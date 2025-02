Cartão de Lucha UFC 313: Dan Hooker diz que está fora da luta de marcha com Justin Gaethje devido a lesão na mão

Justin Gaethje vs. Dan Hooker parece estar fora da mesa. Na terça -feira, Hooker sugeriu que não pudesse mais participar do evento principal de Barnburner do UFC 313 depois de sofrer uma lesão na mão.

“Papai brigou ou ele deveria lutar, mas eu quebrei minha perna”, prostituta ditado no canal do YouTube da filha dele.

Gaethje, nem o UFC respondeu à lesão de Hooker. Não está claro se Gaethje permanecerá no cartão se a prostituta for excluída. A luta leve foi o principal apoio ao UFC 313, liderado pelo campeão semi -marcado de peso do UFC Alex Pereira vs. Ankalaev Magomed em 8 de março.

A lesão na mão de Hooker não é o primeiro aumento no caminho para sua luta. Hooker disse à CBS Sports na segunda -feira que o UFC informou que sua luta de cinco rodadas foi reduzida para três rodadas. Prostituta disse a ele antes Rádio de envio Isso foi feito a pedido de Gaethje. Quando perguntado na conferência de imprensa noturna do UFC Fight após a luta em Seattle em 22 de fevereiro, o CEO da UFC, Dana White, disse à CBS Sports que eu não tinha certeza sobre a situação.

O UFC 313 ocorre na arena da T-Mobile em Las Vegas.