Cartão de festa, notícias, cronogramas e detalhes de transmissão

O Hardy Boyz voltará no episódio desta semana

O episódio de 25 de fevereiro pela WWE NXT será transmitido ao vivo do Andrew J. Brady Music Center em Cincinnati, Ohio. A promoção anunciou um total de quatro jogos para esta semana da marca de desenvolvimento.

Algumas dessas partidas foram estabelecidas após o show na semana passada, que serviu no Fallout Show of the Avenement Day, que terminou no sábado na Carefirst Arena, em Washington. Continuando com a associação entre a Wrestling da TNA e a WWE, o campeão da TNA X-Division Moose fez uma aparição no programa.

O ex -campeão mundial da TNA e a recém -assinada estrela da WWE, Jordynne Grace, também se juntaram à marca de desenvolvimento na semana passada depois de estrear no Royal Rumble 2025 Ple.

O campeão da TNA X-Division Moose está pronto para lutar contra o campeão da NXT Heritage Cup, Lexis King, o título de Moose está em jogo para o confronto. A recém -coroada campeã da América do Norte, Stephanie Vaquer, está programada para sua primeira defesa do título contra Karmen Petrovic.

Veteranos de luta livre e as estrelas de TNA Hardy Boyz (Jeff Hardy e Matt Hardy) mais uma vez decorarão o ringue da WWE depois de muito tempo, já que eles estão em ação na próxima semana contra nenhuma equipe de captura (Myles Borne Borne e Tavion Heights).

O mais novo membro da marca de desenvolvimento, Ricky Saints, também está pronto para a ação no ringue, pois se juntará a Je’von Evans para combater Wes Lee e o ‘All Ego’ Ethan Page após o confronto do confronto da última semana durante a assinatura do contrato.

Partes e segmentos confirmados para 2/25 WWE NXT

Stephanie Vaquer (C) vs Karmen Petrovic – NXT Women’s North American Championship Match

Moose (C) vs Lexis King-TNA X-Division Championship Match

The Hardys vs No Quarter Catch Crew (Myles Borne e Tavion Heights)

Ricky Saints e Je’von Evans vs Wes Lee e Ethan Page

WWE NXT Times e Detalhes de transmissão

Nos Estados Unidos, Alasca, Havaí e Porto Rico, o programa pode ser visto ao vivo às 20:00 ET, 19:00 CT e 16:00 ET toda terça -feira na rede CW.

No Canadá, a WWE NXT é transmitida ao vivo toda terça -feira às 20h ET na Netflix & CW Network (disponível através de fornecedores canadenses).

No Reino Unido e na Irlanda, o programa está ao vivo em 1 da manhã toda quarta -feira exclusivamente na Netflix.

Na Índia, a WWE NXT será transmitida ao vivo às 6h30 toda quarta -feira na Sony Sports Network (Sony Liv, Sony Ten 1, Sony Ten 1 HD, Sony Ten 3, Sony Ten 4 e Sony Ten 4 HD).

Na Arábia Saudita, o show é transmitido ao EDT das 13h toda sexta -feira em Netflix.

Na Austrália, o programa estará ao vivo às 10 horas da manhã toda quarta -feira na Netflix.

Você está animado para o episódio desta semana e o retorno de Hardy Boyz? Compartilhe seus pensamentos e previsões na seção de comentários.

