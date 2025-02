Carolina do Norte A&T vs. Previsão de Campbell, Odds: 2025 College Basketball Picks, 10 de fevereiro Balls por modelo comprovado

Os Cameles de Fighting Cameles procurarão estender sua série de vitórias para sete jogos quando lutar contra o North Carolina Aggies em um confronto da CAA na segunda -feira. Campbell vem de uma vitória de 76-58 sobre Elon na quinta-feira, enquanto a Carolina do Norte A&T deixou uma decisão de 66-63 em Charleston na mesma noite. Os Aggies (4-20, 0-11 Coastal), que perderam 10 consecutivos, estão 1-12 na estrada nesta temporada. Os camelos de combate (13-11, 8-3 costeiros), que são a quarta na conferência, são 7-4 em casa. Os Aggies estão sem os dois principais marcadores Ryan Forrest e Landon Glasper, juntamente com o guarda do segundo ano Julius Reese, que foi suspenso indefinidamente por violar as regras da equipe.

A ponta da Arena Gilbert Craig Gore em Buies Creek, NC, é configurada para as 20:00 ET na CBS Sports Network. As equipes dividiram duas reuniões na última temporada. Campbell é o favorito de 13 pontos nas últimas chances de Carolina de Carolina del Norte vs. Campbell, do consenso da Sportsline, enquanto o total de pontos acima/abaixo da pontuação é de 139,5. Antes de fazer Campbell vs. Picks A&T da Carolina do Norte, Confira as previsões de basquete universitário do modelo de projeção da Sportsline.

Carolina do Norte A&T vs. Campbell SP PREAD: Campbell -13

Carolina do Norte A&T vs. Campbell sobre/Under: 139,5 pontos

Carolina do Norte A&T vs. Campbell Money Line: Campbell -1064, Carolina do Norte A&T +677

NCAT: Aggies atingiu o jogo total em 12 de seus últimos 17 jogos de estrada (+6,50 unidades)

CAM: Os cameles de luta atingiram o jogo total em 11 de seus últimos 13 jogos em casa (+8,80 unidades)

Por que você deve apoiar Campbell

O segundo ano Eave Colby Duggan foi vermelho nos últimos tempos. Ele alcançou o placar de dois dígitos em cada um dos seus últimos 13 jogos, incluindo um duplo com 19 pontos e 11 rebotes em uma vitória de 57 a 54 sobre Drexel em 2 de janeiro. Ele vem de 23 pontos, desempenho de dois rebotes na vitória de quinta-feira sobre Elon. Em 24 jogos, incluindo 15 aberturas, tem em média 14,5 pontos, 3,3 rebotes e 1,3 assistências em 26,3 minutos de ação.

Ele também calcula a média da figura dupla para os Cameles Lighting é o guarda sênior Jasin Sinani. Em 24 jogos, todos começam, em média de 12,6 pontos, cinco rebotes, 2,7 assistências e 1,3 assaltos em 31,9 minutos. Ele registrou um duplo com 17 pontos e 11 rebotes em uma vitória de 69 a 67 em tempo extra em Hofstra em 25 de janeiro. Vem de um esforço de 11 pontos e três assistentes na vitória de quinta -feira sobre Elon.

Por que você deve retornar à Carolina do Norte A&T

Ajudando o poder dos Aggies é o aluno do segundo ano Jahnathan Lamothe, um dos quatro jogadores da Carolina do Norte A&T com uma média da pontuação de dupla figura. Lamothe vem do desempenho de dois dígitos consecutivos, incluindo um esforço de 15 pontos, nove rebotes e três assaltos na derrota de quinta -feira em Charleston. Ele marcou 20 pontos, cinco rebotes e quatro assistências em uma derrota de 83-59 contra a UNC Wilmington em 30 de janeiro. Em 24 jogos, incluindo 23 vagas, a transferência de Maryland tem uma média de 11,7 pontos, sete rebotes, 2,8 assistências e 1,3 assaltos em 35,5 minutos.

O segundo ano Eaves Nikolaos Chitikoudis teve ações de pontuação de dois dígitos consecutivos. Na derrota em Charleston, ele quase registrou um duplo com 11 pontos, nove rebotes e seis assistências. Ele teve 16 pontos, seis rebotes e quatro assistências na derrota contra a UNC Wilmington. Tem cinco duplas duplas no ano. Em 20 jogos, incluindo 14 aberturas, média de 10,2 pontos, nove rebotes, 1,7 bloqueios, 1,4 assistências e 1,1 assaltos em 26,1 minutos.

Como fazer seleções da Carolina do Norte vs. Campbell

