgir especulações sobre o futuro agora incerto do italiano antes da segunda metade do mandato.

No entanto, o antigo treinador do Chelsea conseguiu virar a temporada e o Real Madrid está agora em segundo lugar na tabela, a um ponto do primeiro lugar.

A atual temporada do Real Madrid tem sido cheia de altos e baixos. Ocupa o 20.º lugar na classificação da fase da Liga dos Campeões e corre sérios riscos de perder a passagem automática aos oitavos-de-final, apesar de estar em segundo lugar na LaLiga e a um ponto do líder e rival local, Atlético de Madrid.

Claudio Ranieri, técnico do Leicester City, vencedor da Premier League, lidera a Roma, que também está passando por dificuldades nesta temporada. Atualmente, o time está em 14º lugar na classificação da Liga Europa, 10º na Série A e 21 pontos atrás do líder Atalanta.

