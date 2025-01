Carlos Alcaraz entra no Australian Open Quarters após a aposentadoria de Jack Draper

Carlos Alcaraz permaneceu a caminho das quartas de final do Aberto da Austrália contra Novak Djokovic quando o maratonista Jack Draper se aposentou durante o confronto das oitavas de final de domingo. A terceira cabeça-de-chave da Espanha estava em alta quando o britânico jogou a toalha, perdendo por 7-5 e 6-1 na escaldante Rod Laver Arena. O 15º colocado Draper precisou de cinco sets para vencer suas três primeiras partidas em Melbourne, recuperando de desvantagem em todas elas para permanecer no torneio. Ele passou quase 13 horas em quadra pelos seis de Alcaraz e finalmente o alcançou.

“Não era assim que eu queria vencer. Mas é claro que estou feliz por jogar mais uma quarta-de-final aqui na Austrália”, disse Alcaraz, que luta pela primeira vez pelo título.

“Mas estou meio triste, você sabe, por causa de Jack. Ele é uma pessoa muito legal, não merece se machucar”.

Draper desistiu da United Cup antes de Melbourne devido a uma lesão no quadril.

Alca está entre as oitavas de final em Melbourne Park pelo segundo ano consecutivo.

Ele nunca foi mais longe – derrotado em 2024 por Alexander Zverev – e para isso terá que vencer Djokovic ou mais tarde o tcheco Jiri Lehecka.

O Aberto da Austrália é o único torneio de Grand Slam que falta na coleção do quatro vezes vencedor do Grand Slam, Alcaraz.

Se conseguir ir até o fim, ele se tornará o homem mais jovem a completar um Grand Slam de carreira – vencendo todos os quatro Grand Slams – na Era Aberta e o mais jovem a vencer na Austrália desde Djokovic em 2008.

“Estou satisfeito com o nível em que jogo. Dentro e fora da quadra, me sinto muito bem aqui”, disse.

“Fisicamente me sinto ótimo. Por isso, caminhando para a segunda semana do Grand Slam, é importante se sentir bem fisicamente, pois as partidas estão ainda mais difíceis atualmente.

– Mas estou pronto.

Alcaraz foi derrotado por Draper quando se enfrentaram pela última vez no gramado do Queen’s Club em 2024, mas com o sol de Melbourne forte, seus golpes de solo ferozes imediatamente causaram problemas para o britânico.

No primeiro set tudo foi servir, até que no sexto game o espanhol aproveitou a oportunidade e marcou dois gols da vitória.

Draper continuou a atacar e a sua persistência valeu a pena com um intervalo que elevou o marcador para 5-4, antes de Alcaraz voltar a quebrar e assumir novamente o controlo.

O britânico estava perdendo por 3 a 0 no segundo set e claramente lutou para finalmente conseguir a imobilização quando perdeu o set.

