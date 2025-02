Cartão de festa, notícias, cronogramas e detalhes de transmissão

Bayley fará uma aparição no WWE NXT desta semana

A edição da semana passada da WWE NXT concluiu não apenas com Bianca Belair e Naomi mantendo o WWE Women’s Label Championship on the Girls (Legend e Jakara Jackson), mas também com uma misteriosa tela de barra colorida Smpte.

Os últimos 10 segundos mostraram as barras de cores típicas com a escrita que diziam “transmissão da WWE”, que mais tarde foi separada e substituída pelo “Dia da Vingança”

Não está claro o que isso significa, além do fato de que certamente é uma provocação para algo que acontece no dia da vingança. Provavelmente, este é o retorno ou estréia de uma estrela da WWE.

Enquanto isso, antes do dia da vingança, temos a edição desta semana do NXT, que acontecerá em 4 de fevereiro de 2025 no WWE Performance Center em Orlando, Flórida.

Cartão de partida e segmento da WWE NXT

Match de tag team: Oba Femi e Trick Williams vs A-Town Down Under (Austin Theory & Grayson Waller)

Jacy Jayne vs Stephanie Vaquer

Cúpula do Dia da Vingança com Giulia, Bayley e Roxanne Pérez

Karmen Petrovic vs Kelani Jordan

Channing “Pilas” Lorenzo vs Ridge Holland

Na edição de 28 de janeiro do Efeito Grayson Waller, Austin Theory e Grayson Waller apresentaram o NXT Oba Femi Champion. Eles discutiram de um lugar para outro até que Femi os desafiou a enfrentá -lo no dia da vingança do NXT.

O Truth Williams interrompeu e levou a teoria e Waller antes que Femi os bombardeasse. Nos bastidores, o gerente geral da NXT, Ava, informou a Williams que ele e Femi enfrentarão teoria e Waller na transmissão de 4 de fevereiro.

Como também foi confirmado que Stephanie Vaquer lutaria com Fallon Henley pelo Campeonato Norte do Norte do NXT no Dia da Vingança, a influência fatal incluiu uma pequena cena nos bastidores em que Jacy Jayne interrompeu as objeções de Henley pelo partido programado.

Isso levou Henley a oferecer a Jayne a enfrentar Vaquer na próxima semana para amolecê -la e se vingar do ataque de Vaquer contra Jayne na cadeira de maquiagem algumas semanas antes.

Haverá um segmento de promoção de “Summit” com Giulia, Bayley e Roxanne Pérez para desenvolver seu jogo de ameaça tripla no Dia da Vingança. Cora Jade não está satisfeita com Ava (e provavelmente Roxanne Pérez por chamá -la por perder a pinfall em sua equipe contra Bayley e Giulia), para que possamos esperar que Jade dissesse a presença dela aqui também.

Em outro segmento nos bastidores, Kelani Jordan alertou Karmen Petrovic que é apenas uma questão de tempo até Ashater “Ti” Adonis deixa Petrovic, o que resulta em uma partida entre os dois nesta semana também.

Ridge Holland enfrentará Channing Lorenzo, e eles quase se lutarão hoje, já que Stacks estava protegendo Izzi Dame da Holanda, que não ficou feliz em me dar para interferir em sua luta no campeonato da América do Norte contra Tony D’Angelo na semana passada.

WWE NXT Times e Detalhes de transmissão

Nos Estados Unidos, Alasca, Havaí e Porto Rico, o programa pode ser visto ao vivo às 20:00 ET, 19:00 CT e 16:00 ET toda terça -feira na rede CW.

No Canadá, a WWE NXT é transmitida ao vivo toda terça -feira às 20h ET na Netflix & CW Network (disponível através de fornecedores canadenses).

No Reino Unido e na Irlanda, o programa está ao vivo em 1 da manhã toda quarta -feira exclusivamente na Netflix.

Na Índia, a WWE NXT será transmitida ao vivo às 6h30 toda quarta -feira na Sony Sports Network (Sony Liv, Sony Ten 1, Sony Ten 1 HD, Sony Ten 3, Sony Ten 4 e Sony Ten 4 HD).

Na Arábia Saudita, o show é transmitido ao EDT das 13h toda sexta -feira em Netflix.

Na Austrália, o programa estará ao vivo às 10 horas da manhã toda quarta -feira na Netflix.

