Cartão de festa, notícias, cronogramas e detalhes de transmissão

AEW está pronto para estrear na Austrália com o evento

Todo o Elite Wrestling está arrumando suas malas para a Terra na Terra, uma vez que a promoção estreará na Austrália com o evento Grand Slam Australia. O evento de 2025 é o quinto evento Grand Slam e ocorrerá no sábado, 15 de fevereiro de 2025, no Brisbane Entertainment Center em Brisbane, Queensland, Austrália.

Três das principais estrelas da Austrália, Buddy Matthews, Harley Cameron e Kyle Fletcher, terão a oportunidade de reivindicar ouro no campeonato em sua terra natal. No entanto, o Centro de Atenção está em Toni Storm sem atemporal que lutará contra Mariah May.

Inicialmente, foi planejado que o evento fosse realizado no maior estádio Suncorp, mas foi transferido para o Brisbane Entertainment Center devido à venda de ingressos lentamente do que o esperado. Além disso, o evento também quebrará a tradição de Grand Slam de ser um especial de televisão de setembro no Arthur Ashe Stadium, em Nova York.

Um total de cinco jogos para o show em Queensland foi agendado, já que Mariah May defenderá o campeão mundial feminino contra a Storm ‘Toni’ Toni e o campeão da Aew Continental Kazuchika Okada, defenderá o título contra o Buddy Matthews.

Will Ospreay e Kenny Omega estão prontos para combater a família Don Callis (Kyle Fletcher e Konosuke Takeshita) em uma partida de equipe. O campeão da AEW TBS Mercedes Mone estabelecerá seu título na linha contra a Harley Cameron.

Além disso, uma partida de Brisbane Brawl também está programada para o show onde Jay White e Cope bloquearão os chifres contra os pilotos da morte (Jon Moxley e Claudio Castagnoli). O evento Grand Slam será transmitido imediatamente após o All-Star da NBA no sábado à noite.

AEW Grand Samla Australia Match Card

Adam Copeland e “Switchblade” Jay White vs Jon Moxley e Claudio Castagnoli em uma luta de Brisbane

Mariah May (c) vs Toni Storm, sem -tess e sem termos de tesouros – Aew World World Championship Match

Kenny Omega & Will Ospreay vs Konosuke Takeshita e Kyle Fletcher

Kazuchika Okada (C) vs Buddy Matthews – Aew Continental Championship Match

Mercedes Moné (C) vs Harley Cameron – TBS Championship Match

Aew Grand Grand Samla Australia Transmission Times and Detalhes

Nos Estados Unidos, Alasca, Havaí e Porto Rico, o programa pode ser visto ao vivo às 22:30 ET, 21:30 CT e 19:30 PT em TNT, você também pode transmiti -lo através da Sling TV, TV do YouTube , Hulu com TV ao vivo ou AT&T TV agora.

No Canadá, a AEW Dynamite será transmitida ao vivo às 22:30 ET em TNT através da Sling TV e FUBOTV.

No Reino Unido e na Irlanda, o programa será transmitido às 3:30 da manhã de domingo no ITV4.

Na Índia, a AEW Dynamite estará ao vivo às 09:00, domingo, de Eurosport e no Discovery+ Ott.

Na Arábia Saudita, o show estará ao vivo às 06:30 EDT no domingo em Shahid.

Na Austrália, o programa será transmitido às 14:30 da PM AES no domingo na ESPN2.

Na França, o show será transmitido às 04:30 do domingo em Toonami.

Os fãs da AEW em todo o mundo também podem ver o programa em todo o mundo da Fite TV e da AEW Plus fora dos Estados Unidos e do Canadá.

Você está animado para a edição de 2025 do evento Grand Slam? Compartilhe seus pensamentos e previsões para o cartão de estréia empilhado da AEW na Austrália.

Para mais atualizações, siga Khel agora lutando FacebookAssim, Twittere Instagram; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Telegrama E Whatsapp.