Cavaleiros Belarmino vs. Jacksonville Dolphins: como assistir basquete da NCAA online, canal de TV, informações de transmissão ao vivo, horário de início

relatório de meio período

Uma vitória de Jacksonville aumentaria seu recorde para mais de 0,500, e depois de um quarto de jogo eles se colocaram em uma boa posição para fazê-lo. Eles construíram uma vantagem rápida de 38-28 contra Bellarmino.

O Jacksonville entrou no jogo com motivação extra depois da derrota sofrida na última vez que as duas equipes se enfrentaram. Veremos se eles conseguem reverter o roteiro ou se será simplesmente mais do mesmo.

Quem está jogando

Golfinhos de Jacksonville @ Cavaleiros Belarmino

Registros atuais: Jacksonville 7-7, Bellarmine 3-12

Como assistir

O que saber

Jacksonville está 0-6 contra Bellarmine desde fevereiro de 2021, mas as coisas podem mudar na quinta-feira. Os dois se enfrentarão em uma batalha do Atlantic Sun às 18h30 horário do leste dos EUA no Knights Hall. Apesar de estarem de fora, os Dolphins buscam uma vantagem de seis pontos no déficit.

Jacksonville entra nesta disputa depois que os criadores de probabilidades estabeleceram o mínimo acima/abaixo da semana passada em 130,5, mas mesmo isso acabou sendo muito alto. Tudo correu bem contra Austin Peay no sábado, com Jacksonville vencendo por 68-44. Essa margem de 24 pontos estabelece um novo recorde de equipe para os Dolphins nesta temporada.

Enquanto isso, a recente queda de Bellarmino ficou um pouco mais difícil no sábado, após sua quinta derrota consecutiva. Eles abriram o ano novo com uma derrota malsucedida por 71-65 para Cent. Arkansas.

A vitória trouxe Jacksonville de volta ao empate por 7-7. Quanto a Bellarmino, sua derrota reduziu seu recorde para 3-12.

Jacksonville perdeu para Bellarmine quando os times jogaram pela última vez em janeiro de 2024, caindo por 69-63. Poderá Jacksonville vingar a sua perda ou a história está condenada a repetir-se? Saberemos muito em breve.

Chance

Jacksonville é um sólido favorito de 6 pontos contra Bellarmine, de acordo com as últimas probabilidades de basquete universitário.

Os apostadores tinham uma boa ideia da linha para este, já que o jogo começou com os Dolphins como favoritos de 6,5 pontos.

O acima/abaixo é de 142 pontos.

História da série

Bellarmino venceu todos os jogos que disputou contra Jacksonville nos últimos 4 anos.