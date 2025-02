Carlos Alcaraz derrota Martin Cilica e depois interpreta Jimmy Butler da NBA

Depois que Carlos Alcaraz enviou Martin Cilica na rodada de abertura do Qatar Open na segunda -feira, ele parou no campo para jogar algumas bolas com o espectador – Jimmy Butler, estrela da NBA. Alcaraz dedicou tempo a encontrar seu ritmo em uma noite ventosa, mas acabou derrotando o veterano croata de 6-4, por 6-4, e depois aceitou Bouther. O guarda de 35 anos, vendido recentemente à Golden State Warriors, decidiu não ficar na baía, enquanto ele era o apresentador da Associação Nacional de Basquete do Sunday. Em vez disso, ele voou para o Golfo Pérsico e estava na multidão para ver a vitória do Alcaraz.

Então Butler veio a tribunal. Ambos os homens colocam microfones quando emitiram um breve programa para os fãs. Butler até tentou devolver o LOB Alcaraz com um tiro entre as pernas, mas perdeu.

Contra os cílios de 36 anos, Alcaraz foi mais forte nos momentos-chave. O primeiro set atingiu o sétimo jogo de 18 minutos, que terminou quando Alcaraz ganhou a pausa necessária.

No segundo set, Alcaraz caiu 0-40 na parte de trás, servindo no oitavo jogo. Ele respondeu, levando 15 dos 19 pontos seguintes para vencer a partida em uma hora e 38 minutos.

“Estou muito feliz por salvar este jogo”, disse Alcaraz lá fora. “Marin faz muita pressão quando você serve, ele é um ótimo retorno. Estou muito feliz por poder permanecer calmo no momento, seguir uma rotina e tirar boas fotos. Estou muito feliz por ganhar em dois sets.

Na segunda rodada, ele enfrentará Zhang Zhizhen ou Luca Nardi.

Cilic competiu em seu primeiro evento desde a cirurgia do joelho em novembro

Jiri Lehecka derrotou as sétimas sementes de Grigor Búlgaro Dimitrov por 6-4, 6-4. Foi a 11ª vitória tcheca em 2025, atraída para a liderança da turnê ATP com Alex de Minaur e Mimir Kecmanovic.

