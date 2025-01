Cartão da partida, notícias, horários, detalhes da transmissão

O episódio 17/01 da marca Azul apresenta confrontos emocionantes

A promoção baseada em Stamford fará as malas para San Diego esta semana, já que o Friday Night SmackDown terá origem na Pechanga Arena em San Diego, Califórnia. O episódio de 17/01 da marca Blue seguirá os passos do Monday Night Raw e continuará construindo histórias e partidas para o próximo Main Event de Saturday Night e 2025 Royal Rumble PLE.

Várias estrelas importantes estão programadas para aparecer no programa, incluindo o campeão indiscutível da WWE Cody Rhodes, a campeã feminina da WWE Tiffany Stratton, LA Knight, Bianca Belair e muitos mais.

A promoção anunciou dois confrontos emocionantes para o show em San Diego. Vamos agora dar uma olhada no card e nos segmentos confirmados para o show do dia 17/01.

Match card confirmado e segmentos do WWE SmackDown

Tiffany Stratton (c) vs Bayley – Campeonato Feminino da WWE

Motor City Machine Guns (Alex Shelley e Chris Sabin) vs Los Garzas (Angel e Berto)

A partitura solo retorna

A recém-coroada campeã feminina da WWE, Tiffany Stratton, deve defender seu título contra Bayley no show da marca Blue em 17/01. Stratton lucrou com o contrato MITB de Nia Jax durante o primeiro episódio do SmackDown em 2025.

Por outro lado, Bayley competiu em uma partida fatal improvisada de 4 jogadores contra Nia Jax, Bianca Belair e Naomi. O gerente geral Nick Aldis prometeu ao vencedor uma chance pelo título contra o recém-coroado campeão.

Bayley venceu na semana passada e agora está pronto para lutar contra Stratton pelo título. Esta será a primeira defesa de título de Tiffany, enquanto Bayley busca conquistar o título pela terceira vez em sua carreira.

Metralhadoras Motor City vs Los Garzas

O ex-WWE Tag Team Champion Alex Shelley e Chris Sabin (Motor City Machine Guns) enfrentarão Angel e Berto (Los Garzas) no episódio desta semana do SmackDown.

No episódio da semana passada, Los Garzas derrotou Preety Deadly enquanto Motor City Machine Guns derrotou A-Town Down Under. As duas equipes se enfrentarão agora para decidir o próximo desafiante ao título de tag team, atualmente detido por Tommaso Ciampa e Johnny Gargano (DIY).

Apenas Sikoa falhou em sua tentativa de se estabelecer como o “verdadeiro chefe tribal”. Sikoa sofreu uma derrota devastadora contra os reinados romanos na partida tribal onde o sagrado Ula Fala estava em jogo. Os dois Titãs se enfrentaram no episódio de estreia do Monday Night Raw na Netflix.

Roman Reigns agora está de olho no WWE Undisputed Title após recuperar o Ula Fala e anunciou sua entrada no Royal Rumble 2025. Será interessante ver o que Sikoa fará em seu retorno no show de 17/01.

Programações e detalhes de transmissão do WWE SmackDown

Nos Estados Unidos, Alasca, Havaí e Porto Rico, o programa pode ser visto ao vivo às 20h ET, 19h CT e 16h ET todas as sextas-feiras na USA Network.

No Canadá, o programa será transmitido ao vivo todas as sextas-feiras às 20h (horário do leste dos EUA) na Netflix.

No Reino Unido e na Irlanda, o programa será transmitido ao vivo à 1h todos os sábados na Netflix.

Na Índia, o programa será transmitido ao vivo às 6h30 IST todos os sábados na Sony Sports Network (Sony Liv, Sony Ten 1, Sony Ten 1 HD, Sony Ten 3, Sony Ten 4, Sony Ten 4 HD).

Na Arábia Saudita, o programa será transmitido ao vivo às 4h todos os sábados pela Netflix.

Na Austrália, o programa será transmitido ao vivo às 12h AEDT todos os sábados na Netflix.

Na França, o programa será transmitido ao vivo às 2h CET todos os sábados na AB1.

Ele reconhecerá apenas Roman Reigns como seu chefe tribal ou se tornará desonesto? Será que Bayley conseguirá derrotar Tiffany Stratton e se tornar tricampeã feminina da WWE? Compartilhe seus pensamentos e opiniões na seção de comentários.

