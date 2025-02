Carson Hocevar ha fatto movimenti ma nessun amico ad Atlanta: “È solo Moroni”

Bob Pockrass Fox Motorsports Insider

Hampton, GA. – Carson Hocevar è arrivato secondo, ma non ha fatto amicizia domenica all’Atlanta Motor Speedway.

Alla fine, tuttavia, sa che il foglio delle statistiche non contiene una colonna per gli amici. Quindi questa risposta o lo fa sembrare esplosivo o semplicemente:

“Ho finito il secondo. Siamo qui per vincere competizioni, non siamo una boy band e ci amiamo e suoniamo insieme nel parco giochi”, ha detto Hocevar.

Il 22enne Hocevar aveva una reputazione durante la sua serie di camion per perdere la tranquillità e le contropiede. Si è indebolito l’anno scorso quando il pilota di sport guglia ha guadagnato l’omaggio high -tech della NASCAR alla serie Cup.

Ma il suo stile aggressivo è rimasto. Ha meritato elogi per il suo campo e beffa di concorrenti. E non necessariamente perché i movimenti sono aggressivi, ma perché decide di fare quei movimenti aggressivi.

“È chiaro che ci sono lezioni di apprendimento”, ha detto Hocevar. “Non vuoi prendere in giro nessuno o frustrare nessuno, e pulirò sicuramente le cose. Ma si tratta di impararlo.”

Hocevar aveva fatto arrabbiare così tanti piloti, in fila dopo la gara per parlargli dopo la gara.

Aveva un campione di Coppa del 2023 Ryan Blany scioccato da lui, così come il suo mentore iracing Ross Chastain, che possiede un ufficio di guida che include Hocevar come uno dei migliori clienti.

Il campione della doppia coppa Kyle Busch è stato incredibile durante la prima fase di domenica ad Atlanta, mentre Hocevar ha fatto movimenti aggressivi per cercare di mantenere la posizione.

“Ho su di lui … Ho intenzione di rifiutare la sua A–“, ha detto Busch alla sua squadra sulla sua auto radio.

Anche Blany, che si voltò accanto a Hocevar, espresse la sua squadra. Blaney sentiva che Hocevar cercava di darle una spinta (un movimento che a volte i conducenti fanno per aumentare entrambe le auto) nella zona che non poteva.

“È solo tristezza”, ha detto Blany alla sua squadra. “Corre solo dietro di noi. Non ha idea di dove qualcuno si imbatte.”

Hocevar non credeva che fosse un brutto posto, almeno non originariamente.

“Mi sono concentrato sulla difesa nel mezzo più che colpirlo”, ha detto Hocevar. “Non pensavo che stesse compensando per lui (girare). Pensavo di poterlo colpire praticamente. Era la prima volta che era probabilmente di fila con Chevy Ford, e gli ha fatto davvero un brutto posto.

“È al 100 % per me … Fa schifo, è ottica. Non è divertente farlo.”

Mentre faceva domanda per la sua prima vittoria in Coppa, Hocevar ha scoperto che stava gareggiando tra i leader per due straordinari round. È stato in grado di spremere Kyle tra Larson e Christopher Bell e sembrava essere un colpo per vincere quando è uscita cautela, congelando con Bell.

Dato che i piloti avevano già ricevuto una bandiera bianca (segnando il round finale), Bell è stato dichiarato vincitore.

Il trasferimento del round finale non ha portato al relitto. Ha gestito gli straordinari come pilota esperto.

“Ora è stato abbastanza che sai che è un aggressore”, ha detto Bell. “Se c’è un buco, lo prenderà. Se non c’è buco, ne farà uno.

“Alla fine, mi ha dato il passato o abbattendo un lato in tandem con me stesso e Kylä giù dritto. Poi non me ne sono reso conto, Carson si insinua nel mezzo di tre largo.”

Ad essere onesti, Hocevar non era l’unico autista che doveva essere responsabile dei suoi movimenti. I conducenti commettono errori in nome dell’aggressività praticamente in ogni competizione. Larson ha cercato di prevenire Austin Cindric nella tarda gara, stringendo Cindric sul muro e ponendo fine alla competizione Cindric.

Cindric aveva portato a 47 colpi e era finito in un’auto da corsa di rifiuto.

“(Ero) solo un po ‘pigro in pista”, ha detto Larson. “(Cindric) è arrivato un po ‘più veloce di quanto pensassi stesse … Sono sicuro che fosse colpa mia.”

Nessuno intende chiamare i cattivi nomi di Larson per causare il relitto perché ha guadagnato rispetto come una delle maggiori abilità di sport.

D’altra parte, Hocevar non ha ancora meritato tale rispetto. E anche se ha talento, ci sono state abbastanza competizioni in cui ha preso decisioni discutibili, quindi non può scuotere la reputazione per essere un concorrente incontrollato.

Hocevar ammette di non essere puro domenica.

“Ci sono alcune cose che devo imparare e pulire un po ‘”, ha detto. “Ma mi sento come se ci fossimo messi sull’occasione perfetta per provare a vincere una competizione. Non ho mai avuto questa opportunità prima, specialmente su Superspeedway.”

In passato, Hocevar ha cercato di correre dietro il campo Superspeedway usando una strategia per essere abbastanza lontano da evitare incidenti. A volte ha funzionato ma non ha garantito il successo.

Hocevar sentiva di avere un’auto che era abbastanza buona domenica ad Atlanta che non doveva competere dietro. Voleva competere.

“Ho gareggiato con la caduta di un rapper”, ha detto Hocevar. “Stavo andando, prendendo ogni corsa e ottenendo solo la posizione della pista. E ogni volta che l’abbiamo persa, potremmo semplicemente riaverlo.

“Per me, ho dovuto sostituire la guida (prima) e ho dovuto ottenere tutte le mie esperienze ed essere super-aggressivo e imparare che tutti potevano muoversi. Quando stiamo andando e quante corse accadono e posso solo scusarmi e dire che io migliorerà. “

I numeri dicono di aver ottenuto tutto il possibile (anche se alcuni dei suoi concorrenti si sentono più di quanto dovrebbe). Ha terminato nono nella prima fase, settimo nella seconda fase e poi secondo nella competizione.

“Di solito ho 40 anni. Attendo con ansia il loro schianto e desidero che cadano, e sono pronto per gli adolescenti”, ha detto Hocevar. “Quindi sii in anticipo e ottieni i punti del palcoscenico per entrambi i passaggi e ottieni un tiro per vincere, c’è qualcosa che mantiene la mia testa in alto.

“Ho sempre detto che sono un concorrente di superspeedway davvero cattivo, quindi almeno questo mi dà un po ‘più di fiducia.”

Bob Pockrass copre NASCAR e IndyCar per Fox Sports. Ha trascorso decenni che coprono le corse automobilistiche, tra cui più di 30 daynos 500, presso STT ESPN, Sporting News, NASCAR Scene e (Daytona Beach). Seguila su Twitter @Bobpockrass.