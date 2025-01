Cartão da partida, notícias, horários, detalhes da transmissão

O episódio de 01/06 emanará do Intuit Dome

O primeiro episódio de Monday Night Raw em 2025 é um programa marcante do tipo PLE que marcará um movimento inovador em 2025, à medida que o programa principal passa da televisão tradicional para a Netflix. Esta é a primeira vez desde a estreia da marca Red em 1993 que ela não estará mais disponível na televisão tradicional.

A promoção baseada em Stamford está preparando um episódio de estreia cheio de ação, apresentando grandes estrelas como John Cena, Roman Reigns, Bianca Belair, Cody Rhodes, CM Punk, Seth Rollins e muito mais.

Onde acontecerá o WWE RAW 01/06?

O episódio de estreia de Red Mark na Netflix acontecerá no Intuit Dome em Inglewood, Califórnia, Estados Unidos.

A promoção traz muitas surpresas para os fãs no episódio de estreia, além de uma participação especial do rapper Travis Scott, adicionando um toque repleto de estrelas ao evento.

Card de luta e segmentos confirmados para WWE Raw 01/06

Liv Morgan (c) x Rhea Ripley – Campeonato Mundial Feminino

A campeã mundial feminina Liv Morgan defenderá sua coroa contra a feroz rival Rhea Ripley no episódio de estreia da marca Red. Ripley triunfou em seu encontro anterior no Survivor Series durante a partida Women’s WarGames e está determinada a continuar esse impulso conquistando o título.

Morgan, por outro lado, quer derrotar Ripley no palco, como no show de estreia de 01/06, para consolidar seu status de Campeã Mundial e continuar seu reinado dominante.

Jey Uso x Drew McIntyre

Uma luta rancorosa entre Jey Uso e Drew McIntyre do ‘Main Event’ também foi marcada para o show de estreia. A partida foi oficializada durante o episódio da semana passada de Red Brand, onde McIntyre eliminou Jey com um cruel Claymore.

Mais tarde no episódio, o gerente geral Adam Pearce fez a partida entre os dois árbitros para a estreia do programa. McIntyre tem a missão de eliminar todos os membros do OG Bloodline e Jey é seu segundo alvo depois de dizimar Sami Zayn no evento principal da noite de sábado.

Roman Reigns vs Solo Sikoa – Partida de combate tribal para Ula Fala

‘The OTC’ Roman Reigns enfrentará Solo Sikoa em uma partida tribal onde o Ula Fala está em jogo. O confronto de alto risco entre os dois determinaria o futuro da Bloodline, bem como quem é o “verdadeiro” chefe tribal entre os dois.

Reigns busca restaurar a ordem e reivindicar seu lugar na mesa alta com o Ula Fala no pescoço, enquanto Sikoa quer derrotar Reigns para se solidificar como o verdadeiro chefe tribal. A família e o legado estarão em jogo quando os dois guerreiros colidirem para determinar o verdadeiro chefe tribal.

CM Punk vs.

A rivalidade entre CM Punk e Seth Rollins é bem conhecida entre os fãs, já que as duas estrelas nunca hesitam em expressar seu desdém um pelo outro. A animosidade ficou totalmente exposta no episódio final de The Red Mark em 2024 na semana passada, onde as duas estrelas se envolveram em uma guerra de palavras.

Rollins acredita que Punk é um ‘câncer’ e precisa se livrar dele enquanto Punk quer lhe dar uma lição sobre respeito. Punk e Rollins vão acertar as contas dentro do ringue na luta principal do show de estreia, na segunda-feira, no Intutit Dome.

John Cena inicia sua turnê de despedida

O ‘GOAT’ do wrestling profissional John Cena fará uma aparição no show de estreia para dar início à sua turnê de despedida. Cena competirá em tempo integral ao longo do ano e se aposentará no final de 2025.

A 41ª edição da WrestleMania será a última Mania de Cena e há sinais de que ele poderá buscar o ouro uma última vez para desempatar com Ric Flair e se tornar 17 vezes campeão da WWE. O episódio de 01/06 será a primeira parada de sua turnê de aposentadoria, com muito mais partidas e participações por vir em 2025.

Além disso, Michael Cole e Pat McAfee se juntarão à cabine de comentários junto com Alicia Taylor, que também deixará o WWE SmackDown para anunciar o WWE Raw.

Detalhes e horários da transmissão do WWE Raw

Nos Estados Unidos, Alasca, Havaí e Porto Rico, o programa pode ser visto ao vivo às 20h ET, 19h CT e 16h ET todas as segundas-feiras na Netflix.

No Canadá, Raw irá ao ar ao vivo todas as segundas-feiras às 20h (horário do leste dos EUA) na Netflix.

No Reino Unido e na Irlanda, o programa será transmitido ao vivo à 1h todas as terças-feiras na Netflix.

Na Índia, o Raw será transmitido ao vivo às 6h30 IST todas as terças-feiras na Sony Sports Network (Sony Liv, Sony Ten 1, Sony Ten 1 HD, Sony Ten 3, Sony Ten 4, Sony Ten 4 HD).

Na Arábia Saudita, o programa será transmitido ao vivo às 4h, todas as terças-feiras, pela Netflix.

Na Austrália, o programa será transmitido ao vivo às 12h AEDT todas as terças-feiras na Netflix.

Na França, o programa será transmitido ao vivo às 2h CET todas as terças-feiras na Netflix.

