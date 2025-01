Cartão do evento principal da noite de sábado da WWE, data, partidas, horário de início, previsões, rumores, cartão da partida, localização

A WWE retorna ao horário nobre neste fim de semana com a última parte do evento principal de sábado à noite. Depois do sucesso monstruoso do episódio de estreia em dezembro, a promoção espera repetir o feito com quatro partidas marcadas para acontecer em San Antonio, além de uma intensa assinatura de contrato entre amigos que viraram rivais.

O evento principal da noite de sábado foi revivido em dezembro, após uma ausência de 16 anos da programação da WWE. O avivamento faz parte de um negócio trimestral Entre a WWE e a NBC para levar o programa ao horário nobre. A luta principal deste fim de semana será Jey Uso desafiando “The Ring General” Gunther pelo título mundial dos pesos pesados. Os membros da família USO, Jacob Fatu e Nia Jax, também estão no cartão.

O card também verá Bron Breakker tentar defender seu título intercontinental contra Sheamus, enquanto o irlandês busca recuperar o único título que lhe escapou em sua longa carreira. Além disso, Ripley enfrenta Nia Jax depois que Jax a atacou brutalmente no Monday Night Raw no início da semana.

Assista abaixo as partidas do evento principal confirmado da noite de sábado. O evento principal de sábado à noite vai ao ar ao vivo na NBC e no Peacock em 25 de janeiro, com o card principal começando às 20h ET.

2025 WWE Saturday Night Main Event Matches

Campeonato Mundial de Pesos Pesados ​​– Gunther (C) vs. Jey USO: Construir este programa de título mundial é simples. USO desafiou Gunther e Gunther aceitou. Gunther minimizou repetidamente os méritos de USO como desafiante ao título, mas USO deixou Gunther cambaleando durante uma partida no episódio de 20 de janeiro do WWE Raw.

Campeonato InterContinental – Bron Breakker (C) vs. Sheamus: Sheamus é uma chave para o WWE Fame, mas há um prêmio pairando sobre sua cabeça. Sheamus nunca ganhou o título intercontinental e ficou aquém durante anos. Breakker sugeriu que é hora de Sheamus se aposentar, mas “The Celtic Warrior” não tem intenção de fazê-lo antes de receber seu prêmio final.

Braun Strowman vs. Jacob Fatu: Strowman cruzou a linhagem logo após retornar de uma lesão. Strowman se alinhou vagamente com La Knight e Sami Zayn para assumir a linhagem. No evento principal de sábado à noite, Behemoths Strowman e Fatu Battle.

Campeonato Mundial Feminino – Rhea Ripley (C) vs. Nia Jax: Jax atacou Ripley no início do Monday Night Raw em 20 de janeiro. Ripley se recuperou mais tarde naquela noite e colocou as mãos em sua rival. Campeão de luta livre, Ripley desafiou Jax com o título de Ripley em jogo.

Assinatura do contrato do campeão indiscutível da WWE Cody Rhodes e Kevin Owens: Embora não seja uma partida, certamente haverá fogos de artifício quando os dois estiverem no ringue no sábado à noite. Shawn Michaels servirá como mediador enquanto os dois marcam sua luta no Royal Rumble. Cada vez que esses dois se viam, resultava em algum tipo de briga. O gancho principal para a noite de sábado é que Micheals tem a tarefa de coletar o título indiscutível da WWE e os títulos masculinos de Águia Alada Aposentada. Fique atento para um pouco da loucura para encerrar o show.