Cartão de luta, data, hora, transmissão, informações de transmissão ao vivo e muito mais

Du Plessis e Strickland se reunirão pela segunda vez

Toda vez que o UFC chega na Austrália, algo especial acontece. Desde a introdução da divisão de peso da mosca e o primeiro evento até os fins presentes em cada luta até Holly Holm Shock Sydney, cada cartão parece produzir algo que surpreende ou energiza os fãs, e o retorno deste fim de semana à areia do Banco Qudo não deve ser a exceção.

A linha de combate de sábado, liderada por uma vingança do campeonato de peso médio com o título de peso de palha no evento principal, tem uma impressionante mistura de estrelas emergentes e concorrentes oceânicos, com alguns controles de ambas as caixas. Então, vamos começar com o pagamento da visão deste fim de semana, analisando as partidas que acontecerão na gaiola.

UFC 312 Du Persssis vs Strickland 2: Cartão principal

Dricus du Plessis (22-2-0) (C) vs Sean Strickland (29-6-0) -mex

Zhang Weili (25-3-0) (C) vs Tatiana Suárez (11-0-0)

Justin Tafa (7-4-0) vs Austen Lane (12-3-0)

Jim Crute (12-4-1) vs Rodolfo Bellato (12-2-0)

Jake Matthews (20-7-0) vs Francisco Prado (12-2-0)

UFC 312 Du Plesssis vs Strickland 2: Cartão Preliminar

Jack Jenkins vs Gabriel Santos

Hyunsung Park vs Nyamjarhal TumendeMbrael

Aleksandre Topuria vs Colby Grostee

Tom Nolan vs Vicheslav Borshchev

Quillalan Salkild vs Anshul Juji

Wang Cong vs Bruna Brasil

Jonathan Micallef vs Kevin Jouset

Rongzhu vs Kody Steele

Um ano e vinte dias após sua primeira reunião no UFC 297 em Toronto, Dricus du Plessis e Sean Strickland enfrentam novamente, desta vez para o título de peso médio.

Du Plessis entra em sua segunda aparição consecutiva na Austrália, na esperança de manter seu recorde impecável no octógono e estender sua carreira vencedora para 11, enquanto defendia seu campeonato pela segunda vez. Depois de capturar o campeonato em janeiro, “Stillknocks” enfrentou Israel Adesanya no UFC 305 em Perth em agosto passado, apresentando “The Last Stylebender” para solidificar sua posição na divisão e colocar sua rivalidade para descansar.

Strickland venceu o campeonato contra Adesanya no mesmo prédio antes de perdê -lo no início do ano passado. Ele voltou com um forte desempenho contra Paulo Costa no UFC 302, que foi inexplicavelmente marcado como uma decisão dividida, e tentará se juntar a Adesanya como apenas o segundo homem a ganhar o cinto de peso médio duas vezes ao exigir uma remuneração em duplo semana.

Zhang Weili (25-3-0) (C) vs Tatiana Suárez (11-0-0)

Antes de Du Plessis e Strickland Revatch, o campeão de peso de palha, Zhang Weili, defende seu título contra o invicto desafiante Tatiana Suárez em um intrigante confronto de eventos principais.

Zhang teve apenas uma aparição em 2024, mas foi notável, já que o título de dois tempos se recuperou para derrotar seu compatriota Yan Xiaonan em uma dramática luta de ida e volta no UFC 300. A estrela chinesa já venceu quatro lutas consecutivas e com sucesso defendido seu Campeonato desde que o recuperou no final de 2023 e tentará manter sua liderança na categoria entregando a Suárez sua primeira perda profissional neste fim de semana em Sydney.

Tendo visto por um longo tempo como um potencial campeão, Suarez, 34, agora tem a oportunidade de competir pelo UFC Gold. A ex -perspectiva olímpica de combate e o melhor campeão de combate tem seis vitórias e quatro acabamentos desde seu período no programa de reality show de longo prazo, e espera se tornar a sexta mulher a ter o título de classe de peso de peso de 115 libras Ao preservar seu registro imaculado e um registro imaculado e derrotar Zhang.

Justin Tafa (7-4-0) vs Tallison Teixeira (7-0-0)

No UFC 312 neste fim de semana, os finalistas dos pesos pesados ​​Justin Tafa e Tallison Teixeira se encontrarão no último evento sem o título de uma noite.

