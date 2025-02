Cartão de festa, notícias, cronogramas e detalhes de transmissão

O episódio de Raw de 02/17 terá os dois últimos jogos de classificação para a câmara de eliminação

À medida que a câmara de eliminação de 2025 se aproxima, as histórias e as partidas estão tomando forma, com duas partidas de classificação da câmara de eliminação final criada para o show de segunda -feira à noite Raw na divisão masculina e feminina.

O episódio do Monday Night Raw emanará ao vivo do Spectrum Center em Charlotte, Carolina do Norte, EUA.

Abaixo está um cartão de partida detalhado, notícias, cronogramas e detalhes de transmissão do episódio desta semana do Monday Night Raw.

Matches e segmentos confirmados para 02/17 WWE RAW

Câmara de eliminação masculina da WWE: Seth Rollins vs Finn Balor

WWE Feminina Eliminação Classificação Party: Roxanne Pérez vs Raquel Rodríguez

Penta vs Pete Dunne

AJ Styles vs Dominik Mysterio

Uma partida de classificação final foi estabelecida na partida da Câmara de Eliminação Masculina para o Red Brand Show, onde Seth ‘Freakin’ Rollins lutará por Finn Balor. O vencedor do jogo se juntará a John Cena, CM Punk, Drew McIntyre e Logan Paul.

Enquanto Rollins procura vencer o jogo e recuperar o título mundial, Balor depois de perder o título da equipe de tag mundial quer vencer o jogo e recuperar o impulso para reviver sua carreira de solteiros.

Outra partida final de classificação na partida da câmara de eliminação feminina é estabelecida entre o ex -campeão feminino Roxanne Pérez e o dia de julgamento de Raquel Rodríguez.

Pérez foi transferido para a lista principal, após seu desempenho recorde no jogo de 2025 de Royal Rumble. Por outro lado, Raquel está atualmente em uma equipe de gravadora com Liv Morgan e as duas estrelas estão recebendo um grande impulso como uma equipe de gravadora por WWE.

Penta vs Pete Dunne

Após sua estréia na WWE no mês passado, Penta está na promoção da promoção, desde que está obtendo vitórias impressionantes contra os melhores nomes da promoção e está invicto vencendo os três jogos. O lutador está atualmente envolvido em uma disputa contra Ludwig Kaiser e Pete Dunne.

Em um vídeo promocional no último programa, Pent enviou um aviso a Kaiser e Dunne. A promoção mais tarde no programa anunciou uma partida de singles entre ele e Dunne para o show em Charlotte, Carolina do Norte.

AJ Styles vs Dominik Mysterio

Após o confronto e uma luta na semana passada, que envolveu ‘The Fenomenal’ AJ Styles e ‘Dirty Dom’ Dominik Mysterio. Os estilos que retornaram no último show exigiram uma partida contra o Dirty DOM no programa 17/02.

O gerente geral Adam Pearce forçou e anunciou um confronto entre os dois para o show na Carolina do Norte. Styles quer ensinar Mysterio uma lição sobre seu retorno no ringue depois de muito tempo, enquanto Dominik quer repetir seu sucesso em sua última reunião em 2022.

WWE RAW Times e Detalhes da transmissão

Nos Estados Unidos, Alasca, Havaí e Porto Rico, o programa pode ser visto ao vivo às 20:00 ET, 19:00 CT e 16:00 ET toda segunda -feira em Netflix.

No Canadá, o RAW será transmitido ao vivo toda segunda -feira ao vivo às 20h ET na Netflix.

No Reino Unido e na Irlanda, o show estará ao vivo em 1 da manhã toda terça -feira em Netflix.

Na Índia, o RAW estará ao vivo às 6h30 da manhã toda terça -feira na Sony Sports Network (Sony Liv, Sony Ten 1, Sony Ten 1 HD, Sony Ten 3, Sony Ten 4, Sony Ten 4 HD).

Na Arábia Saudita, o show estará ao vivo às 4 da manhã toda terça -feira em Netflix.

Na Austrália, o programa estará ao vivo às 12h AEDT toda terça -feira na Netflix.

Na França, o show estará ao vivo às 2h da CET toda terça -feira em AB1.

Quem você acha que vencerá nos dois últimos jogos de classificação da Câmara de Eliminação Anunciada? Compartilhe seus pensamentos e previsões na seção de comentários.

