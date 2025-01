Carsista a bordo a bordo degli aerei a Washington DC

I passeggeri della American Airlines, che si sono scontrati con un elicottero dell’esercito vicino all’aeroporto di Ronald Reagan mercoledì, hanno incluso “diversi membri” della comunità di pattinaggio di figura americano, ha detto l’organismo del governo nazionale.

I passeggeri di volo includevano un gruppo di pattinatori di figura, i loro allenatori e familiari che stavano tornando da un campo di sviluppo seguito dal campionato americano di pattinaggio di figure a Wichita.

“Il pattinaggio di figura americani può confermare che diversi membri della nostra comunità di pattinaggio erano purtroppo a bordo del volo 5342 della American Airlines, che si è scontrata con un elicottero a Washington, DC ieri sera”, ha dichiarato American Figure pattinaggio in una nota.

“Siamo distrutti da questa indicibile tragedia e teniamo attentamente le famiglie delle vittime nei nostri cuori.”

Il volo trasportava 60 passeggeri e quattro membri dell’equipaggio e si scontrò con un elicottero mentre atterrava all’aeroporto vicino a Washington, che portò a una grande operazione per la ricerca e il salvataggio nel vicino fiume Souchac.

Secondo una persona che ha familiarità con questa questione, ci sono stati diversi decessi, ma il numero esatto di vittime non era chiaro perché gli equipaggi di salvataggio sono stati cacciati per tutti i sopravvissuti.

I tre soldati erano a bordo dell’elicottero, ha detto un funzionario dell’esercito.

Le unità di reazione alle situazioni di emergenza eseguono operazioni di ricerca e salvataggio nell’aeroporto di Ronald Washington di Ronald Reagan Washington. Immagini Andrew Harnik/Getty

Non vi era alcuna parola immediata sulla causa della collisione, ma tutti i take -off e l’atterraggio dall’aeroporto furono fermati quando le squadre di immersioni esploravano lo spazio e gli elicotteri dai corpi coercitivi volavano sulla scena nella ricerca metodologica di corpi.

“Ripristineremo i nostri concittadini”, ha detto il sindaco del Distretto di Columbia Muriel Bowser durante una cupa conferenza stampa all’aeroporto giovedì mattina, rifiutando di dire quanti corpi sono stati ottenuti.

Il presidente Donald Trump ha dichiarato di essere “pienamente informato di questo terribile incidente” e ha aggiunto con riferimento ai passeggeri, “che Dio benedica le sue anime”.

La Federal Air Administration ha dichiarato che l’incidente intermedia si è verificato prima delle 21:00, quando un aereo regionale si è deviato da Wichita in Kansas si è scontrato con un elicottero militare su un volo di addestramento, mentre accedeva alla pista dell’aeroporto.

È successo in alcuni degli spazi aerei più fissi e monitorati del mondo, poco più di tre chilometri a sud della Casa Bianca e del Campidoglio.

Gli investigatori proveranno a combinare gli ultimi momenti dell’aeromobile di fronte alla loro collisione, incluso il contatto con il controllo dell’aria e la perdita di altitudine con una partenza.

C’erano circa 300 primi intervistati sulla scena. Le barche di salvataggio gonfiabili furono lanciate nel fiume Potchác da un punto lungo George Washington Parkway, a nord dell’aeroporto, e i primi intervistati costruirono torri di luce dalla costa per illuminare l’area vicino alla collisione. Almeno una mezza dozzina di barche scrutarono la ricerca.

“È un’operazione molto complicata”, ha dichiarato il capo dei vigili del fuoco della DC John Donnelly. “Le condizioni sono estremamente difficili per gli intervistati”.

L’ultimo incidente fatale che coinvolge la compagnia aerea commerciale americana è stato vicino a Buffalo a New York nel 2009. Tutti a bordo dell’elica Bombardier DHC-8 sono stati uccisi, di cui 45 passeggeri, 2 piloti e 2 assistenti di volo. Anche un’altra persona sulla terra è morta, riducendo così il numero totale di vittime a 50 anni. L’indagine ha rilevato che il capitano ha causato accidentalmente l’aereo mentre si stava avvicinando all’aeroporto di Buffalo.