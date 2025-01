Cartão de festa, notícias, cronogramas e detalhes de transmissão

Os primeiros 20 de 2025 emanarão do Lucas Oil Stadium

O início da temporada da WrestleMania fica ao virar da esquina, já que a sede em Stamford chegou a Indianapolis pelo primeiro ple de 2025. O Royal Rumble 2025 servirá ao vivo do Lucas Oil Stadium em Indianapolis, Indiana.

Considerado entre os cinco grandes nomes da WWE todos os anos, juntamente com a WrestleMania, Summerslam, Survivor Series e Money in the Bank. O PL apresenta dois partidos do Royal Rumble nas divisões de homens e mulheres.

O PLE é geralmente comemorado no final de janeiro, com a única exceção de 2025, quando o PLE ocorrerá no início de fevereiro. O Rumble Party segue as regras reais de batalha, onde os participantes eliminam os oponentes jogando -os na corda superior. O jogo geralmente tem 30 concorrentes, com dois lutadores começando, e os novos participantes se juntam a cada 90 segundos até que todos os participantes estejam no ringue.

Além das duas partidas de Rumble, no sábado, duas partidas também foram agendadas para o título do programa em Indianapolis. Agora vamos olhar para o cartão de partida confirmado e os segmentos para o primeiro PLE de 2025.

WWE Royal Rumble 2025: cartão de festa completo

Royal Rumble Match

Royal Rumble of Women

Cody Rhodes vs Kevin Owens – Indiscutível WWE Championship (Match Staircase)

Tomasso Ciampa e Johnny Gargano (C) (DIY) vs Alex Shelley e Chris Sabin (Motor City Machine Guns) – 2 de 3 Falls Match para o WWE Label Team Championship

Royal Rumble Match

Após a tradição, Rumble Ple 2025 terá uma partida de Rumble, onde 30 homens participarão para tentar a sorte e vencer o jogo, o que lhes dará uma oportunidade para o título contra o campeão na WrestleMania.

Lista completa de estrelas confirmadas para o estrondo de homens

‘The Second City Saint’ cm punk

John Cena

Jey Use

O cavalheiro

‘O OTC’ Roman reina

Seth “Freakin” Rollins

Drew McIntyre

Rei Mysterio

Sami Zayn

Shinsuke Nakamura

Logan Paul

Penta

Chad Gable

Carmelo Hayes

Royal Rumble of Women

A partida das mulheres do Rumble foi introduzida primeiro em 2018 e, desde então, cada Rumble Ple apresentou duas partidas de Rumble. Semelhante ao partido masculino, o vencedor do The Women’s Rumble Party também recebe uma oportunidade para o título na WrestleMania. Os participantes estão perseguindo a atual campeã mundial Rhea Ripley e a campeã feminina da WWE, Tiffany Stratton.

Lista completa de estrelas confirmadas para a festa de rumbido feminino

Nia Jax

Bayley

Charlotte Flair

Bianca Belair

Naomí

Morgan Life

Raquel Rodríguez

Lyra Valkyria

E o céu

Ivy Nilo

Cody Rhodes vs Kevin Owens – Indiscutível WWE Championship (Match Staircase)

As consequências entre Cody Rhodes e Kevin Owens são um dos debates mais acalorados de 2024 entre os fãs, que começaram após o ataque por trás do cenário KO em Rhodes a Bad Blood 2024. As duas estrelas se reuniram pela última vez na edição de 14 de dezembro do evento principal na noite de sábado, onde Rhodes defendeu o título, mas Owens lançou um ataque após o jogo.

O sangue ruim entre os dois ex -amigos está em plena exposição desde então e nenhuma interação física terminou em paz. As duas estrelas agora lutarão pelo título da WWE da Eagle WWE que KO depois que Snme roubou o WWE Winged.

Ambos os títulos serão suspensos no ringue durante o jogo e as duas estrelas lutarão no Lucas Oil Stadium.

DIY (C) vs.

Depois de derrotar bastante mortal (Kit Wilson e Elton Prince) no episódio 4/24 de Smackdown, Alex Shelley e Chris Sabin (Motor City Machine Guns) retornaram a Johnny Gargano e Tomasso Ciampa para os títulos da gravadora.

O confronto para os títulos da WWE Tag Team está programado para o primeiro PLE neste sábado e será uma partida de dois anos, enquanto McMg procura recuperar o título, enquanto o DIY quer se defender do ex -campeão e manter os títulos .

WWE Royal Rumble 2025 Hora de início e detalhes de transmissão

Nos Estados Unidos, Alasca, Havaí e Porto Rico, o show pode ser visto ao vivo no sábado às 18:00 ET, 17:00 CT e 15:00 PT em Peacock.

No Canadá, o PLE será transmitido ao vivo às 15:00 ET na Netflix.

No Reino Unido e na Irlanda, o programa será transmitido ao vivo às 23:00 GMT na Netflix.

Na Índia, o PLE estará ao vivo no domingo às 4:30 da manhã na Sony Sports Network (Sony Liv, Sony Ten 1, Sony Ten 1 HD, Sony Ten 3, Sony Ten 4, Sony Ten 4 HD).

Na Arábia Saudita, o show estará ao vivo no domingo às 2:00 da manhã Astflix.

Na Austrália, o programa será transmitido ao vivo no domingo às 10:00 para a Netflix.

Na França, o show será ao vivo no domingo às 12h, na WWE Network.

