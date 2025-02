Cartão de festa, notícias, cronogramas, detalhes de transmissão e muito mais

Episódio de Aew Dynamite 02/12

Enquanto a sede sediada em Jacksonville se prepara para o evento especial, as histórias da AEW Grand Slam Australia estão atingindo um ponto de ebulição. As disputas levarão o centro do palco no Aw Dynamite Go-Home Show, que emanará do Heb Center em Austin, Texas.

A promoção anunciou várias partidas e segmentos para o show em Austin. Várias estrelas também estão programadas para uma aparição no programa, incluindo o campeão mundial Aew Jon Moxley, MJF, Dustin Rhodes e Claudio Castagnoli, entre outros.

No entanto, a promoção preverá o show em Austin, de acordo com Dave Meltzer no Boletim do Observador de Wrestling, a edição de 12 de fevereiro de Dynamite será registrada na terça -feira, 11 de fevereiro em Austin, mas ainda será transmitida na quarta -feira até quarta -feira até quarta -feira até quarta -feira Na quarta -feira, a noite toda. slot.

A razão por trás da gravação antecipada é dar tempo a talentos e tripulantes para viajar para a Austrália logo após o evento que está programado para 15 de fevereiro no Brisbane Entertainment Center em Bondall, Queensland, Austrália.

Um total de três jogos foi anunciado para o programa de quarta -feira à noite, onde o Awy Syndicate (Shelton Benjamin e Bobby Lashley) defenderá o título contra os Gunns (Asutin e Colten Gunn).

O ex-campeão mundial do AEW MJF está pronto para lutar contra o campeão da equipe mundial do ROH e o campeão da equipe do ROH World World, Dustin Rhodes, em uma partida de singles, enquanto Max Caster transmitirá um desafiante aberto.

Além disso, um jogo de trios para a partida do campeonato AEW World Trios Championship para o programa onde os pilotos da morte (Claudio Castagnoli, Pac % Wheeler Yuta) defenderão seus títulos contra a equipe de Adam Cole, Kyle O’Reilly e Roderick Strong. Além disso, o programa também terá o acúmulo do evento Grand Slam Australia.

Aew Dynamite Match tardio e segmento

MJF vs Dustin Rhodes

The Hurt Union (C) vs The Gunns – Awe Tag Team Championship Match

The Death Riders (Claudio Castagnoli, Pac % Wheeler Yuta) (C) vs Adam Cole, Kyle O’Reilly & Roderick Strong – Trios Match para o Aew World Trios Championship

Max Casteter Open Challenge

A construção final para uma grande Austrália por Grand Slam

Aew Dynamite Times and Transmission Detalhes

Nos Estados Unidos, Alasca, Havaí e Porto Rico, o show pode ser visto ao vivo às 20:00 ET, 19:00 CT e 17:00 PT toda quarta -feira em TBS.

No Canadá, a AEW Dynamite será transmitida ao vivo toda quarta -feira ao vivo às 20:00 ET em TNT através da Sling TV e FUBOTV.

No Reino Unido e na Irlanda, o programa será transmitido em 1 da manhã de quinta -feira no ITV4.

Na Índia, a AEW Dynamite estará ao vivo às 6h30 da manhã toda quinta -feira do Eurosport e da Discovery+ Ott.

Na Arábia Saudita, o show estará ao vivo às 4 da manhã EDT toda quinta -feira em Shahid.

Na Austrália, o programa será transmitido às 12 horas da manhã toda quinta -feira na ESPN2.

Na França, o show será transmitido às 2 da manhã de quinta -feira em Toonami.

Os fãs da AEW em todo o mundo também podem ver o programa em todo o mundo da Fite TV e da AEW Plus fora dos Estados Unidos e do Canadá.

