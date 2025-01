Cartão da partida, notícias, horários, detalhes da transmissão

O episódio desta semana de Blue Brand é o Homecoming Show da SNME

Enquanto a promoção baseada em Stamford se prepara para a edição de 25 de janeiro do Evento Principal de Sábado à Noite, o enredo e as rivalidades atingiram um ponto de ebulição. O episódio de 24/01 do Friday Night SmackDown será o show de boas-vindas do SNME.

O episódio de 24/01 do SmackDown será transmitido ao vivo no Moody Center em Austin, Texas, que fica a cerca de uma hora da sede da SNME em San Antonio. O episódio seguirá os passos do Raw e continuará avançando em direção ao SNME e provavelmente incluirá mais anúncios do Royal Rumble.

Várias estrelas importantes estão programadas para aparecer no programa, incluindo o campeão indiscutível da WWE Cody Rhodes, a campeã feminina da WWE Tiffany Stratton, LA Knight, a campeã dos Estados Unidos Chelsea Green, Bianca Belair e muitos mais.

A promoção anunciou dois confrontos emocionantes para o show em Austin. Vejamos agora o card da partida confirmada e os segmentos da programação do dia 24/01.

Match card confirmado e segmentos do WWE SmackDown

LA Knight x South Boy

Metralhadoras Motor City vs bastante mortais

Cody Rhodes pronto para aparecer

LA Knight x South Boy

O ex-campeão dos Estados Unidos LA Knight enfrentará Tama Tonga, membro do The Bloodline. As duas estrelas entraram em confronto nos dois últimos episódios, enquanto Tonga e Jacob Fatu causavam estragos na ausência de Solo Sikoa.

Tonga e Fatu custaram a Knight a revanche pelo título dos EUA contra Shinsuke Nakamura no episódio de 01/10 da marca Blue. Knight retaliou no episódio da semana passada e foi ajudado por Braun Strowman quando o jogo dos números assumiu o controle. Essa briga gerou um confronto entre Fatu e Strowman no SNME neste sábado e um confronto entre Knight e Tonga pelo SmackDown no dia 28/01.

Metralhadoras Motor City vs bastante mortais

Alex Shelley e Chris Sabin (Motor City Machine Guns) estão chorando desde que perderam o título de Tag Team da WWE para Johnny Gargano e Tomasso Ciampa (DIY). Eles conquistaram vitórias consecutivas contra A-Town Down Under e Los Garzas nos dois últimos episódios da marca Blue.

Na busca pela reconquista dos títulos de tag team, os ex-campeões enfrentarão a equipe de Kit Wilson e Elton Prince (Pretty Deadly). Wilson e Price tentaram interferir no confronto entre MCMG e Los Garzas na semana passada, levando ao anúncio do confronto entre os dois para o episódio do dia 24/01.

Programações e detalhes de transmissão do WWE SmackDown

Nos Estados Unidos, Alasca, Havaí e Porto Rico, o programa pode ser visto ao vivo às 20h ET, 19h CT e 16h ET todas as sextas-feiras na USA Network.

No Canadá, o programa será transmitido ao vivo todas as sextas-feiras às 20h (horário do leste dos EUA) na Netflix.

No Reino Unido e na Irlanda, o programa será transmitido ao vivo à 1h todos os sábados na Netflix.

Na Índia, o programa será transmitido ao vivo às 6h30 IST todos os sábados na Sony Sports Network (Sony Liv, Sony Ten 1, Sony Ten 1 HD, Sony Ten 3, Sony Ten 4, Sony Ten 4 HD).

Na Arábia Saudita, o programa será transmitido ao vivo às 4h todos os sábados pela Netflix.

Na Austrália, o programa será transmitido ao vivo às 12h AEDT todos os sábados na Netflix.

Na França, o programa será transmitido ao vivo às 2h CET todos os sábados na AB1.

Jacob Fatu interferirá no confronto entre LA Knight e Tama Tonga? O que deve acontecer com Solo Sikoa depois do fiasco da semana passada? Compartilhe seus pensamentos e opiniões na seção de comentários.

Para mais atualizações, siga Khel Now Wrestling em Facebook, Twittere Instagram; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em Telegrama & WhatsApp.