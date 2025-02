Cartão de festa, notícias, horários, detalhes de transmissão

WWE SmackDown tem alguns segmentos de partidas interessantes nesta semana

A sede em Stamford foi entregue, conforme prometido no Royal Rumble 2025, que teve dois jogos pelo título, bem como os partidos tradicionais de homens e mulheres que ruins. O PLE também começou o caminho para a WrestleMania, com a próxima parada da câmara de eliminação.

O episódio de 14/02 da Blue Brand emanará ao vivo da Capital One Arena em Washington, DC, nós, incluindo as aparições dos vencedores. Vamos ver o cartão de partida confirmado e os segmentos para o show 02/14.

A campeã feminina da WWE, Tiffany Stratton, enfrentará Nia Jax na próxima semana, com o campeonato em jogo. No primeiro golpe em 2025, o centro do universo surpreendeu o mundo ao cobrar seu contrato de dinheiro no banco e derrotando Jax para vencer o campeonato.

Jax agora ganhará uma revanche contra o Stratton. Com a chegada da WrestleMania e o vencedor do Royal Rumble de 2025, Charlotte Flair, até decidindo quem enfrentar, o vencedor dessa luta poderia enfrentar a rainha. Quem terá uma ótima vitória apenas dois meses antes da vitrine Immortal?

A raça da carreira de eliminação está aquecendo, já que Naomi e a campeã feminina dos Estados Unidos Chelsea Green tentam garantir um lugar no edifício diabólico.

Naomi não é estranho na câmera, mas se Green vencer, ele aparecerá em aço torcido. Quem garantirá um lugar na WrestleMania?

Nesta sexta -feira, o padre Damian, Braun Strowman e Jacob Fatu competirão em uma partida de classificação da Triple Ameaças Elimination Chamber. Os três superestrelas competirão pela oportunidade de enfrentar o campeão mundial na WrestleMania, mas primeiro, eles devem se enfrentar.

Após o choque brutal no evento principal na noite de sábado, Strowman e Fatu não são estranhos para se aniquilarem. Quem se juntará a John Cena, CM Punk, Drew McIntyre e Logan Paul dentro da câmera?

WWE Smackdown Times and Transmission Detalhes

Nos Estados Unidos, Alasca, Havaí e Porto Rico, o programa pode ser visto ao vivo às 20:00 ET, 19:00 CT e 16:00 ET toda sexta -feira na rede dos EUA.

No Canadá, o programa será transmitido ao vivo toda sexta -feira na Netflix às 20h ET.

No Reino Unido e na Irlanda, o show estará ao vivo em 1 da manhã todos os sábados na Netflix.

Na Índia, o show estará ao vivo às 6:30 da manhã todos os sábados na Sony Sports Network (Sony Liv, Sony Ten 1, Sony Ten 1 HD, Sony Ten 3, Sony Ten 4, Sony Ten 4 HD).

Na Arábia Saudita, o show estará ao vivo às 4 da manhã todos os sábados na Netflix.

Na Austrália, o programa estará ao vivo às 12h AEDT todos os sábados na Netflix.

Na França, o show estará ao vivo às 2 da manhã de CET todos os sábados em AB1.

