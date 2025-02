Caro, Coach: Pennie di Bill Rafttering di Fox Sports Congratulazioni Tom Izzo

Autunno Analista di basket universitario

Stato del Michigan Allenatore di basket maschile Tom Izzo Ha attraversato la vittoria del Big Ten Register di Bob Knight sabato sera, conducendo 11 ° negli Spartani 79-65 per l’Illinois. La prima vittoria Big Ten di Izzo nel gennaio 1996 è stata opportunamente su Indiana Hoosiers di Knight.

L’analista di basket del Fox Sports College Bill Raftery è stato un caro amico di Izzo dai suoi giorni come assistente allenatore con Jud Heathcote. Nel corso degli anni ha invitato un numero innumerevoli di partite di basket maschile maschile del Michigan e gli ha dato una buona idea per superare il record del suo amico Knight.

Ecco una lettera di congratulazioni personale scritta a Izzo:

Caro Tom,

Congratulazioni per aver superato Bob Knight come allenatore più vincente nella storia del basket di Big Ten. Penso a tutti i grandi allenatori di questo sport di cui stai sicuramente.

Tutti coloro che ti conoscono e cosa intendi per una grande partita di basket sono così orgogliosi di ciò che raggiungi. Breaking questo album (Big Ten Win No. 354) è qualcosa che non credo che avresti mai immaginato quando hai iniziato come assistente allenatore nello stato del Michigan sotto la guida di Jud Heathcote.

Oggi ripenso quando hai preso il capo allenatore nello stato del Michigan. Avevi fame, eri ambizioso ed eri irragionevole. Jud e io ridiamo, divertenti, forse godiamo di alcune birre, e tu eri tutti affari, nella sala di guerra, abbattendo il film. Ci hai chiesto di prestare attenzione (e sì, ti abbiamo offerto due di queste birre), ma è diventato così chiaro quanto fossi impegnato nella partita di basket. All’epoca sapevo che avresti fatto un allenatore eccezionale in questo sport nei prossimi anni.

Non dimenticherò mai quando gli Spartani hanno giocato lo stato dello Iowa per il diritto di andare alle Final Four. L’allenatore di stato dello Iowa Larry Edachy è stato gettato via dal gioco dopo aver avuto un doppio errore tecnico. Era arrabbiato, ma tu sei andato da lui e hai parlato di lui per lasciare il campo. La maggior parte degli allenatori non avrebbe ascoltato, ma Larry ti ha rispettato abbastanza da ascoltarti.

Oltre a rispettare ogni allenatore, per saltare da te che ti ha sempre reso speciale è semplicità e umiltà. Non ci sono prove migliori di questa stagione quando hai portato la tua squadra Alma Materi, nel Nord Michigan, al gioco espositivo. L’amore e l’affetto che hai per quella scuola e le persone che ci partecipano, i tuoi ex compagni di squadra, il loro amore che avevano per te, erano molto al di sopra della norma. Vedendo che era emotivamente contagioso per me stesso e tutti coloro che erano lì.

Sei un allenatore eccezionale, ma sei anche un vero amico. Abbiamo condiviso momenti delicati insieme, abbiamo difficoltà condivise e abbiamo un successo condiviso. Ma quando sviluppi fidati di qualcuno come noi, c’è una zona di comfort.

Voglio che tu sappia che sei stato davvero una benedizione per il gioco, Tom.

Pat sulla schiena.

diminuire

