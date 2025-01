Carson Beck se compromete com Miami: o ex-quarterback da Geórgia encontra um novo começo enquanto se recupera de uma lesão, ações do NFL Draft

O ex-quarterback da Geórgia, Carson Beck, que rapidamente se tornou o principal prospecto geral em 247Classificações de transferência esportivacomprometido com Miami através das redes sociais Sexta-feira à tarde. A decisão de Beck ocorre menos de 24 horas depois de ele entrar no portal de transferências.

Embora tenha atraído o interesse de outros programas, Beck foi rapidamente vinculado aos Hurricanes, que devem substituir o quarterback titular e finalista do Troféu Heisman, Cam Ward. Beck, que tem um recorde de 24-3 como titular, arremessou 3.485 jardas (quarto na SEC) e 28 touchdowns (segundo na SEC) em 13 jogos nesta temporada.

Voltar para a faculdade faz sentido financeiro e de desenvolvimento para Beck. Embora tenha sido considerado uma escolha potencial para o primeiro turno, sua temporada de 2024 deixou muito a desejar (assim como a Geórgia). Beck lançou 12 interceptações (empatado com Garrett Nussmeier da LSU em maior número na SEC) e sofreu uma lesão no cotovelo direito que o manterá de fora até o início de 2025. Esses contratempos, juntos, prejudicaram seu estoque de draft. Ele está fora do top 50 entre os candidatos ao draft, de acordo com a CBS Sports, e provavelmente passará para o Dia 3.

É digno de nota que Beck nunca assinou um acordo de representação padrão com um agente da NFL, permitindo-lhe retornar à escola e consertar seu estoque de recrutamento, que já foi altíssimo. No entanto, o pool do Draft da NFL de 2026 parece potencialmente muito mais competitivo com Arch Manning na mistura.

Miami perseguiu agressivamente os quarterbacks nos bastidores desde o início da pós-temporada, Várias fontes dizem a Chris Hummer, da CBS Sports. Esse interesse aumentou depois que Emory Williams, potencial titular de 2025, teve dificuldades em um desempenho de 5 de 14, com 26 jardas e uma interceptação posteriormente. aliviar Ward no intervalo do Pop-Tarts Bowl.

Beck representa o melhor cenário para furacões. Ele é uma transferência de alto calibre como Cam Ward e já produziu nos maiores palcos. O teto em Miami continua alto.