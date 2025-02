San Francisco-Carremelo Anthony, Dwight Howard e la squadra, che includeva la squadra di medaglia d’oro olimpica americana nel 2008 nel gruppo principale di finalisti per la Naismith Basketball Hall of Fame di quest’anno.

Altri nominati includono le leggende di basket femminile Sue Bird, Maya Moore e Sylvia Fowles insieme agli allenatori Billy Donovan e Mark.

Anthony, dieci volte All-Star, è 10 anni in NBA nel segnare 289 punti. Nel 2003 ha anche guidato i Syracus al campionato nazionale.

Howard era una presenza difensiva pre-prezzo della sua era e ha vinto tre giocatori difensivi dell’anno NBA (2009-11). Ha realizzato otto squadre All-NBA e ha guidato Orlando Magic nelle finali NBA 2009 e poi ha vinto il titolo con Los Angeles Lakers nel 2020.

La squadra olimpica del 2008 ha restituito la squadra degli Stati Uniti al culmine delle pile a livello internazionale dopo la medaglia di bronzo insoddisfacente alle partite del 2004 e ai campionati del mondo del 2002 e senza medaglie del 2006. Questa squadra includeva non solo Anthony e Howard, ma anche un elenco di diverse stelle della NBA, tra cui il defunto Kobe Bryant, Jason Kidd, Dwyane Wade, Chris Paul, Chris Bosh e LeBron James. Fu raccolto da Jerry Colangelo, presidente della Hall of Fame.

Moore ha vinto due campionati nazionali presso l’Università del Connecticut e quattro titoli WNBA nella sua carriera da sette anni con il Minnesota Lynx prima di decidere di ritirarsi nel 2018 al culmine della sua prima riforma della magistratura penale. Bird ha anche vinto due titoli in UConn e quattro in WNBA durante la sua carriera con Seattle Storm ed è considerato una delle più grandi guardie della storia del basket femminile.

Fowles era una presenza interna dominante su LSU, ha portato a quattro finali e come professionista quando ha vinto alcuni titoli con Moore come membro di Lynx. Nel 2017, MVP era WNBA.

Donovan ha guidato la Florida per quattro esibizioni finali in 19 stagioni con i Gators ed è l’ultimo allenatore di basket maschile che ha vinto i titoli della NCAA Division 1 (2006-07), che sono le star a lungo termine NBA al Horford e Joakim Noah. Ha quindi lasciato la partita universitaria e ha trascorso l’ultimo allenatore decennio Oklahoma City Thunder e Chicago Bulls.

Pochi sono l’allenatore più attivo in base alla percentuale di Gonzaga e ha portato Bulldogs a due campionati nazionali (2017, ’21) e 25 esibizioni consecutive del torneo NCAA.

Altri finalisti della Hall of Fame includono: arbitro lungo -tempo NBA Danny Crawford; Cinque volte l’attaccante All-Star Marques Johnson; L’allenatore del college lungo Jerry Welsh; Triple NBA All-Star Buck Williams; L’ex star Stanford e WNBA Jennifer Azzi; La pioniera del basket femminile Molly Bolin; L’allenatore serbo di basket Dusan Ivkovic; Proprietario Miami Heat Micky Arison; e la leggenda di basket israeliana Tal Brody.

Il gruppo si sposterà ora all’ultimo round del processo di nomina, con un gruppo di 24 elettori anonimi che stanno prendendo in considerazione la candidatura di tutti. Il candidato deve ricevere voti da almeno 18 di questi 24 prefabbricati per ottenere elezioni alla Hall of Fame.

La classe 2025 sarà annunciata il 5 aprile a San Antonio durante la finale degli uomini NCAA.

Il fine settimana di ancoraggio è 5.-6. Settembre.