Tafa, 31 anos, espera retornar à pista depois de perder uma decisão unânime contra Karl Williams em sua única partida de 2024. “Venceu todas as suas brigas de luta e buscará sua segunda vitória consecutiva em Sydney depois de colocar Austen Lane para dormir no UFC 293 na última vez em que a promoção chegou à cidade.

Teixeira, membro da aula do concurso Dana White (DWCS) (DWCS), fará sua estréia promocional neste fim de semana na Austrália. O brasileiro melhorou seu recorde de 7-0 com uma vitória de detenção na primeira rodada para ganhar seu contrato e tentará manter seu recorde final perfeito quando entrar no octógono pela primeira vez aqui.

Jim Crute (12-4-1) vs Rodolfo Bellato (12-2-0)

Jimmy Crute, um peso semi -marcado australiano, retorna ao Octagon no sábado, em Sydney, contra o brasileiro Rodolfo Bellato.

Crute saltou para o top 15 na categoria de peso de 205 -Pound depois de receber seu contrato na segunda temporada da Dana White Series, vencendo quatro de suas cinco primeiras lutas. No entanto, após quatro lutas consecutivas sem vitória, incluindo três perdas de prisão, o prodígio de 28 anos decidiu deixá -lo no verão de 2023.

Bellato arriscou duas oportunidades para entrar na lista do UFC através da série de Dana White, perdendo para Vitor Petrino em sua primeira luta antes de atingir seu ingresso na temporada seguinte com uma vitória sobre a Murtaza Talha. Ele fez sua estréia promocional em Austin, Texas, no final de 2023, excedendo algumas adversidades para derrotar Ihor Potieria, e agora tentará melhorar esse desempenho quando voltar ao ringue pela segunda vez.

Jake Matthews (20-7-0) vs Francisco Prado (12-2-0)

Na abertura do Programa de Pagamento Principal da Visão do UFC 312, Jake Matthews enfrenta Francisco Prado de Argentina pela primeira vez na classe de peso da Welter.

Matthews, 30, o australiano mais antigo da lista depois que Robert Whittaker fará sua 21ª partida dentro do octógono neste fim de semana. Ele teve um sucesso misto em suas últimas sete lutas, mas procurará quebrar esse padrão com base em sua vitória do UFC 302 sobre Phil Rowe e coletar sua terceira vitória em tantas aberturas quando competir em Sydney.

Prado subirá para a categoria de 170 libras após um recorde de 1-2 na classe Light, incluindo uma vitória na primeira rodada sobre o Ottman Azaitar, uma derrota da decisão contra Jamie Mullarkey em sua estréia na nota de nota, e um Victory of the Night Victoria sobre Daniel Zellhuber em fevereiro. Mesmo apenas 22 anos, será intrigante ver como a criança baseada em Miami se adapta à sua nova divisão e é conduzida em um confronto contra um jogador experiente como Matthews.

Quillalan Salkild vs Anshul Juji

Quillan Salkilld e Anshul Juvobli, ambos de 7-1 pesos leves, colidem no início da luta em Sydney. Salkilld, 25 anos, chegou à sua entrada no UFC com uma vitória por decisão unânime sobre o medidor Young na última temporada na série Dana White Consender, estendendo seu recorde de vitórias para sete lutas. Depois de derrotar Jeka Saragih no primeiro caminho para o torneio leve do UFC, Juvobli perdeu para Mike Breeden através do desemprego no UFC 294.

UFC 312 Du Plesssis vs Strickland 2: Data, hora e local

O UFC 312 Du Plesssis vs Strickland 2 está programado para 8 de fevereiro de 2025, com o cartão principal a partir das 22:00 ET / 9 de fevereiro de 2025 às 3 da manhã do Reino Unido (domingo) / 7:30 -Shirts for Du Plessis vs Strickland 2 para ocorrer aproximadamente 1 da manhã ET (domingo) / 6:00 UK (domingo) / 10:30 isth (domingo). Observe que esses tempos podem variar de acordo com a duração das lutas do cartão principal.

Onde ver o UFC 312 du Plessis vs Strickland 2 na Índia?

O UFC 312 Du Plessis vs Strickland 2 será transmitido ao vivo na Sony Sports Network na Índia. O UFC 312 pode ser transmitido ao vivo em www.sssyliv.com na Índia.

Onde procurar?

Para capturar toda a ação do UFC 312 Du Plessis vs Strickland 2, ajuste a plataforma ESPN+ Pay-Per-View (PPV).

Para capturar toda a ação do UFC 312 Du Plessis vs Strickland 2, ajuste a plataforma ESPN+ Pay-Per-View (PPV).