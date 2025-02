Castroneves per utilizzare il provvisorio per Daytona 500 dopo l’incidente

Daytona Beach, Fla.

I brasiliani non volevano usare ad interim e speravano di correre sul campo. Tuttavia, è stato coinvolto all’inizio di otto auto, che ha inviato la sua Chevrolet dietro il muro per le riparazioni ed lo ha escluso da una disputa su uno dei luoghi aperti disponibili sulla gara di qualificazione di 150 miglia di giovedì nella Speedway internazionale di Daytona.

“Sfortunatamente, dovremo prendere il provvisorio”, ha detto Castroneves. “Non è quello che volevamo, ma lo saremo. E alla fine dobbiamo imparare.”

Bubba Wallace nella Toyota per Michael Jordan-LEDY 23xi Racing ha vinto la prima delle due gare di qualificazione, che vengono utilizzate per stabilire un ordine iniziale per la stagione domenicale, che apre il Dayton 500.

“Volevo una di queste vittorie del duello per così tanto tempo”, ha detto Wallace. “Tutti i miei amici ne hanno preso uno. Ne ho uno adesso. Sto bene. “

Un pilota di ogni qualificatore avanza alla “Big American Race” e ha governato il campione della serie Xfinity Justin Allgaier, che ha superato JJ Yeley per ottenere un posto “aperto” solitario in prima gara.

Allgaier, che produce la gara, segnerà la serie di Coppa di debutto per JR Motorsports, che è di proprietà del doppio vincitore del Dayton 500 Dale Earnhardt Jr. e sua sorella. L’auto è sponsorizzata da un’etichetta di whisky fondata dal vincitore di Grammy Chris Stapleton.

“Questo significa molto per il nostro team, questa piccola squadra di sport motoristici JR. Dale Jr. È un incredibile pilota di auto da corsa. È un papà fantastico, il proprietario dell’auto. Puoi dire quanto lo volesse e tutto il nostro negozio lo voleva “, ha detto Allgaier. “Per vederlo, tutti nel whisky del viaggiatore di whisky, Chris Stapleton saranno qui domenica. Sono entusiasta di vederlo qui e inventare questa macchina a Dayton 500 e JR Motorsports a Dayton 500.”

Austin Cindric in Ford per il Team Penke ha vinto la seconda gara di qualificazione dopo che la NASCAR ha deciso di essere prima di Erik Jones quando cautela usciva nell’ultimo turno. Jones pensava di aver vinto la prima gara di qualificazione di Dayton al n. 43 da Richard Petty nel 1977 e fu più traminato quando la NASCAR dichiarò Cindric come vincitore.

“Che cosa è appena successo?”

Cindric ha dovuto camminare da Pit Lane attraverso l’erba di Infield per raccogliere una bandiera di scacchi solo per scoprire che non c’era bandiera. Invece, è salito ai fan e ha lanciato un cappello per un fan.

Jones era deluso.

“È una vasta gamma di emozioni, è peccato”, ha detto Jones. “Non so cosa potremmo fare diversamente. È una regola. Speriamo di poter essere la stessa domenica.

Corey Lajoie, una parte per Rick Ware Racing, ha ottenuto l’ultimo posto aperto sul campo.

“Hai dimenticato quanto sia speciale questa gara quando corri a tempo pieno, è la prima gara 36”, ha detto Lajoie. “Domenica abbiamo 500 miglia per vedere se possiamo avvicinarci un po ‘in avanti.”

Castroneves Crash significa che sarà 41. La gara, che dalla gara della domenica sarà lo standard di 43 auto nel 2015. Salire nell’ordine.

“Stavo bene”, ha detto Castroneves. “La buona notizia è che si spera che i ragazzi possano riparare l’auto. Ho imparato così tanto, un piccolo dettaglio che le persone dall’altra parte della televisione non capiscono. È così interessante. E lo adoro.

Il provvisorio è stato controverso in questo campione NASCAR di sette volte e il doppio vincitore della Dayton 500 Jimmie Johnson e del Maestro NASCAR 2017 Martin Truex Jr.

Questo perché la regola è stata stipulata nei nuovi accordi di charter che i team hanno firmato a settembre, e né Johnson né Trux erano consapevoli di esistere solo dopo l’annuncio formalmente. Fino ad allora, un annuncio di 90 giorni di anticipo preliminare su richiesta del rilascio provvisorio.

Indipendentemente da ciò, Johnson e Truex hanno guadagnato i loro posti nel campo di Dayton 500 mercoledì sera.

La qualifica per Daytona 500 è come nessun altro impianto nel tempo dei tentativi è solo la prima fila – Chase Briscoe Pro Joe Gibbs Racing ha vinto il palo e inizia con Cindric – più due driver più veloci da nove applicazioni “aperte” da nove “aperte” stanno rivendicando spazio. Gli altri due posti aperti sono decisi giovedì sera delle gare di qualificazione.