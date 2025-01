Cartão de festa, notícias, cronogramas e detalhes de transmissão

O show de 28/28 apresenta dois confrontos da equipe de etiquetas

O WWE NXT EMancio Emanar emanará ao vivo do Center Stage Theatre em Atlanta, Geórgia, Estados Unidos. O show seguirá as etapas do Monday Night Raw, que acontecerá um dia antes no estado da fazenda do estado em Atlanta.

Várias estrelas estão programadas no programa, incluindo as estrelas da lista principal, como Bayley, Bianca Belair e Naomi, estarão em ação contra as estrelas em ascensão da marca de desenvolvimento.

A sede da Stamford anunciou várias partidas e segmentos para o show de 01/28. Abaixo está um cartão de partida detalhado, notícias, cronogramas e detalhes de transmissão do episódio desta semana do WWE NXT.

Cartão de partida e segmento da WWE NXT

Trick Williams vs Wes Lee

Ethan Page vs Cedric Alexander

O programa de entrevista de efeito Grayson Waller

NXT Match of North America Championship: Fallon Henley (C) vs. Shotzi

O campeão americano do NXT Fallon Henley, defenderá seu título contra o Shotzi no Center Stage Theatre nesta semana. A partida foi criada após a vitória de Shotzi sobre Stephanie Vaquer no episódio 4/14 em uma partida de candidato número 1.

O campeão Henley apareceu durante o jogo e atacou Vaquer com seu título, o que levou a Shotzi a vencer o jogo.

Materia do Campeonato de Tags da WWE Women: Bianca Belair e Naomi (C) vs Lash Legend e Jakara Jackson de Meta-Fou

A lenda latina e a equipe de Jakara Jackson derrotaram o time de Alba Fyre e Isla Dawn (La Unión Unholy) no campeonato da equipe feminina da WWE #1 no episódio de 01/14.

Agora eles enfrentarão o campeão feminino Bianca Belair e Noami nesta semana. Os campeões da gravadora decorarão o anel NXT para sua segunda defesa do título.

Bayley & NXT Campeão Feminina Giulia vs Roxanne Pérez e Cora Jade

O ex -campeão mundial da WWE em várias vezes, Bayley, está trancado em uma disputa feroz com o ex -campeão feminino do NXT Roxanne Pérez. Seu confronto na semana passada no NXT, que envolveu a campeã do NXT, Giulia e Cora Jade, se tornou uma luta.

Bayley e Giulia se levantaram no ringue, enquanto Pérez e Jade se aposentaram, as duas equipes agora lutarão no episódio desta semana para resolver suas diferenças.

Trick Williams vs Wes Lee

O ex -campeão do NXT Trick Williams está pronto para bloquear os chifres com Wes Lee, o jogo foi criado depois que Lee gritou Williams no episódio na semana passada após sua vitória sobre Dion Lennox.

As duas estrelas estavam envolvidas em um segmento por trás do palco em que Lee brincou Williams, que respondeu da cara de Lee. Lee ainda tinha a pegada visível no rosto durante o confronto com Dion Lennox na semana anterior.

Ethan Page vs Cedric Alexander

Ethan Page de “All Ego” enfrentará o veterano do Wrestling Cedric Alexander no episódio de 01/28 da marca de desenvolvimento.

Esta é uma revanche de seu confronto anterior no episódio de 31/12/24 do NXT, onde Page não apenas derrotou Alexander, mas também o atacou após o jogo. Page usou uma caixa de ferramentas para esmagar a mão de Alexander após o jogo.

O programa de entrevista de efeito Grayson Waller

A Austin Theory e Grayson Waller organizarão o programa de entrevistas “Grayson Waller Effect” na cidade natal da teoria de Atlanta na próxima semana. O recém -coroado NXT Oba Femi Champion é o convidado especial do show.

WWE NXT Times e Detalhes de transmissão

Nos Estados Unidos, Alasca, Havaí e Porto Rico, o programa pode ser visto ao vivo às 20:00 ET, 19:00 CT e 16:00 ET toda terça -feira na rede CW.

No Canadá, a WWE NXT é transmitida ao vivo toda terça -feira às 20h ET na Netflix & CW Network (disponível através de fornecedores canadenses).

No Reino Unido e na Irlanda, o programa está ao vivo em 1 da manhã toda quarta -feira exclusivamente na Netflix.

Na Índia, a WWE NXT será transmitida ao vivo às 6h30 toda quarta -feira na Sony Sports Network (Sony Liv, Sony Ten 1, Sony Ten 1 HD, Sony Ten 3, Sony Ten 4 e Sony Ten 4 HD).

Na Arábia Saudita, o show é transmitido ao EDT das 13h toda sexta -feira em Netflix.

Na Austrália, o programa estará ao vivo às 10 horas da manhã toda quarta -feira na Netflix.

