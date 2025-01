Carlo Ancelotti smentisce la notizia dell’uscita estiva del Real Madrid

Carlo Ancelotti ha negato di aver deciso di lasciare il Real Madrid quest’estate, dicendo: “Non deciderò la data in cui lascerò questo club”.

La radio spagnola Onda Cero ha riferito lunedì che Ancelotti, il cui contratto durerà fino al 2026, ha già deciso di voltare pagina, indipendentemente da ciò che accadrà da qui alla fine della stagione.

“No. Voglio essere molto chiaro. Non deciderò la data della mia partenza da questo club”, ha detto Ancelotti in conferenza stampa martedì prima della sfida di Champions League del Real Madrid contro l’RB Salisburgo. “So che quel giorno arriverà. Ma non so quando arriverà quel giorno. Non deciderò io. Potrebbe essere domani, dopo la prossima partita, tra un anno o tra cinque anni”.

“Ho un obiettivo. Abbiamo Florentino (Pérez) qui per i prossimi quattro anni”, ha aggiunto Ancelotti con un sorriso dopo che Pérez è stato rieletto presidente del club. “Mi conosce bene e l’obiettivo è restare qui per i quattro anni. Possiamo partire insieme con tutto l’affetto del mondo!”

Il Real Madrid è in testa alla Liga, due punti di vantaggio sull’Atletico Madrid e sette sul Barcellona, ​​​​e ha vinto due trofei in questa stagione, la Supercoppa UEFA e la Coppa Intercontinentale FIFA.

Tuttavia, la squadra ha dovuto affrontare anche le critiche dei tifosi e dei media ed è stata pesantemente battuta due volte dal Barça, 0-4 in campionato a ottobre e 2-5 nella finale della Supercopa spagnola in Arabia Saudita la scorsa settimana.

“Mi sento molto amato (qui) in tutti i sensi, dai tifosi, dalla società”, ha detto Ancelotti. “E nei media. A volte le cose vengono esagerate, ma voglio rimanere obiettivo e andare per la mia strada.”

Il Real Madrid ha subito alcune sconfitte degne di nota in Champions League in questa stagione, perdendo contro Lille, Milan e Liverpool e sopravvivendo alle difficoltà battendo Borussia Dortmund e Atalanta.

Al Bernabéu, il Salisburgo arriva tra i primi otto – il che significherebbe un passaggio diretto alla fase a eliminazione diretta – che sembra già improbabile, con nove punti in sei partite.

“Non abbiamo molte possibilità, ma l’unica che abbiamo è vincere le restanti due partite”, ha detto Ancelotti. “Se dobbiamo giocare i playoff, faremo del nostro meglio. È un programma difficile, ma ci siamo abituati”.