Cartão de festa, notícias, cronogramas e detalhes de transmissão

WWE NXT NXT Vengeance Day está chegando

A vingança é uma das várias identidades antigas da WWE que o NXT recriou, embora com uma curva. Em vez de preservar o apelido original, a WWE mudou significativamente quando ele assumiu o uso do NXT em 2021, chamando -o no Dia da Vingança.

Desde então, permaneceu um acessório no calendário NXT, sendo o ple usado no dia dos namorados. Essa tradição continua em 2025, com o primeiro WWE NXT PLE do ano neste fim de semana. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o programa.

WWE NXT NXT Vengeance Day 2025 Match Card

Giulia vs Roxanne Pérez vs Bayley vs Cora Jade (WWE NXT Women Championship)

Oba Femi vs Grayson Waller vs Austin Theory (WWE NXT Championship)

Fallon Henley vs Stephanie Vaquer (América do Norte do Norte da WWE NXT)

Fraxiom vs Josh Briggs e Yoshiki Inamura (partida do campeonato de tag team NXT)

Trick Williams vs Eddy Thorpe.

Je’von Evans vs Ethan Page

Giulia vs Roxanne Pérez vs Bayley vs Cora Jade (WWE NXT Women Championship)

Giulia defenderá seu campeonato feminino do NXT contra Bayley, Roxanne Pérez e Cora Jade em uma partida fatal de quatro andamentos. A bela loucura destruiu Pérez para ganhar o título no Mal do Ano Novo, e o prodígio está determinado a reivindicá -lo a qualquer custo.

Quando Pérez transmitiu sua infelicidade com o NXT, chegou o ex -campeão feminino Bayley, o que resultou em uma enorme batalha entre os dois superestrelas.

Os três superestrelas lutaram no Partido Real de 2025, e Pérez estabeleceu um recorde em uma hora, sete minutos e 47 segundos, o que aumentou sua confiança antes do dia da vingança. Enquanto isso, Jade atingiu seu ingresso para o Dia da Vingança, derrotando Bayley em 11 de fevereiro, o que resultou em uma partida fatal de 4 vias.

Oba Femi vs Grayson Waller vs Austin Theory (WWE NXT Championship)

O NXT Championship estará em jogo na capital do país, já que Oba Femi defende seu campeonato contra Grayson Waller e Austin Theory em uma partida de ameaça tripla.

Na edição de 28 de janeiro de “The Grayson Waller Effect”, da NXT, Waller e a teoria que eles convenceram o campeão a aceitar uma partida de ameaça tripla.

Femi, que ganhou o título em um jogo de ameaça triplo contra o truque dos campeões de Williams e Eddy Thorpe no mal do Ano Novo, solidificou sua posição como governante do NXT com uma vitória sobre Thorpe em 20 de janeiro.

Fallon Henley vs Stephanie Vaquer (América do Norte do Norte da WWE NXT)

O NXT Championship estará em jogo na capital do país, já que Oba Femi defende seu campeonato contra Grayson Waller e Austin Theory em uma partida de ameaça tripla.

Na edição de 28 de janeiro de “The Grayson Waller Effect”, da NXT, Waller e a teoria que eles convenceram o campeão a aceitar uma partida de ameaça tripla.

Femi, que ganhou o título em um jogo de ameaça triplo contra o truque dos campeões de Williams e Eddy Thorpe no mal do Ano Novo, solidificou sua posição como governante do NXT com uma vitória sobre Thorpe em 20 de janeiro.

Fraxiom vs Josh Briggs e Yoshiki Inamura (partida do campeonato de tag team NXT)

Nathan Frazer e Axiom defenderão o NXT Label Team Championship contra a esmagadora dupla de Josh Briggs e Yoshiki Inamura.

Frazer e Axiom estão tendo uma ótima carreira como campeão, destruindo todos a caminho e não deixando nenhum erro sobre quem é a melhor equipe do NXT.

Enquanto isso, Briggs e Inamura formaram um elo no Japão quando as duas superestrelas treinaram juntas antes que Briggs voltasse ao NXT e levou Inamura com ele.

Trick Williams vs Eddy Thorpe.

Trick Williams e Eddy Thorpe estão preparados para enfrentar uma luta cruel de cinto após semanas de ataques cegos.

Depois de perder as possibilidades do NXT Championship, Thorpe lançou um ataque devastador contra Williams na edição de 4 de fevereiro do NXT.

O ataque de Thorpe Correa enfureceu Williams, que finalmente concordou com a batalha, prometendo Whoop Thorpe assim que ele conseguiu.

Je’von Evans vs Ethan Page

Je’von Evans e Ethan Page adicionarão outro capítulo à sua intensa rivalidade quando enfrentarem vingança, se o jovem OG for esclarecido a tempo.

Evans está amamentando uma mandíbula fraturada depois que Page quebrou e a quebrou, quase quebrando novamente após um gancho brutal direito no NXT. O jovem OG pode ser claro e retornar a todo o ego?

WWE NXT Revenge Day 2025 vezes e detalhes de transmissão

Nos Estados Unidos, Alasca, Havaí e Porto Rico, o programa pode ser visto ao vivo às 18:00 ET, 17:00 CT e 13:00 ET no sábado, 15 de fevereiro de 2025 na rede CW.

No Canadá, a WWE NXT é transmitida ao vivo toda terça -feira às 18h ET no sábado, 15 de fevereiro de 2025 na Netflix & CW Network (disponível através de fornecedores canadenses).

No Reino Unido e na Irlanda, o show fica ao vivo às 23h no sábado, 15 de fevereiro de 2025, exclusivamente na Netflix.

Na Índia, a WWE NXT será transmitida ao vivo às 4h30 no domingo, 16 de fevereiro de 2025 na Sony Sports Network (Sony Liv, Sony Ten 1, Sony Ten 1 HD, Sony Ten 3, Sony Teny Ten 4 e Sony Ten 4 HD) .

Na Arábia Saudita, o show é transmitido para 2 da manhã no domingo, 16 de fevereiro de 2025, na Netflix.

Na Austrália, o show estará ao vivo às 10 horas da manhã no domingo, 16 de fevereiro de 2025, na Netflix.

Para mais atualizações, siga Khel agora lutando FacebookAssim, Twittere Instagram; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Telegrama E Whatsapp.