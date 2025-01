Casamento no destino, 40-50 convidados: tudo o que você precisa saber sobre o grande dia de Neeraj Chopra

O duas vezes medalhista olímpico da Índia, Neeraj Chopra, se casou com Himani em uma cerimônia privada. Neeraj e sua família conseguiram manter o assunto em segredo, pois não houve agitação na mídia antes que o próprio astro do esporte fizesse o anúncio surpreendente. Neeraj escreveu a história da Índia nas Olimpíadas de Tóquio em 2020 ao ganhar uma medalha de ouro no lançamento de dardo. Ele se tornou o primeiro atleta da história do país a conquistar a maior homenagem em competições individuais. Neeraj ganhou então a medalha de prata na próxima edição da competição quadrienal realizada em Paris no ano passado.

Aqui estão alguns detalhes exclusivos da cerimônia privada de Neeraj:

– Foi o casamento de Neeraj e Himani que aconteceu em Himachal

– As comemorações desta ocasião aconteceram nos dias 14, 15 e 16 de janeiro deste ano

– Cerca de 40-50 pessoas participaram da cerimônia privada

– Após o casamento, Neeraj e Himani foram para o exterior

– Quando o casal retornar à Índia, haverá uma recepção

Vale acrescentar que Himani está atualmente fazendo um curso relacionado ao esporte indiano nos Estados Unidos.

No início deste mês, Neeraj foi eleito o melhor lançador de dardo do mundo em 2024 pela mundialmente famosa revista americana Track and Field News. Chopra, de 27 anos, ultrapassou o bicampeão mundial Anderson Peters, de Granada, pelo primeiro lugar no ranking de 2024 publicado pela revista da Califórnia.

Chopra também liderou a classificação de lançamento de dardo masculino em 2023.

Ele não ganhou nenhum evento da Diamond League em 2024, terminando em segundo lugar em Doha, Lausanne e Bruxelas. Sua única grande vitória no ano passado veio nos Jogos Paavo Nurmi, em Turku, Finlândia.

(Com detalhes da agência)