Carlo Ancelotti ‘triste e deluso’ dopo l’umiliazione del Real Madrid

Carlo Ancelotti si è detto “triste e deluso” dopo la sconfitta per 5-2 del Real Madrid nella finale di Supercoppa contro il Barcellona a Jeddah, in Arabia Saudita, domenica, ammettendo che la sua squadra “non si è difesa bene”.

Kylian Mbappé aveva portato il Real in vantaggio già al quinto minuto Lamine Yamal pareggio e gol da Roberto Lewandowski, Rafhinha E Alessandro Balde ha portato il Barça a 4:1 all’intervallo. Rafhinha ha aggiunto il quinto gol dopo l’intervallo davanti al portiere Wojciech Szczesny è stato inviato a Rodrygo colpire Madrid.

Il risultato è stato una spinta per il Barcellona e l’allenatore Hansi Flick dopo il crollo della loro forma in campionato nelle ultime settimane e un duro colpo per il Real Madrid, che ha mancato il terzo trofeo della stagione.

“Dobbiamo guardare alla realtà. Non abbiamo difeso bene”, ha detto un esausto Ancelotti nella conferenza stampa post partita. “Abbiamo provato a spingere alto e difendere con muri bassi. Loro hanno segnato facilmente e noi non abbiamo lavorato tanto, né collettivamente né individualmente.

“Abbiamo perso tanti duelli. Ci rattrista e delude, ma questo è il calcio. Dobbiamo portare a casa quella tristezza. Capisco la tristezza dei nostri tifosi. La sentiamo, ma dobbiamo guardare avanti e prepararci per la prossima partita e ripristinare la buona forma in cui eravamo.”

Il Real Madrid sarà il prossimo in campo negli ottavi di finale della Copa del Rey giovedì, ospitando il Celta Vigo al Bernabéu prima di affrontare il Las Palmas nella Liga.

“Non nominerò nessuno, parlo di tutta la squadra”, ha detto Ancelotti. “Abbiamo difeso male, non eravamo compatti e dobbiamo difendere meglio… Avevamo un uomo in più (dopo l’espulsione di Szczesny) e non siamo riusciti a trovare una soluzione. Ma questo non fa più male, mi triste per il gioco nel suo insieme.”

Carlo Ancelotti ha visto il suo Real Madrid perdere 5-2 contro i rivali storici del Barcellona nella finale della Supercoppa spagnola domenica. HAITHAM AL-SHUKAIRI/AFP tramite Getty Images

L’allenatore italiano ha elogiato Mbappé, che ha segnato in tutte e tre le finali con il Real Madrid – Supercoppa UEFA, Coppa Intercontinentale FIFA e ora Supercoppa spagnola – e ha trovato la rete 14 volte in tutte le competizioni in questa stagione.

“Mi concentrerei su Mbappé, che ha fatto un’ottima partita”, ha detto Ancelotti. “È stata una grande mossa segnare. Ma dovremmo dimenticare il resto e guardare avanti”.

Nel frattempo, Luca Modric ha promesso che il Real Madrid si sarebbe ripreso da una pesante sconfitta per mano dei suoi acerrimi rivali e si è scusato con i tifosi del club.

“Sono sicuro che reagiremo dopo questa pesante sconfitta”, ha detto Modric ai giornalisti. “Non ci aspettavamo di perdere, ma questo è il calcio. Chiediamo scusa ai tifosi. Dobbiamo andare avanti, restare uniti, manca ancora tanta stagione… Non si può sempre vincere. Se dobbiamo perdere un trofeo, preferiremmo che fosse questo.

“Dobbiamo fare i complimenti al Barcellona, ​​ha giocato un’ottima partita, è stato migliore e basta. Dobbiamo migliorare e correggere i nostri errori”.