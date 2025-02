Cartão de festa, notícias, horários, detalhes de transmissão

O episódio 02/03 de The Red Brand é o show de Fallout de Royal Rumble Ple

O episódio de Tonight of Monday Night Raw é o Royal Rumble 2025 PLE. O show terá segmentos que ocorreram no Lucas Oil Stadium em 1º de fevereiro.

O episódio 02/03 da marca Red emanará da Rocket Mortgage Fieldhouse em Cleveland, Ohio. A sede em Stamford anunciou várias aparições das principais estrelas. Além disso, a WWE também começará a ser construída em direção à câmara de eliminação.

Abaixo está um cartão de partida detalhado, notícias, cronogramas e detalhes de transmissão do episódio desta semana do Monday Night Raw.

Cartão de festa e segmentos confirmados para 02/03 WWE RAW

Cm punk para aparecer

Jey costumava aparecer

Charlotte Flair retornará à segunda à noite Raw

Remoção da câmara de eliminação

O cm punk de ‘The Second City Saint’ está pronto para aparecer no show de Fallout em Cleveland. Punk anunciou sua aparição no programa desta noite através de sua história no Instagram.

A segunda cidade de São fazia parte do Royal Rumble de 30 homens, que ocorreram durante o evento principal. Punk com Roman Reigns e Seth Rollins colidiram no jogo, bem como depois de serem eliminados onde Rollins agrediu Reigns e começou uma briga com Punk.

Jey costumava aparecer

O uso de Jey do ‘Evento Principal’ fez história e venceu a primeira carreira de Royal Rumble para atingir seu ingresso para a WrestleMania em abril. Jey venceu o jogo surpreendeu a todos, já que, apesar das chances de Jey, ela ficou no jogo e eliminou John Cena para vencer o jogo.

Jey agora aparecerá no programa Red Brand Fallout, onde provavelmente reduzirá uma promoção e anunciará quem ele enfrentará em Mania. Durante a conferência de imprensa após a festa, Jey sugeriu Gunher como seu potencial oponente da WrestleMania e os dois provavelmente se encontrarão hoje à noite.

Charlotte Flair aparecerá no Monday Night Raw

A rainha Charlotte Flair fez seu retorno altamente esperado, conforme anunciado no Royal Rumble of Women. Flair não apenas participou do jogo, mas sobreviveu até o final para eliminar Roxanne Pérez para vencer o jogo e atingir seu ingresso para Mania.

A rainha agora está pronta para aparecer no programa Fallout, Flair não esclareceu quem escolherá enfrentar em Mania.

O segundo ple de 2025, a câmara de eliminação fica a apenas um mês e a promoção começará a ser construída em direção ao PLE. O gerente geral Adam Pearce através da X anunciou que as partes de classificação começarão em Cleveland hoje à noite.

John Cena já anunciou sua entrada para uma das câmeras combina enquanto conserta o cabeçalho da WrestleMania. A promoção ainda não confirmou os participantes para correspondências de qualificação.

WWE RAW Times e Detalhes da transmissão

Nos Estados Unidos, Alasca, Havaí e Porto Rico, o programa pode ser visto ao vivo às 20:00 ET, 19:00 CT e 16:00 ET toda segunda -feira em Netflix.

No Canadá, o RAW será transmitido ao vivo toda segunda -feira ao vivo às 20h ET na Netflix.

No Reino Unido e na Irlanda, o show estará ao vivo em 1 da manhã toda terça -feira em Netflix.

Na Índia, o RAW estará ao vivo às 6h30 da manhã toda terça -feira na Sony Sports Network (Sony Liv, Sony Ten 1, Sony Ten 1 HD, Sony Ten 3, Sony Ten 4, Sony Ten 4 HD).

Na Arábia Saudita, o show estará ao vivo às 4 da manhã toda terça -feira em Netflix.

Na Austrália, o programa estará ao vivo às 12h AEDT toda terça -feira na Netflix.

Na França, o show estará ao vivo às 2h da CET toda terça -feira em AB1.

Quem você acha que serão os participantes das correspondências de qualificação no programa Fallout? Compartilhe seus pensamentos e previsões na seção de comentários.

