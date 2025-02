Carmelo Anthony, Dwight Howard, Sue Bird, fama della sala da basket di “Redime Team” tra i finalisti

Carmelo Anthony e Dwight Howard sono un passo avanti verso la sala da basket.

Se tutto va bene, potrebbero ottenere due volte.

Anthony e Howard erano tra i finalisti che furono annunciati dalla Naismith Memorial Hall of Fame come parte del grado 2025. Entrambi lo hanno giocato come individui e il loro ruolo nella squadra olimpica degli Stati Uniti, che ha vinto l’oro nei giochi di Pechino che ha vinto l’oro in Giochi di Pechino. , così chiamato. “Riscatta la squadra”, che ora è anche un passo dall’induzione.

“Penso che ogni volta che hai una connessione con persone che si incontrano per uno scopo comune e bene, vedi molte cose buone”, ha detto Jerry Colangelo, presidente della Hall of Fame, che era anche CEO della squadra olimpica del 2008. “Ho detto alcune cose su quell’esperienza …” The Star Spangled Banner “è stata giocata, la bandiera da sollevare, è stato un momento per la completa laurea.”

Venerdì sono stati anche annunciati finalisti: figure di basket femminile e medaglie d’oro olimpiche Sue Bird, Sylvia Fowles, Maya Moore e Jennifer Azzi. Bird ha vinto cinque oro olimpici, Fowles ha vinto quattro, Moore ha vinto due e Azzi faceva parte di una squadra che ha vinto l’oro ad Atlanta nel 1996.

“Guardi i risultati di tutti in termini di campionati nella vittoria dell’oro perché erano giocatori per tutto il tempo, è un vero tributo alla partita di basket e soprattutto per il basket femminile”, ha detto Colankelo.

Altri finalisti eletti dal comitato nordamericano erano l’allenatore di Chicago Bulls Billy Donova (doppio allenatore del campione NCAA in Florida); L’allenatore di Gonzaga segnò alcuni; Arbitro NBA in pensione Danny Crawford; NBA Legends Marques Johnson e Buck Williams; e Jerry Welsh – che ha allenato Potsdam nello Stato di New York per i titoli della divisione III NCAA nel 1981 e nel 1986.

“Dico a tutti che non è davvero un allenatore”, ha detto Steve Babiarz, che ha giocato al Galles nella squadra del campionato nazionale del 1986. “È un mentore di tutti, un altro padre. L’allenamento era secondario. Ha portato gli atleti agli studenti al successo e alla sua personalità, al suo personaggio, nel modo in cui ha una famiglia. Potsdam.

Miami Heat Manager Micky Arison è anche un finalista. Arison è stato presentato dall’assistente del comitato, così come la star di lunga durata del Maccabi Tel Aviv Tal Brody.

“È solo un grande proprietario”, ha detto il presidente di Heat Pat Riley, Hall of Fame del 2008. “È un’organizzazione familiare.”

Il comitato veterano femminile è stato eseguito da Molly Bolin, il primo giocatore firmato dalla lega di basket professionista femminile. E il comitato internazionale, che è stato selezionato come finalista come ex giocatore professionista serbo e allenatore a lungo tempo come Dusan Ivkovic – Jo Fiba Hall of Famer.

I finalisti hanno un altro passo lungo la strada: il comitato onorario della Hall si incontrerà nelle prossime settimane e 18 voti del panel a 24 persone necessario per le elezioni. La classe sarà rivelata nelle ultime quattro serie della NCAA maschile a San Antonio il 5 aprile.

“Il finalista della classe di celebrità della sala da basket di Naismith nel 2025 è un risultato significativo, il che significa effetto di prim’ordine e sostenibile sul gioco”, ha detto Colankelo. “Questo riconoscimento supera le statistiche e il riconoscimento – rispetta coloro che hanno definito l’era, ispirato generazioni e raccolto il basket attraverso le loro capacità, leadership e dedizione”.

Il fine settimana è 5-6. Settembre a Mohegan Sun Uncasville, nel Connecticut e nella Hall of Fame Springfield, nel Massachusetts.

Media, Lifetime Achievement Awards

George Blaha, l’analista della CBS Clark Kellogg, l’editore di Detroit Pistons, l’analista della CBS Clark Kellogg, la scrittrice di basket femminile Michelle Smith e l’influente giornalista della NBA Adrian Wojnarowski sono stati svelati come vincitori dei Curt Gowdy Media Awards di quest’anno.

Secondo Hall, i Gowdy Awards “sono presentati ai membri di stampa di stampa, elettronici e trasformazioni i cui sforzi hanno dato un contributo significativo alla partita di basket”.

Venerdì, Jeff Twiss, vicepresidente delle relazioni di Boston Celtics e Alumni, è stato anche onorato venerdì, che ha ricevuto il premio John W. Bunn Lifetime Achievement. Secondo Hall, questo premio è il premio “Hall of Fame” “al di fuori dell’erba.

Blaha è la voce dei pistoni dal 1976. Kellogg è entrato a far parte della CBS Sports nel 1993 e fa parte della copertura del torneo NCAA per più di tre decenni. Smith ha scritto ai fan di ESPN, San Francisco Chronicle e AOL. Wojnarowski era un’agenzia di stampa per ESPN e New York Times, che si è ritirata dal giornalismo l’anno scorso come CEO della squadra di basket maschile di Alma Mater, St. Bonaventure.

Twiss è stato con Celtics dal 1981 e Boston ha vinto quattro titoli NBA a distanza.

Reporting Associated Press.

Vuoi grandi storie consegnate alla tua casella di posta? Crea o accedi al tuo account Fox Sports, segui campionati, squadre e giocatori per ottenere una newsletter personale quotidianamente Sinistra