Carlos Sainz diz que Lewis Hamilton pode tornar a Ferrari uma ameaça de F1 ainda maior

Carlos Sainz, um motorista abandonado pela Ferrari para abrir espaço para Lewis Hamilton, acha que seu antigo time pode estar ainda mais preparado para retornar ao topo da Fórmula 1 com o ex -campeão mundial a bordo. Hamilton se juntou à Ferrari da Mercedes e uma estréia de 40 anos para Giants italianos durante a abertura da temporada australiana do Grande Prêmio no próximo mês, quando está procurando um título recorde do mundo dos oitavo motoristas.

Sainz perdeu seu lugar para mudar Hamilton, e o espanhol de 30 anos agora alinhava Williams em Melbourne em 16 de março, depois de passar três anos dirigindo com Charles Leclerce na Ferrari.

Mas Sainz, falando a estréia da equipe britânica de Williams 2025 em Silverstone na sexta -feira, disse: “Quando saí, senti que a Ferrari e Charles estavam prontos para lutar pelo campeonato mundial e quando ingressaria em Lewis aumentaria.

“Eu nunca fui meus companheiros de equipe com Lewis, então não sei o que ele pode fazer. Eu nunca vi seus dados. Eu vi os dados de Charles e sei como são bons.

“A única maneira de avaliar o motorista é que você é um companheiro de equipe e veja o que pode fazer.

“Mas quando olho para os resultados de Lewis e sua origem, e o que ele conseguiu, só posso dizer que haverá uma chance muito boa de que seja competitivo para a Ferrari”.

Hamilton deve apresentar sua nova Ferrari durante a estréia da temporada de Fórmula 1 na O2 Arena, em Londres, na terça Primeira vez como motorista da Ferrari pela primeira vez.

Williams tomou um nono modesto na classificação dos construtores 2024, mas Sainz afirma que pode ajudar a reviver a fortuna de nove mestres de tempo.

“Acho que trago muito conhecimento, muitas coisas que você sabe, que eu acho, pode ser usado para este carro e a equipe ao mesmo tempo”, disse Sainz.

“Eu vejo uma equipe que também está pronta para lutar pela vitória. É apenas uma questão de encontrar tudo em uma equipe para garantir que também forneçamos a todos os engenheiros e todos os mecânicos e drivers de ferramentas apropriadas para competir o nível mais alto.

Sainz, o vencedor do Grande Prêmio de quatro pessoas, unirá forças com Alex Albon em Williams para uma nova temporada de 24 rodadas, e o piloto de 28 anos nascido em Londres desfrutará da competição.

“Eu vou contra alguém (Sainz) que tem uma grande reputação, ele só vem de um ano muito forte, talvez o melhor na Fórmula 1, por isso é um grande desafio e perspectivas positivas para mim”, disse Albon.

“Eu acredito em mim mesmo e estou feliz por poder ir contra tudo.”

